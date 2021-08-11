Desperados III- Desperados 3 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Desperados III, Vahşi Batı'da geçen muhteşem bir taktik macera oyunudur.

Desperados III Hakkında

Desperados III, zorlu bir Vahşi Batı senaryosunda geçen modern bir gerçek zamanlı taktik oyunudur. Sıra dışı kahramanlardan oluşan son derece işlevsel bir grup haline gelen bir ragtag grubunun kontrolünü elinize alıyorsunuz. Birbirinden çok farklı güçlü kişilikler, ilk başta işbirliği yapmak için mücadele eder, ancak nihayetinde, ayırt edici özelliklerini birleştirmek ve görünüşte üstün bir düşmana meydan okumak için güçlerini birleştirir. Acımasız haydutlar ve yozlaşmış kanun adamları tarafından avlanan Desperados'un her görevde durumu değiştirmesi gerekiyor.

Desperados III Minimum Sistem Gereksinimleri

Desperados III minimum sistem gereksinimleri;

Cpu: 3.0 Ghz Dual Core (Intel İ3-530 / Amd Athlon Iı X3 460)

Cpu Speed: Info

Ram: 8 Gb

Os: Windows 7 64-Bit Or Higher

Vıdeo Card: Nvidia Gtx 560 / Radeon Hd 5850, 2gb

Pıxel Shader: 5.0

Vertex Shader: 5.0

Free Dısk Space: 20 Gb

Dedıcated Vıdeo Ram: 2 Gb

Desperados III önerilen sistem gereksinimleri;

Cpu: 3.0 Ghz Quad Core (Intel İ5-750 / Amd Athlon X4 740)

Cpu Speed: Info

Ram: 12 Gb

Os: Windows 10

Vıdeo Card: Nvidia Gtx 760, Amd Radeon Hd 7870, 3gb

Pıxel Shader: 5.0

Vertex Shader: 5.0

Free Dısk Space: 20 Gb

Dedıcated Vıdeo Ram: 3 Gb

Desperados III Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Tüm Desperados III ipuçlarımızdaki en önemli tavsiye, başarısız olacağınızı ve öleceğinizi kabul etmenizdir. Oyun, her seviye, bir sonrakine geçmeden önce gezinmeniz gereken mini düşman senaryolarıyla dolu olacak şekilde tasarlanmıştır. Tek bir yanlış adım, gardiyanları uyaracak ve bir sürü ölümcül sonuçlarla üzerinize çekecektir. Size yardımcı olmak için, Desperados III'te bir düğmeye basarak başlatabileceğiniz kolay bir kayıt tuşu mevcuttur. Başarısızlık durumunda, bu üç kaydetme durumundan faydalanarak geri yükleme yapabilirsiniz.

Desperados III'ün yukarıdan aşağıya, izometrik stildeki avantajı, çevrenizi kolayca ayırt edebileceğiniz anlamına gelir ve bu kasıtlıdır. Hareket etmeden önce çevrenizi araştırmanız çok önemlidir. Düşmanların nerede olduğunu ve nasıl hareket ettiklerini netleştirmeniz, indirme için açıklıklar aramanız veya görünmeden onları geçmeniz gerekir.

Tüm iyi gizli oyunlar gibi, anahtar, manzaranın etrafındaki düşmanlar tarafından görülmekten kaçınmaktır. Sadece düşmanların nerede olduğunun değil, aynı zamanda nereye baktıklarının ve bu durumun zaman içinde değişip değişmediğinin de farkında olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Bir düşmanın üzerine gelindiğinde görüş konisi ortaya çıkar.

Tüm kırmızı görüş konisi durumları aynı değildir ve ne zaman görülme ve görülmeme riskiniz olduğunu bilmek de önemli bir husustur. Seviyeler boyunca, içlerinde ek düşmanlara ev sahipliği yapan çeşitli binalar noktalanmıştır. Alarmı yükseltirseniz, bir düşman görüş konisinin kırmızıya dönmesine izin verirseniz, bu binalar boşalır ve aniden karşı karşıya kalmanız gereken ek muhafızların yanı sıra yakın bölgelerden alarma koşanlarla karşı karşıya kalırsınız.

Bazen belirli durumlarda gezinmenin en iyi yöntemi düşmanlarınızın dikkatini dağıtmaktır. Genellikle görüş konileri ve yerleşimleri, onları durdukları yerden çıkarmayı veya devriye gezmeyi imkansız hale getirecektir. Büyük olasılıkla bir düşmanı diğerini ortadan kaldırarak uyaracaksınız. Çözüm, onları normal rotalarından veya meraklı gözlerden uzaklaştırmaktır.

Desperados III boyunca oynayabileceğiniz beş farklı karakter var ve temel kontrolleri aynı olsa da, bunları kendi avantajınıza kullanma şekliniz oldukça değişkendir. Her karakter arasındaki farkları bilmek, seçeneklerinizi anlamanıza ve bir sonraki zorluğun üstesinden nasıl geleceğinize dair farklı fikirler açmanıza yardımcı olabilir.

Desperados III Detaylı İnceleme

Desperados III oldukça taktiksel bir oyundur. Bu nedenle oyunda geçireceğiniz birkaç saat başarısızlık süreci olabilir. Gerçek zamanlı taktik türünün ustası olsanız bile, Desperados III'ün bulmaca benzeri karşılaşma tasarımı, bir grup muhafızı alt etmenin en iyi yolunu bulmaya çalışırken gerçekten kafanızı kaşımanızı sağlayabilir. Ayrıca, her oynanabilir karakterin kendi avantajları ve dezavantajları olan kendi benzersiz araçları vardır, bu nedenle her karakterin yeteneklerinde nasıl ustalaşacağınızı öğrenmek başarı için çok önemlidir.

Saldırıları Koordine etmek için Gösteri Modu;

Bazen, ana planınızı uygulamak için birden fazla kişiye ihtiyacınız olur ve burada Showdown Modu devreye girer. Shift tuşuna (veya PS4/Xbox'ta d-pad'in yukarısına) basarak zamanı donduracak ve aynı anda karakterlerinizin eylemlerini planlamanıza izin veren Showdown Moduna gireceksiniz. Herkes bir eylemi sıraya alabilir ve Planı Yürüt'e bastığınızda, aynı anda gerçekleştirirler.

Silah Kullanımları;

Desperados III, batının en zorlu silahşörlerinden ve kovboylarından bazılarına sahip olsa da, yenilmez değiller. Tabancalarınız ve diğer silahlarınızla düzinelerce adamı öldürmeyi beklemeyin. Red Dead Redemption bu değil. Yine de Cooper ve diğer oynanabilir karakterlerden bazıları yanlarında silah taşıyor ve doğru ellerde çok güçlü araçlar olabilirler. Hepsi farklı işlevlere hizmet eder, ancak hepsinin ortak bir noktası vardır: çok fazla gürültü çıkarırlar. Bir silah sesiyle konumunuzu ele vermek istemezsiniz, bu yüzden ateş etmeden önce korumaların kulak mesafesi dışında olduğundan emin olun.

Görünüm Konileri;

Desperados III'te bir görüş konisine girmek, anında algılama ile sonuçlanmaz. Sadece görüş koninin koruyucuya en yakın olan katı kısmı sizi hemen fark edecektir. Çömeldiğiniz sürece görüş konisinin dış kısmından güvenle geçebilirsiniz. Bir görüş konisinin dış alanlarından gizlice girmek, korumadan başlayarak ve yavaşça karakterinize doğru hareket ederek bir algılama ölçerin dolmasına neden olur ve koruma, katı kısım size ulaştığında sizi algılar. Ancak yavaş hareket eder, bu nedenle uzaktan bir görüş konisinden geçmekten korkmayın.

Devriye Yollarını Öğrenmek;

Bazen, bir hamle yapmadan önce sadece arazinin düzenini elde etmek ve ne ile çalıştığınızı görmek istersiniz. Muhafızların devriye modelleri veya görüş konisi modelleri hakkında bir fikir edinmeye çalışıyorsanız, bu biraz zaman alabilir. Neyse ki, işleri hızlandırmanın bir yolu var. X tuşuna basarak bu işlem gerçekleşmektedir.

Ortamlar;

Desperados III'ün ayrıntılı ortamları sadece gösteriş için değildir. Çevrenin hangi kısımlarıyla etkileşime girebileceğinizi tam olarak bilmek hayatınızı çok daha kolaylaştırabilir. PS4/Xbox'ta L3/LS'ye basarak ortamdaki her etkileşimli nesneyi vurgulayabilirsiniz. Bu, nereye saklanabileceğinizi ve neyi kendi yararınıza kullanabileceğinizi size bildirecektir.