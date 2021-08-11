Fıfa 21 Standard Edition İndir Ve Oyna - Fıfa 21 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

FİFA 21, en iyi futbol oyunu olmakla beraber çıktığı ilk günden beri oyun severler tarafından beğenilen ve milyonlarca oyuncuya ulaşan bir oyundur.

Fıfa 21 Standard Edition İndir Ve Oyna

Hurriyet10 indirim kodunu kullanarak %10 indirim alabilirsiniz.



FİFA 21 Standart Edition Hakkında Bilgi



FİFA, geçmiş yıllardan beri oyuncular tarafından çok sevilen futbol oyunudur. Hem stadyumda hem sokakta takım kurup çeşitli aşamalardan geçerek kupa ve başarımlar kazanılmaktadır. Electronics Art tarafından geliştirilen ve yayıncılığını da bu şirketin yaptığı video oyunudur. Oyun 19 Haziran 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. FİFA 21, Oyun konsolu olan Playstation, PC, Xbox gibi cihazlarda da oynanmaktadır. Oyun hem online hem normal deneyim sunarak karşılıklı olarak maç yapma imkanı sağlamaktadır. Oyun içerisinde 30'dan fazla lig, 750'den fazla kulüp, 15 - 17 bin aralığında oyuncu yer almaktadır.



Çeşitli kariyer modları ile heyecanı daima bir üst seviyeye taşıyan bu oyun esrarengiz deneyim sağlamaktadır. Haftalık antrenman programları, maç kondisyonları, geliştirilen gençlik akademi sistemi, çeşitli transfer seçenekleri ve kredi alımı gibi birçok yeni özellikleri ile oldukça donanımı yüksek bir oyun haline getirilmiştir. Yepyeni oyun tarzı ve dinamik bir şekilde gerçekleşen atakları ile daha fazla gol atma şansını elde edebilirisiniz.



FİFA 21 Standart Edition Minumum Sistem Gereksinimleri



Oyunu minumum ayarlar ile oynamak için sistem gereksinimleri;



* 8 GB Ram bellek olması gerekmektedir.

* Windows 10 işletim sistemi 64 bit olmalıdır.

* İntel Core i3-6100 3.7 GHZ ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHZ işlemci kesinlikle olmalıdır.

* AMD Radeon HD 7850 2 GB ya da NVİDİA GTX 660 2 GB ekran kartı bulundurulmalıdır.

* Depolama açısından ise mutlaka 50 GB bir boşluk olması gerekmektedir.



Oyunu maximum ayarlar ile oynamak için sistem gereksinimleri ise;



* 8 GB Ram bellek olması gerekmektedir.

* Windows 10 işletim sistemi 64 bit olması gerekmektedir.

* AMD FX 8150 3.6 GHZ ya da İntel i5 3550 3.4 GHZ işlemcinin bulunması gerekmektedir.

* NVİDİA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X

* Depolama alanı yine aynı şekilde 50 GB boşluk olacak şekilde bulunmalıdır.



FİFA 21 Standart Edition Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



FİFA 21 Standart Edition oyununda, oyuncuların taktiksel gelişimlerini, zekasını oyun içinde kullanmasını sağlayarak yaratıcılık kavramlarını da geliştirmeye yardımcı olmaktadır. FİFA oyunu birebir mücadelelerde golün önemini belirten bir oyundur. Sürekli yaratıcılık, kıvrak zeka ve akıl dolu paslar ile kazanma deneyimini sizlere sunmaktadır. Oyun içi çeşitli çalım deneyimleri ile adam geçme, stratejik taktikler ile maç kazanma, top yuvarlama feykleri ile birçok gelişim sağlanmaktadır. Çeşitli pozisyon alma özelliği ile gerçek dünya futbolunu oyun içine yansıtarak hareket edilmesini gerçekleştirmektedir.



Gerek yaratıcı koşu, yönlendirmeli koşu, yönlendirmeli verkaç, doğal çarpışma sistemi, otomatik kayma, rekabetçi mod, derinlemesine ara pas, manuel ve otomatik kafa vuruşları gibi birçok özellikle eşsiz futbol oyununun keyfine varmanıza imkan sağlamaktadır. Çevik dribling ve yaratıcı koşular ile çok farklı deneyim sunan FİFA 21 oynarken aynı zamanda eğlenmenize de fayda sağlamaktadır. Oyun içi para kazanmak için Ultimate Team'de temel ve gelişmiş kkg'ler tamamlanarak artış sağlanmaktadır.



FİFA 21 Standart Edition Detaylı İnceleme



FİFA 21 oyununun başına oturduğunuz andan itibaren sizlere eşsiz bir grafik deneyimi, oyuncuların gerçek hayatla aynı olan saçından sakalına hatta ayak numarasına kadar eşsiz benzerlikte bir deneyim sunduğunu göreceksiniz. En önemli özelliklerinden birisi de oyun esnasında tepkisellik durumu çok gelişmiş bir halde bulunmaktadır.



Gelişmiş karşı yapay zeka, oyuncu geri bildirim sistemi, çeşitli antrenman planlamaları, genişletilme yapılmış lig temaları, yeni transfer seçenekleri ile oldukça yenilikler sağlanan oyunu oynarken alınan keyif oldukça fazladır. Oyun, 90'dan fazla yeni stadyum ve binlerce futbolcu karakterleri ile gerçekçiliği direk olarak oyunculara yansıtmaktadır. Grafiklerde ise adeta görsel şölen yaratan oyunu oynadığınızda sanki o an stadyumun içindeymişsiniz gibi hisse kapılma imkanınız bulunmaktadır. Oyunda iddianız varsa online oyun oynayarak rakiplere karşı gücünüzü hissettirip onları mağlup edebilirisiniz.

