Çağlar Boyu Savaş Oyunu Oyna

Oyunlar, hem çocukların hem de gençlerin hatta yetişkinlerin bile eğlenceli vakit geçirmek için tercih ettiği uygulamalardır. Çağlar boyu savaş oyunu da herkes tarafından sevilerek oynanan güncel oyunlardan biridir. Çağlar boyu savaş, herkes tarafından sevilerek oynanan hem güncel hem de eğlenceli bir oyundur. Oyunun içeriği 5 farklı çağda yapılan savaşlardan oluşmaktadır. Oyunu bilmeyen ancak oynamak isteyen kişilerin öncesinde bilgi edinmesi, oyun esnasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Çağlar Boyu Savaş Nedir?

Çağlar boyu savaş, 5 çağdan oluşan bir oyundur. Oyunda var olunan çağda savaşıp kazanılarak bir üst çağa geçmek hedeflenir. Çağları atlamak için düşman üssünü yok etmek gerekir. Ancak düşman üssünü yok ederken aynı zamanda oyuncunun kendi üssünü de koruması gerekmektedir. Çünkü zarar gören üslerin tamiri yoktur ve oyun kaybedilir. Oyun orta çağdan başlar. Macera oyunları sevenlerin hoşuna giden bu oyunda çağ atlamak için düşman askerlerini yok etmek ve üstlerini yok etmek gerekir. Her yok edilen üs ve asker puan ve para hanesine yansır.

Çağlar Boyu Savaş Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Çağlar boyu savaş oyununu bilgisayardan oynamak için öncelikle oyunu başlat yani play tuşuna basılmalıdır. Daha sonra silahlar kısmından ilk silahı alarak oyuna başlanır. Düşman askeri yok etmek para kazandıracaktır. İnşa kısmına tıklanarak ise oyuncu kendi üssünü kurar. Yön tuşları ile oyuncu hareket ettirilir. Saldırılmak istenin noktanın üzerine imleç ile tıklanarak artarda imlece tıklanarak yok edilir.

Çağlar Boyu Savaş Telefondan Nasıl Oynanır?

Oyun telefondan play tuşuna basılarak sağ kısımda çıkan menüden silah seçilerek başlanır. Yok edilecek olan bölgenin ise üzerine dokunmak gerekir. Telefon üzerinden oynanan oyunda ateş etmek için art arda ekrana tıklamak gerekir. Yine ekran kaydırılarak oyunda alan değişikliği sağlanır.