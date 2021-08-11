Command & Conquer Remastered Collection İndir Ve Oyna - Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Command & Conquer Remastered Collection oldukça eskiye dayalı olan bir oyun türünü ifade etmektedir. Daha sonra günümüzde çok daha gelişmiş bir şekilde piyasaya sürümüştür.



Command & Conquer Remastered Collection Nedir?



Electronic Arts'ın gerçek zamanlı nitelikteki strateji oyun serisi olan Command & Conquer isimli video oyunu, Remastered Collection ile beraber Origin ve Steam içerisinde satışa sunulmuştur. Serideki genişleme paketlerini ve oyunları bünyesinde barındıran Remastered Collection'da bütün oyunlar 4K çözünürlüğünde desteklenmektedir. Yapım hakları ise Electronic Arts’a ait olmaktadır.



Gerçek zamanlı bir strateji oyunu serisi olan Command & Conquer, ilk defa 1995 senesinde piyasaya sürülmüştür. O dönemin oldukça fazla sevilen oyun serisi için özellikle EA, 2018 senesinde bir karar almıştır ve Command & Conquer oyunlarını günümüzdeki mevcut grafikler ile harmanlayıp yeniden piyasaya süreceğini açıklamıştır. Uzun süren bu bekleyişten sonra Command & Conquer Remastered Collection, en sonunda Steam ve Origin üstünden bahsedilen serinin hayranları ile buluşmaya hazır duruma gelmiştir.



Şu anda bu platformların üzerinden satın alınabilme imkanına sahip olan Command & Conquer Remastered Collection; esas olarak Command & Conquer: Red Alert ve Command & Conquer: Tiberian Dawn oyunları ile beraber Counterstrike, Covert Ops ve The Aftermath genişleme paketlerini de içermektedir. Command & Conquer Remastered Collection içine mevcut halde bulunan bütün oyunlar; çoklu oyuncu desteği, 4K grafikler ve dokular, geliştirilmiş olan kullanıcı arayüzü ve orijinal besteci olan Frank Klepacki tarafından bir kez daha düzenlenmiş müzikleri içinde barındırmaktadır.

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Command & Conquer Remastered Collection Minimum Sistem Gereksinimleri Nelerdir?



Command & Conquer Remastered Collection oyununun sistem gereksinimleri şu şekildedir:

64-bit işlemci ile birlikte işletim sistemi gerektirmektedir.

İşletim Sistemi ise Windows 8.1/10 ve (64-bit Versiyon) şeklindedir.

İşlemcisi Intel Core 2 Duo E4600 @ 2.4 ghz veya AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2.4 ghz olmaktadır.

Belleğe bakıldığında 4 GB RAM olduğu görülmektedir.

Ekran Kartının özelliği NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570 şeklindedir.

DirectX ise sürüm 11'dir.

Depolama kapsamında 32 GB alan kullanmak mümkündür.

Command & Conquer Remastered Collection Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları Nelerdir?



Command & Conquer Remastered Collection oyunu kapsamında oyuna giriş yapılma aşamasında oyunculara iki tane oyun sunmaktadır. Bunlardan biri direkt olarak Command & Conquer iken öbürü ise Command & Conquer Red Alert olmaktadır. Command & Conquer Red Alert de 1996 senesinde oyuncular ile buluşan bir oyundur. Ancak bahsedilen her iki yapım bu Command & Conquer Remastered Collection adı verilen paketinin içinde yer almaktadır. İsminden de anlaşılabileceği gibi, bu paket mevcut oyunların Remastered sürümlerini sunmaktadır. Bir oyun Remastered şeklinde olduğunda, oyun Remake’de olduğu gibi neredeyse sıfırdan yapılmamaktadır.



Elde var olan oyun, güncel sistemler içerisinde çalıştırılabilir hale getirilmektedir. Bu sistem gerçekleştirilirken aynı zamanda oyunlar da iyileştirilmektedir. Oyunun esası C&C serisinin asıl başlangıcı olan Tiberian içerisindeki iki tane büyük kuvvet, dünyanın mevcut geleceği için savaşa girmektedirler. Bunlardan biri ABD'nin Küresel Savunma Girişimi (GDI); öbürü ise yarı devlet, yarı tarikat olarak yapılanan bir organizasyon kabul edilen Nod Kardeşliği'dir.



Command & Conquer Remastered Collection Detaylı İncelemesi Nasıldır?



Command & Conquer Remastered Collection paketi içerisinde mevcut olan oyunlarda grafik geliştirmelerinden bahsetmek mümkündür. İstenirse direkt şekilde yeni görüntüye de geçilebilmektedir. Bu geçiş ise, menü ile ya da başka araçlar ile uğraşılmadan, yalnızca tek bir tuş ile yapmak mümkündür. Her iki oyunda da, oyun sırasında boşluk tuşuna basıldığında grafikler değişmektedir. Bu özellik kullanıcılar için uğraşması oldukça keyifli olan bir özelliktir.



Dört saatten daha fazla olan B-roll kaydı, geliştirme aşamasının görüntüleri, önceden yayınlanmamış olan müzikler de bu oyunun bir parçası olmaktadır. Bununla birlikte orijinal besteci olan Frank Klepacki ile Tiberian Sons tarafından canlı bir şekilde kaydedilen yedi saatten çok daha fazla süreye sahip bir kez daha düzenlenmiş müzikler de bu oyunun içerisinde yer almaktadır. Sinematikler içindeki görüntü gelişmelerinin görülmesi bile mümkün olmaktadır. Oyun neredeyse sıfırdan hazırlanmıştır.