Battlefield V Definitive Edition İndir Ve Oyna - Battlefield 5 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Battlefield V Definitive Edition ilk kez 2018 yılında piyasaya sürülmüş olan bir oyundur. Dünyanın en çok sevilen savaş oyunlarından bir tanesidir. Battlefield V Definitive Edition oyunun geliştiricisi ise DICE firmasıdır.



Battlefield V Definitive Edition Hakkında



Battlefield V Definitive Edition oyunu bir tür savaş nişancı oyunudur. Pek çok platformdan oynanabilen bu oyun ilk kez 15 Kasım 2018 yılında piyasaya sürülmüş olan bir oyundur. Battlefield V Definitive Edition oyunun yayıncısı Electronic Arts şirketidir. Playstation 4, Microsoft Windows, Xbox One platformları üzerinden oynanabilen bu oyun Türkiye'de de oldukça fazla tercih edilmektedir. Bu oyunda hem karada, hem denizde hem de hava oynayabileceğiniz pek çok sahne bulunmaktadır.



Bol aksiyonlu ve çatışmalı bir oyun olan bu oyunda birbirinden güzel silahları da kullanabileceksiniz. Bu oyunu oynarken kendinizi adeta 2. dünya savaşını yaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Battlefield V Definitive Edition oyunu Avrupa, Kuzey Afrika'da geçen bir savaştır. Bu oyunun içerisinde tam kadro profesyonel askerler ve cephaneler yer almaktadır. Birbirinden güzel birçok hikaye modu yer alan bu oyunda çok güzel bir aksiyon oyunu deneyimi yaşayacaksınız.

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Battlefield V Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri



Bu oyunu minimum seviyede oynayabilmeniz için aşağıda yer alan sistem gereksinimlere sahip olmanız gerekmektedir. Battlefield V Definitive Edition oyunu için olması gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir;



İşlemci: AMD FX-8350 veya İntel Core i5 6600K

Bellek: 8 GB Ram

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050 veya Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0 uyumlu olan video kartı ya da dengi

Online İçin: En az 512 KBPS bağlantı hızı

Hard Disk: En az 50 GB dahili Hard Disk

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ya da Windows 10 / 64 bit



Battlefield V Definitive Edition Rehberi ve Oyun İpuçları



Oyunda arkadaşlarla manga kurma şansınız vardır. Oyunu oynarken mutlaka hangi silahları kullanacağınızı belirleyin. Hangi silahla daha iyi oynadığınızı belirlemeniz oyun içinde avantaj olacaktır. Aynı zamanda oyun içinde yer alan bombaları olabildiğince toplamanız gerekir. Bombalar oyunda sizin işinizi oldukça fazla kolaylaştıracaktır. Oyunda başarılı olabilmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer ipucu ise oyun içinde yer alan bölüğünüzü geliştirmektir. Oyun içindeki askeri bölüğünüzün geliştirilmesi için mutlaka eğitimlere katılmanız gerekmektedir. Profesyonel bir şekilde ekip oluşturarak oyunda yer alan savaşta daha başarılı olabilirsiniz.



Oyunda her zaman dikkatli bir şekilde ilerlemek gerekir. Oyunda dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise roket talep etmektir. Oyunda nasıl roket talep edeceğinizi bilmiyorsanız oyuna başlamadan öncem mutlaka eğitimlere katılın ve roketleri de kullanarak oyunda çok başarılı olabilirsiniz. Battlefield V Definitive Edition oyununda dikkat etmeniz gereken bir diğer detay ise oyun içinde kuracağınız tahkimatlardır. Oyun içinde tahkimatlar kurarak karşı düşman birliğine karşı daha dikkatli ve daha başarılı olabilirsiniz. Oyun içinde silah arkadaşlarınız yaralanabilir. Bunun için bölüğünüzü eksiltmemek için oyun içinde yaralanan arkadaşınıza mutlaka yardım etmeniz gerekmektedir. Onu uygun bir şekilde savaştan uzak bölgeye çekerek ilk yardım uygulayarak oyundaki arkadaşınızı kurtarabilirsiniz. Bu şekilde oyunda daha da başarılı olursunuz.



Battlefield V Definitive Edition İnceleme



Dünya'nın en güzel aksiyon ve savaş oyunlarından bir tanesi olarak bilinen bu oyun hem multiplayer hem de internetsiz oynanabilen bir oyundur. Grafikleri son derecede güzel olan bu oyunda pek çok savaş sahnesini yaşayacaksınız. Oyunu oynarken adeta 2. dünya savaşını yaşayacaksınız. Battlefield V Definitive Edition oyununun grafikleri de oldukça güzeldir. Grafikleri bakımından oldukça gerçekçi bir oynanış deneyimi sürmektedir. Grafik bakımından çokça tercih edilen bir oyun olmuştur.



Daha oyunun henüz ilk fragmanı yayınlanmasından sonra oyun adından sıkça söz ettirmiştir.