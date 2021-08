Darksiders Genesis İndir Ve Oyna - Darksiders Genesis Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Darksiders Genesis, birçok farklı yönü ile bilinen Airship Syndicate tarafından geliştirilmiş, PC, PS4, Xbox One ve Switch'te yayınlanan bir aksiyon oyunudur.



Darksiders Genesis Hakkında



Darksiders Genesis, oyuncuların Lucifer'i durdurmak için bir görevde Mahşerin Atlıları War and Strife rolünü üstlendiği bir aksiyon macera oyunudur. Oyuncular çorak arazileri geçiyor ve şeytani ordulara, meleklere ve düşman patronlarına karşı yakın dövüş tarzı savaşa giriyor. Dövüşlerde düşman yaratıklarını öldürmek için kılıç ve ateşli silahlar (örneğin tabancalar, toplar, pompalı tüfekler) kullanarak onları alt etmeye çalışıyor. Savaşlar, gerçekçi silah sesleri ve küçük kan sıçrama efektleriyle heyecan katıyor. Durağan ara sahneler ayrıca şiddet ve vahşet örneklerini de gösteriyor. Bu da oyunu çok daha gerçekçi kılıyor.



Darksiders Genesis Minimum Sistem Gereksinimleri



Darksiders Genesis minimum sistem gereksinimleri;



Cpu: Amd Fx-8320 (3,5 Ghz) / Intel İ5-4690k (3,5 Ghz) Or Better

Cpu Speed

Ram: 4 Gb

Os: Windows 7, 8, Windows 10 (64 Bit)

Vıdeo Card: Nvıdıa Geforce Gtx 960

Pıxel Shader: 5,1

Vertex Shader: 5,1

Free Dısk Space: 15 Gb

Dedıcated Vıdeo Ram: 2048 Mb



Darksiders Genesis önerilen sistem gereksinimleri;



Cpu: Intel Core İ7-3930k (3.2 Ghz)/Amd Ryzen 5 1600 (3.2 Ghz) Or Better

Cpu Speed: Info

Ram: 8 Gb

Os: Windows 7, 8, Windows 10 (64 Bit)

Vıdeo Card: Nvıdıa Geforce Gtx 1060

Pıxel Shader: 5,1

Vertex Shader: 5,1

Free Dısk Space: 15 Gb

Dedıcated Vıdeo Ram: 3072 Mb



Darksiders Genesis Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



Darksiders Genesis'teki iki oynanabilir karakter Strife ve War'dır ve savaş yaklaşımları tamamen farklıdır. Onlardan en iyi şekilde yararlanmak için onların güçlü yönlerine göre oynamanız gerekir, bu temel olarak, onun silahlarından yararlanabileceğiniz mesafeli dövüş gerektiren durumlarda Strife'ı kullanmak, kılıcına ve absorbe etme yeteneğine sahipken yakın dövüşlerde Savaş'ı kullanmak anlamına gelir. Zarar vermek daha faydalıdır.



Darksiders Genesis'te her zaman seviyeleri tekrar oynama seçeneğiniz vardır. Hâlihazırda tamamladığınız görevlerden eski sandıkta bulunabilecek Ruhlar gibi bonus ödüller almak ve bir seviyede sıkışıp kaldığınızda veya kazanmaya yakın olduğunuzda daha fazla Yaratık Çekirdeği almak için aşina olduğunuz düşmanları alt etmek için bundan yararlanmanız gerekmektedir.



Strife ve War'ı daha güçlü hale getirdiğinden, yaratık çekirdeklerini envanterinizde bırakmak yerine atamanız önemlidir. Yaratık Çekirdeklerini ya düşmanları yenerek ya da Vulgram'dan satın alarak elde edebilirsiniz. Yaratık Çekirdeklerini atamak için onları Yaratık Çekirdeği menüsündeki düğümlere yerleştirmeniz gerekmektedir.



Darksiders Genesis Detaylı İnceleme



Darksiders Genesis, Darksiders serisinde bir spin-off prequel oyunu olan bir aksiyon RPG'sidir. Oyun, Darksiders irfanının başlangıcında, ilk oyunun kıyamet olaylarından yüzyıllar önce geçiyor ve başkarakter olarak dördüncü Apocalypse Horseman of the Strife'ı tanıtıyor. Strife ayrıca kardeşi War ile bir araya gelebilir ve birlikte iblisler, melekler ve aradaki her şeyi bulmak için cehenneme giden yolda ilerlerler ve onları rahatsız eden güçlü iblis kral Lucifer'i devirirler.



Strife ve War Arasında Geçiş;



Darksiders Genesis'te Strife ve War arasında durumunuza uyacak şekilde geçiş yaptığınızdan emin olmak gerekir. bu mekanik Xbox One denetleyicinizde LB ve A tuşlarına basılarak etkinleştirilir. Strife, tabancalarını kullanarak menzilden rakiplere hızlı bir şekilde saldırabilir ve taktiksel bir yaklaşım için daha iyi bir seçimdir. hareketinizi yakın mesafeden tercih ederseniz, hızlı ve agresif yakın dövüş saldırılarına sahip olan savaşçıdır.



Koleksiyon Öğeleri;



Darksiders Genesis'e dağılmış olan koleksiyon öğeleri için haritayı keşfetmeniz önemlidir, çünkü bunlar yükseltme yapmak, para kazanmak ve Stife ve War'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için gereklidir. Koleksiyonlar arasında Küçük Sandıklar, Eşya Sandıkları, Araf Sandıkları, Çağırma Taşları ve özel kilitli kapıların kilidini açmak için Düzenbaz Anahtarları bulunur.



Koleksiyon;



Darksiders Genesis'teki ilk oyununuzda, ilk birkaç seviyede neredeyse her şeyi toplayabileceksiniz. Strife ve War için sonraki oyun yükseltmeleriyle veya kilitli kapılar ardında erişilemeyen bir öğeyle karşılaşmaya başladığınızda, uygun donanıma sahip olduğunuzda onu almak için daha sonra geri dönmeniz gerekecek demektir.



Hazine Haritaları;



Darksiders Genesis'in her alanında gizli bir Hazine Haritası vardır ve bu haritayı bir kez bulduğunuzda, konumları haritanıza ekleneceği için Kayıkçı Paraları ve Düzenbaz Anahtarları gibi toplanabilir nesneleri toplamanızı kolaylaştıracaktır.



Sağlık ve Gazap Küreleri;

Düşmanları öldürme şekliniz, hangi tür Wraith Küreleri alacağınızı belirler. Düşmanın sağlığı düşük olduğunda, kumandanızdaki B'ye basarak bir İnfaz gerçekleştirebileceksiniz. Normal bir öldürme, Darksiders Genesis'in para birimi olan (mavi) Souls verir, bir Execution ise düşmanlardan (yeşil) Sağlık ve (sarı) Gazap Küreleri ve bazen de (mavi) Ruhlar üretir. Ayrıca, yenilmez olacağınız bir animasyon başlatacaktır.



Bonus Ödülleri;



Önce tamamladığınız görevlerden gelen Sandıklar, seviyeyi tekrar oynadığınızda Ruhları içerecektir. Tekrar ziyaret ettiğiniz yerlerin çoğu eskisi kadar zorlu olmayacak ve alacağınız ödüller, karakterinizi ve ekipmanınızı geliştirmenize ve onları daha zorlu hale getirmenize yardımcı olacaktır.



Yaratık Çekirdekleri;



Darksiders Genesis'teki Creature Cores, düşmanlar tarafından düşürülen veya Vulgram'dan satın alınan özel öğelerdir. Daha sonra, Strife ve War'ı çeşitli şekillerde daha güçlü hale getirmek için 'Creature Cores' menüsündeki düğümlere yerleştirilmelidirler. Oyun, Yaratık Çekirdeği uygulamanız konusunda sizi uyarmaz, bu nedenle, envanterinizde çürüyen hiçbir şey bırakmadığınızdan emin olun. Yaratık Çekirdeklerini istediğiniz zaman yerleştirmek ve yeniden düzenlemek için 'Yaratık Çekirdeği' menüsünü açabileceksiniz.



Görevler ve Yan Görevler;



Çeşitli görevleri ve ek görevlerini tamamlamaya odaklanın, bunu yapmak ödül olarak önemli miktarda Souls ve Boatmans Coins kazanmanızı sağlayacaktır. Ana menüde 'Görevler' seçeneği seçilerek bir görev listesine erişilebilir ve yeni bir seviyeye girdiğinizde 'Yan Görev' menüsünü seçerek hangi yan görevlerin mevcut olduğunu her zaman kontrol edebilirsiniz.