Atari Breakout oyunu oyna!

Atari breakout bir tuğla kırma oyunu olarak öne çıkar. Bir ya da daha fazla raketin kontrolünü ele almak suretiyle, her bölümde sınırlı sayıdaki toplarla tuğlaları kırmaya çalışmak gerekmektedir. Aynı zamanda iki raketle oynama imkanı ya da tuğlaları hareket ettirme gibi fonksiyonel yapıları üzerinden bu oyun değerlendirme imkanı tanımaktadır. Klasik bir oyun olması ile beraber 90'lardan günümüze ulaşmış en keyifli oyunlar içerisinde de geliyor.

Atari Breakout Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Bilgisayar üzerinden bu eğlenceli oyunu değerlendirmek için site üzerinden giriş yapmak yeterlidir. Oyun üzerindeki reklamın ardından Play tuşuna basarak hızlı şekilde oyuna bağlanma şansını elde etmeniz mümkün. Daha sonra ise geriye sınırlı sayıdaki toplar eşliğinde raket vasıtasıyla tuğlaları kırmak kalıyor. Her bölümde daha zorlu hale gelmesi ile beraber bütün kiloları kırmak önemlidir. Fareyi kullanarak hareket edebilir ve aynı zamanda raketi hareket ettirebilirsiniz. Sol tıklama ile beraber ayrıca her rauntta oyunu başlatmanız mümkün.

Atari Breakout Telefonda Nasıl Oynanır?

Bu keyifli ve eğlenceli oyun aynı zamanda telefon üzerinden de değerlendirilmektedir. Özellikle dokunmatik ekran ile beraber bu oyun çok daha kolay ve keyifli şekilde oynanabilir. Farklı işletim sistemleri ile beraber APK uygulaması kapsamında uygulamayı indirmek yeterlidir. Hemen arkasından değişik bölümler ile beraber eğlenceli bir vakit geçirme şansı yakalamak mümkün. Eski dönemlerden günümüze ulaşmış en klasik ve güzel oyunlar içerisinde yer alıyor.