Destroy All Humans! İndir Ve Oyna - Destroy All Humans! Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Destory All Humans adı verilen oyun bir aksiyon ve macera oyunu olmaktadır. Bu oyunda yer alan uzaylı karakterler, gelişmiş silahlar, iyi derecede olan görsel ve ses efektleri oyuna olan rağbeti artırmaktadır. Oyunun ihtiyacı olan sistem gereksinimlerini karşılayan her bilgisayarda oyun rahatlıkla oynanabilmektedir.

Destory All Humans Hakkında

Destory All Humans adı verilen bu oyun Black Games tarafından geliştirilerek THQ Nordic tarafından yayınlanmış bir oyun olmaktadır. Bu oyun bir açık dünya oyunu olmakla birlikte aksiyon ve maceralarla dolu olduğu belirtilmektedir. Oyun Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One'da 2020 yılında yayınlanmıştır. Destory All Humans oyununun ilk serisi 2005 yılında yayınlanmış olup 2020 yılına kadar oyunda önemli değişiklikler ve güncellemeler görülmektedir. Oyuncular oyunun içeriğinde değişmeyen tek şeyin oyun ortamında bulunan kaos ve eğlence olduğunu ifade etmektedirler. Oyunda insan DNA'sı için dünyaya gönderilmiş bir uzaylı ve bu uzaylının etrafındaki kişilerle olan mücadeleleri etkili bir şekilde oyuncuya sunulmaktadır. Bu oyun 2020 yılı yapımında yeni grafikler ve donanımlarla oyuncu karşısına çıkmaktadır.

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Destory All Humans Minimum Sistem Gereksinimleri

Destroy All Humans adlı video oyunun bilgisayarına indirmek isteyenlerin oyunun sistem gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Oyun için gerekli olan donanımların olmadığı bir bilgisayara bu oyunun yüklenmesi halinde hem oyunda birtakım sıkıntılar meydan gelmekte hem de bilgisayarların işletim sistemleri zarar görmektedir. Destory All Humans oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanmaktadır:

İşletim sistemi: Windows 10 64 BİT

İşlemci: AMD/ Intel CPU 3.0 GHz/ AMD Kaveri A10-7850K/ Intel Pentium DualCore G3220/ Ryzen 5 2400G olması gerekir.

Bellek: 8 GB RAM olmalıdır.

Ekran kartı: AMD/NVIDIA 4 GB olmalıdır.

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan olması gerekir.

Ses kartı: DirectX 9 compatible soundcard olmalıdır.

Destory All Humans oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri oyuna getirilecek bir güncellemeyi ya da bir değişikliği desteklemeyebilir. Bu durumda oynanan oyunda kasılmalar olmakla birlikte birtakım sıkıntılar meydana gelebilir. Bu yüzden bu oyun için önerilen sistem gereksinimlerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

İşletim sistemi: Windows 10 64 BİT

İşlemci: IAMD/ Intel processor 3.5 GHz/ AMD Ryzen 3 1300x ya da Intel Core i3 8100 olması iyi olur.

Bellek: 16 GB RAM yeterli olmaktadır.

Ekran kartı: AMD/NVIDIA 4 GB olmalıdır.

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan olması gerekir.

Ses kartı: DirectX 9 compatible soundcard olmalıdır.

Destory All Humans Oynanış Rehberi Ve Oynama İpuçları

Destory All Humans oyunu içerisinde level atlama bölümleri olan bir oyun olmaktadır. Leveller atlandıkça oyunun hızlandığı göze çarpan özelliklerden biridir. Oyunun hikayesinde yer alan görevler 6 adet harita üzerinde gerçekleşmektedir. Bu haritaların her birinde keşfedilecek pek çok özellik bulunmaktadır. Bu özellikleri keşfederek oyundaki seviye yükseltilmektedir. Oyunda dört tane olmak üzere zorluklar bulunmaktadır. Bunlar: kaçırma, öfke, imha ve ırk olarak sayılmaktadır. Oyun içerisinde komik sahnelerin olduğu bölümlerde bulunmaktadır. Bu sahnelerden biri de Crypto- 137'nin patenle kaydığı sahne olmaktadır.

Destory All Humans Detaylı İnceleme

Destory All Humans oyunu üçüncü bir şahsın bakış açısıyla oynanan bir oyun olmaktadır. Dünyaya gönderilen bir uzaylının Crypto adlı bir aracı kontrol ederek düşmanları nasıl yendiğini ve bu aracın mekanik silahlarla dolu olduğu belirtilmektedir. Crypto, bunlardan başka ortamda hızlı bir şekilde dolaşma, ölüm ışınları saçabilme ve uçan bir daireyi komuta etme gibi pek çok özelliğe sahip olmaktadır. Oyunda bulunan her bölge oyuncu için birtakım zorluklara sahip olmaktadır.