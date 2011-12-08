Neyi kutluyoruz

10.000 yÄ±llÄ±k inancÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼; aslÄ±nda yeni yÄ±lÄ±n ne zaman baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse bilmiyor; eskiler yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± KÄ±ÅŸdÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kutluyorlardÄ±. HÄ±ristiyanlÄ±k nerede devreye girdi? Hz â€¹sa aslÄ±nda 6 Ocak'da doÄŸmuÅŸtu yani vaftiz edilmiÅŸti yani gerÃ§ek Noel 6 Ocak'tÄ±. Bu araÅŸtÄ±rmayÄ± okuyarak, Yeni YÄ±l'da geÃ§miÅŸe yolculuk yapabilirsiniz; YÄ±lbaÅŸÄ±'nÄ± kutlarken HÄ±ristiyanlÄ±k'lÄ±ktan endiÅŸe duymayÄ±n; aslÄ±nda yeni dÃ¶nemin bereketli ve verimli olmasÄ± iÃ§in kutlamalar yapÄ±yorsunuz...

4.000 yÄ±l veya daha Ã¶ncesinde GÃ¼neÅŸ'e tapan Eski MÄ±sÄ±rlÄ±lar, yÄ±lÄ±n belli bir gÃ¼nÃ¼nde GÃ¼neÅŸ'in yeniden doÄŸuÅŸunu 12 gÃ¼n sÃ¼ren bir festival yaparak kutluyorlardÄ±. 12 gÃ¼nÃ¼n anlamÄ±, takvimlerinin 12'ye yani 12 aya bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olmasÄ±ydÄ±. Festival sÄ±rasÄ±nda, evlerini yeÅŸil palmiye dallarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± 12 buketle sÃ¼sleyerek, aylarÄ± simgeliyorlardÄ±. Persliler'in yÄ±llÄ±k yenilenme festivali olan Sacaea'da, MÄ±sÄ±rlÄ±lar'Ä±n kutlamalarÄ±nÄ±n bir benzeridir, aynÄ± kutlamalar Babilliler tarafÄ±ndan da yapÄ±lÄ±yordu. Genel olarak tÃ¼m bu kutlamalarÄ±n kÃ¶keninde, mistik bir tarikatÄ±n etkisi veya Ã¶zel amaÃ§lÄ± bir ayin bulunuyordu. TÃ¶renler sÄ±rasÄ±nda, efendiler ve kÃ¶leler yer deÄŸiÅŸtiriyorlar, bir rahip taÃ§ giyerek kral ilan ediliyor, palyaÃ§olar sokaklarda dolaÅŸÄ±yordu. Eski yÄ±lÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ vurgulanÄ±rken, gÃ¼ncel yaÅŸamÄ±n kurallarÄ± Ã¶zellikle esnetiliyor ya da alaya alÄ±nÄ±yordu. AynÄ± kutlamalar RomalÄ±lar tarafÄ±ndan da biliniyordu, MÄ±sÄ±rlÄ±lar'Ä±n ve Persler'in geleneklerini birleÅŸtiren RomalÄ±lar'Ä±n kutlamalarÄ±, inanÃ§lara gÃ¶re TanrÄ± SatÃ¼rn'Ã¼n tohumlama dÃ¶neminde veya ekin mevsiminde yapÄ±lÄ±rdÄ±. Halk, Ã§Ä±lgÄ±ncasÄ±na eÄŸlenir, herkes birbirine hediyeler verir, evler yeÅŸilliklerle sÃ¼slenirdi. Ã–nceki yÄ±lda yaÅŸanan ve yaÅŸanmakta olan herÅŸey askÄ±ya alÄ±nÄ±rdÄ±; kinler unutulur, kavgalÄ±lar barÄ±ÅŸÄ±r, savaÅŸlar dahi durur veya ara verilirdi. â€¹ÅŸyerleri, mahkemeler ve okullar kapatÄ±lÄ±rdÄ±, zengin ve fakir eÅŸitti, efendiler kÃ¶lelere hizmet ederken, Ã§ocuklar ailelerinin reisi olurdu. Rengarenk, saÃ§masapan giysiler giyen halk, sokaklarda neÅŸe iÃ§inde eÄŸlenirken, taÃ§ giydirilen bir rahip, "KuralsÄ±zlar KralÄ±"Â ilan edilirdi; her yerde yakÄ±lan mumlar ve yaÄŸ lambalarÄ±yla kent tamamen aydÄ±nlatÄ±larak, karanlÄ±k ruhlarÄ±n uzaklaÅŸmasÄ± amaÃ§lanÄ±rdÄ±. Roma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n ve yaÅŸamÄ±nÄ±n Orta DoÄŸu'ya gÃ¶re Ã§ok daha fazla seks ve ÅŸehvete yÃ¶nelik olmasÄ±, kutlamalarÄ±n iyice Ã§Ä±ÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ±na neden oluyordu. KÄ±sacasÄ± Saturnalia Festivali, sÄ±nÄ±rsÄ±z isterinin ta kendisiydi.Â Â Â Â Â Â Â

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Eski geleneklerin yenilenmesi



Seneca'nÄ±n kaleminden, MS 50 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Saturnalia kutlamalarÄ±nÄ± izliyoruz; â€œÅžimdi AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ortasÄ±ndayÄ±z, kentte bÃ¼yÃ¼k bir telaÅŸ ve heyecan var. Herkes iÅŸleri boÅŸveriyor, kitlesel bir sefahat baÅŸladÄ±, heryerde bÃ¼yÃ¼k hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±lÄ±yor. â€¹ÅŸyerleri terk ediliyor, tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za ara verdik, halkÄ±n fakir kesimi kutlamalar sÄ±rasÄ±nda yiyecekleri bedava yiyeceklerin heyacanÄ± iÃ§inde, giysilerini Ã§Ä±karÄ±p atan herkes, yemek peÅŸinde..." (Seneca-Epistolae) Evet, Seneca'nÄ±n anlattÄ±klarÄ± Ã§ok eÄŸlenceli ama aynÄ± zamanda da korkutucu. Daha derine inildiÄŸinde ise, karÅŸÄ±mÄ±za bu kez Eski Yunan'Ä±n kayÄ±p bir efsanesi Ã§Ä±kÄ±yor, Ã¶ykÃ¼nÃ¼n adÄ± Kallikantzaroi, yÄ±lÄ±n belli bir dÃ¶neminde ortaya Ã§Ä±kan kaosun korkunÃ§ yeraltÄ± canavarlarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. AralÄ±k ayÄ±nÄ±n 12 gÃ¼nÃ¼ boyunca, yeraltÄ± ÅŸeytanlarÄ± dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼zeyine Ã§Ä±kÄ±p, serbestÃ§e geziyorlar ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapÄ±yorlar; atlarÄ±n kuyruklarÄ±nÄ± baÄŸlÄ±yorlar, sÃ¼tleri ekÅŸitiyorlar, ÅŸÃ¶minelerde piÅŸen yemeklerin tadÄ±nÄ± bozuyorlar. YeraltÄ± ÅŸeytanlarÄ±nÄ± korkutmak iÃ§in Eski YunanlÄ±lar, o gÃ¼nler sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kÃ¼tÃ¼kler ve eskimiÅŸ ayakkabÄ±lar yakarlardÄ±, kokunun yaratÄ±klarÄ± uzaklaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±rdÄ±. 12 gÃ¼nÃ¼n iÃ§inde doÄŸan her Ã§ocuk, Kallikantzaroi tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rdÄ±, Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in bebeklerin beÅŸiklerine veya ayak baÅŸparmaklarÄ±na saman ve sarmÄ±sak demetleri baÄŸlanÄ±rdÄ±. KÄ±sacasÄ± Ã§ok eski mitlerle buluÅŸan, yeni gelenekler AralÄ±k ayÄ± kutlamalarÄ±nÄ± oluÅŸturmuÅŸtu.

Anahtar tarikatin kimliÄŸi



KutlamalarÄ±n, ilk kez 4. YÃ¼zyÄ±l'da Roma â€¹mparatoru Constantine'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± politik mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda Christmas'la bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir. Constantine kutlamalarÄ±, 25 AralÄ±k'a kaydÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±, araÅŸtÄ±rmacÄ±lara gÃ¶re â€¹mparator "Sol Invictus" adlÄ± Suriye kÃ¶kenli gÃ¼neÅŸ formuna tapan monoist yani tek tanrÄ±lÄ± bir tarikatÄ±n Ã¼yesiydi, tarikatÄ±n Roma â€¹mparatorlarÄ±'nÄ± daha Ã¶nceki yÃ¼zyÄ±llardan beri etkilediÄŸi sanÄ±lÄ±yor. TarikatÄ±n temel ilkesi, tarafsÄ±z kardeÅŸlik ve bÃ¼tÃ¼nleÅŸmenin doÄŸrultusunda dinsel, yÃ¶resel ve politik birliktelikti. AnlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, Constantine'in tÃ¼m diÄŸer inanÃ§larla bÃ¼tÃ¼nleÅŸme Ã§abalarÄ±nÄ±n ardÄ±nda, bu ilke vardÄ± ve sonuÃ§ta tÃ¼m engellere raÄŸmen HÄ±ristiyanlÄ±kla, orjin inanÃ§ olan Mitraizm'i, "Sol Invictus" Ã§izgisinde bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirmeyi baÅŸaracaktÄ±. Constantine, GÃ¼neÅŸ'e saygÄ± gÃ¼nÃ¼ olarak Pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼, resmi tatil etmiÅŸtir, oysa ilk HÄ±ristiyanlar, Yahudiler'in Sabbat'Ä± gibi Cumartesi gÃ¼nlerinde tatil yaparlardÄ±. Tarikat tatil gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de deÄŸiÅŸtirmiÅŸti; GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla, â€¹sa'nÄ±n kutsandÄ±ÄŸÄ± veya vaftiz edildiÄŸi yani ruhsal anlamda doÄŸduÄŸu gÃ¼n olan 6 Ocak kutlamalarÄ± (Epiphany), hem "Sol Invictus"Â tarikatÄ±nÄ±n etkisiyle, hem de GÃ¼neÅŸ'in yeniden doÄŸumunun kutlandÄ±ÄŸÄ± "Natilis Invictus" inancÄ± doÄŸrultusunda,Â 25 AralÄ±k'a kaydÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlar Ã§ok uzak geÃ§miÅŸin didiklenmesiyle yakalanan ipuÃ§larÄ±.

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