Kelime Bulucu oyunu oyna

Kelime bulucu oyunu genellikle 2 ya da 4 kişiyle oynanan ve kelime bilgisine dayanan bir oyundur. Hem gençlerin hem de yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği bu oyunda, amaç, oyuncunun elindeki harflerle yeni kelimeler türetmesidir.

Örneğin oyuna başlayan kişi, tahtaya TALİMAT yazar. Sırası gelen oyuncu elindeki harflere göre TALİMAT Kelimesinden yeni sözcükle türetir. Örneğin elinde A ve T harfi olan oyuncu, T harfine bu harfleri ekleyerek TAT yazar.

Kelime Bulucu Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Kelime bulucu oyunu bilgisayardan pratik bir şekilde oynanabilir. Üyelik gerektirmeyen bu oyun, en az 2 kişiyle oynanmaktadır. Elindeki harfleri daha çabuk bitiren ve daha fazla kelime türeten oyuncu, oyunu kazanır.

Kelime bulucu oyununda oyuncular türettikleri kelimelerin harf sayısına göre puan kazanırlar. Örneğin 3 harfli bir kelime türeten oyuncu 30 puan kazanırken, 9 harfli bir kelime türeten oyuncuya ise 90 puan verilir.

Kelime Bulucu Telefonda Nasıl Oynanır?

Kelime bulucu oyunu telefona indirilebilir ve telefonda da pratik bir şekilde oynanabilir. Her oyuncuya 1 ya da 2 dakika verilir ve oyuncunun bu süre zarfında yeni kelimeler türetmesi gerekir.

Mobil kelime bulucu oyununda diğer kurallar şu şekilde sıralanabilir.

1- Türetilen kelimeler Türkçe olmalıdır.

2- Her kelimenin bir anlamı olmalıdır. Herhangi bir anlamı olmayan uydurma kelimeler kabul edilmez.

3- Sırası gelen oyuncu elindeki harflere göre birden fazla kelime türetebilir ve daha fazla puan kazanabilir.