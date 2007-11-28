Bu yazÄ±mÄ±zda, Astroloji hakkÄ±nda ciddi bilgilerÂ bulacaksÄ±nÄ±z fakat bunlarÄ±n alÄ±ndÄ±klarÄ± yerler, son zamanlarda fazlaca moda olduÄŸu gibi "Bilimsel" izahlar gibi ÅŸeyler bulamazsÄ±nÄ±z. YazÄ±mÄ±z, Astroloji'ye yeni baÅŸlamÄ±ÅŸ olanlar iÃ§in ya da Astroloji'nin yardÄ±mÄ±yla gerek kendisini gerek Ã§evresini daha iyi tanÄ±mak isteyenler iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ pratik ve Temel bir Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r. Verilen bilgiler iÃ§in hiÃ§ bir zaman bazÄ± tanÄ±nmÄ±ÅŸ yabancÄ± AstrologlarÄ±n fikir ve eserlerine atÄ±fta bulunmak, kaynak gÃ¶stermek taraftarÄ± deÄŸilim. AyrÄ±ca, bu Ã§alÄ±ÅŸmada her Astrologun kendi kitabÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± genel bilgiler yani kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ Astrolojik bilgiler olduÄŸu gibi, Ã¶zel fikirlerin, kiÅŸisel tecrÃ¼belerin Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan ÅŸeyler de vardÄ±r.

NasÄ±l Astrolog olabilirsiniz?

EÄŸer Astrolog olmak istiyorsanÄ±z ya da Astroloji'yi daha ciddi incelemek istiyorsanÄ±z bilmelisiniz ki, Ä°nsan kitap okuyarak Astrolog olamaz. Size hiÃ§ bir kitap yol gÃ¶stermekten baÅŸka bir ÅŸey veremez. Ä°nsanÄ± Astrolog yapan, yÄ±llarÄ±n verdiÄŸi tecrÃ¼be ve bol bol Horoskop yorumu yaparak kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini geliÅŸtirmesidir. Yoksa filan Ã¶nemli Astrolog bÃ¶yle sÃ¶ylemiÅŸ, fiÅŸmekan ne demiÅŸ gibi yaklaÅŸÄ±mlar sizi bir yere gÃ¶tÃ¼rmez. Ã–nemli olan benim ne dediÄŸim deÄŸil, sizin gÃ¶sterilen noktalardan ve size sunulan tecrÃ¼belerden yola Ã§Ä±karak ne gibi tecrÃ¼beler ve fikirler Ã¼reteceÄŸenizdir.

Åžimdi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Ben, Araba kullanmak hakkÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n dillerinde yazÄ±lmÄ±ÅŸ olan kitaplarÄ± okusam, hepsini ezbere bilsem, araba yarÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±ndaki gerek belgesel gerek drama bÃ¼tÃ¼n filmleri yÃ¼zlerce defa seyretsem. Buna karÅŸÄ±lÄ±k herhangi bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursundan iki ay Ã¶nce ehliyet almÄ±ÅŸ ve bÃ¼tÃ¼n direksiyon tecrÃ¼besi toplam olarak otuz saati geÃ§meyen birisi olsam. Benim sÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼me ne derece gÃ¼venirsiniz. Uzun ve riskli bir yolda benim kullandÄ±ÄŸÄ±m arabaya binermisiniz? Tabii ki, araba kullanmak hakkÄ±nda bir tek kitap okumamÄ±ÅŸ bir taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼ benden kat kat iyi bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸte Astroloji de bÃ¶yledir. Ä°ki tane kitap okuyup, Astrolojik hesaplamalarÄ± Ã¶ÄŸrenmekle Astrolog olamazsÄ±nÄ±z. Elinizden geldiÄŸince pratik tecrÃ¼beler yapmalÄ± ve Ã¶zellikle ilk zamanlarda hata yapÄ±p, gÃ¼lÃ¼nÃ§ duruma dÃ¼ÅŸmekten kesinlikle korkmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Herkes baÅŸlangÄ±Ã§ta hata yapar fakat bundan Ã§ekinmeyip, Ã¼zerine giderseniz bir gÃ¼n aniden HoroskoplarÄ±n sizinle konuÅŸtuklarÄ±nÄ± farkedebilirsiniz.

Yukardaki sÃ¶zlerim yÃ¼zÃ¼nden Astroloji ya da herhangi bir konuda kitap okumanÄ±n ve bilgi edinmenin karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸumu da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. Ã–yle olsaydÄ± ÅŸu anda bu yazÄ±yÄ± okuyor olamazdÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ hiÃ§ bir zaman yazÄ±lmazdÄ±. . Bol bol okuyun fakat kendinizden bir ÅŸeyler geliÅŸtirmeden kendinizi Astrolog sanmayÄ±n; Ãœstat Aziz Nesin'in, sinemaya da aktarÄ±lan bir romanÄ± vardÄ±r. "ZÃ¼bÃ¼k". KitabÄ±n bir diÄŸer ismi de "KaÄŸnÄ± GÃ¶lgesindeki Ä°t" tir. Aziz Nesin, kitabÄ±nÄ± aslÄ±nda bir ata sÃ¶zÃ¼ olmasÄ± gerekecek kadar gÃ¼zel olan ÅŸu deyiÅŸle baÅŸlatÄ±r. "Ä°t, kaÄŸnÄ± gÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼rmÃ¼ÅŸ de, kendi gÃ¶lgesi zannedermiÅŸ". Yurdumuzda her konuda tÃ¼remiÅŸ olan bir Ã§ok kaÄŸnÄ± gÃ¶lgesindeki it vardÄ±r. Ã–zellikle Astroloji gibi yeni yeni tanÄ±nan, insanlarÄ±n tam olarak bilmediÄŸi, insanlara yÄ±llarca "Sen KoÃ§ burcusun, sVenÃ¼s'Ã¼n de Ä°kizler'de, sana Ã§ifter Ã§ifter KoÃ§ gibi kÄ±smetler var" bÅŸeklinde yorumlarla anlatÄ±lan konular bazÄ± kimselerin kaÄŸnÄ± gÃ¶lgesindeki bit olmalarÄ±na Ã§ok uygundur. Ä°ki Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k tecrÃ¼be ve amatÃ¶r yaklaÅŸÄ±mlarla "Bende ÅŸu kitaplar var. Filan modern Astrolog bunu demiÅŸ" gibi ÅŸeyler sizi kaÄŸnÄ± gÃ¶lgesindeki it olmaktan ileriye geÃ§irmez. DiÄŸerlerinin ne dediÄŸini bilin fakat Ã¶nemli olan sizin ne dediÄŸinizdir. bunu unutmayÄ±n.

Hesaplama BÃ¶lÃ¼mleri

Bu yazÄ±daki, Astrolojik hesaplamalarÄ± anlatan kÄ±sÄ±mlarÄ±n ilk bakÄ±ÅŸtaoldukÃ§a karÄ±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼Ä±Ã¼nÃ¼ biliyorum. Bununla beraber iki Ã¼Ã§ defa Ã¼stÃ¼nden geÃ§tikten sonra son derece kolay olduklarÄ±nÄ± ve ilk okul matematik bilgisiyle yapÄ±labileceklerini gÃ¶receksiniz. Hesaplamalar karÄ±ÅŸÄ±k matematik formÃ¼llerden kaÃ§Ä±nÄ±larak olasÄ± olan en kolay ve basit ÅŸekle indirgenmiÅŸtir fakat ilk anda insana biraz karÄ±ÅŸÄ±k gelebilirler. AslÄ±nda anlaÅŸÄ±lmadÄ±k bir ÅŸey kalmasÄ±n diye burada gereksiz yere uzatÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r yoksa pratik uygulamada burada anlatÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±n onda biri kadar kÄ±sadÄ±rlar. AyrÄ±ca diÄ±er bir Ã§ok ÅŸey de ancak pratikte kullanÄ±lanÄ±lacak kadar aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, ne olduklarÄ±na, nereden Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±na dair bir ÅŸey yazÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu gibi bilgileri (Mesela Sidereal Time nedir, vs, gibi ÅŸeyler) isteyenler herhangi bir kaynaktan ve hatta lise seviyesindeki Astronomi kitaplarÄ±ndan bulabilirler. Buradaki her ÅŸey pratiÄŸe yÃ¶neliktir. Beni dinlerseniz OndalÄ±k sayÄ±larÄ± derece dakika sistemine, derece ve dakikalarÄ± ondalÄ±k sisteme Ã§evirmek gibi oyalayÄ±cÄ± ÅŸeylere boÅŸ verip, bu iÅŸlemleri yapabilen ucuz bir hesap makinesi alÄ±n. Hatta maddi durumunuz yeterliyse kÃ¼Ã§Ã¼k bir bilgisayar alÄ±n. Bu sayede Astroloji'nin hammaliye bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olan Ã§izim ve hesaplamasÄ±ndan kurtulur, yorumlarla daha rahat uÄŸraÅŸabilirsiniz.

Bilgisayar ProgramlarÄ±

BugÃ¼n ucuz yada pahalÄ± her tip bilgisayar iÃ§in yazÄ±lmÄ±ÅŸ Astroloji programlarÄ± vardÄ±r. Bilgisayarla Astroloji iki ÅŸekilde yapÄ±labilir. Bilgisayara haritalarÄ± yada Astrolojik terminolojiye gÃ¶re HoroskoplarÄ± hesaplatÄ±p, Ã§izdirebilirsiniz. Bu BilgisayarÄ±n en iyi kullanÄ±lma ÅŸeklidir. Ä°kinci ÅŸekilse, YorumlarÄ± da bilgisayara yaptÄ±rmaktÄ±r. Bu da programÄ± yazan ve bilgileri giren kimseye gÃ¶re sonuÃ§ verir. Bu ÅŸekilde belli bir yere kadar yorum yapÄ±labilir fakat hiÃ§ bir zaman tecrÃ¼beli bir Astrologun yorumu kadar mÃ¼kemmel olamaz. Astroloji bir bilim deÄŸil, bir sanattÄ±r, ustalÄ±k tecrÃ¼be ve sezgi sÃ¶z konusu olan bir iÅŸtir. Astroloji sezgilerin Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ± bir sanat deÄŸil de, iddia edildiÄŸi gibi bir bilim olsaydÄ± bilgisayarlarÄ±n insandan daha mÃ¼kemmel yorum yapmamalarÄ± iÃ§in hiÃ§ bir sebep kalmazdÄ±. KÄ±sacasÄ± bilgisayar yorumu bir yere kadardÄ±r. Ã‡abuk, ucuz ve genel bir Ã§alÄ±ÅŸma isteyenleri tatmin edebilir.

Astroloji OkullarÄ±

GÃ¼nÃ¼mÃ¼z Amerika ve Avrupa'sÄ±nda bir Ã§ok Astroloji okulu ya da akademisi vardÄ±r. Bunlardan, bulunduklarÄ± yerlere giderek ya da mektupla eÄŸitim gÃ¶rÃ¼p, sertifika ya da benzeri bir ÅŸeyler alabilirsiniz. Gene de bunlarÄ±n fazla ciddi ÅŸeyler olduÄŸunu da sanmayÄ±n. Amerika'daki bir okula elli dolar gÃ¶ndererek ya da bizat gidip, vererek iki gÃ¼nde Astrolog sertifikasÄ± almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Hatta Astroloji'yi bilmek bir yana hiÃ§ duymamÄ±ÅŸ bile olsanÄ±z bu deÄŸiÅŸmez. DÃ¼nyada bir Ã§ok Astroloji okulu olmasÄ±na raÄŸmen bunlarÄ±n iÃ§inde resmi nitelikte olan yoktur ve bizzat sizin bulunduÄ±unuz yerde bir kurs aÃ§Ä±p, sertifika daÄ±Ä±tmanÄ±zdan farklÄ± deÄŸidirler. Tabii Ã¼lkemizde bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸreten kurslar Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n iznine baÄŸlÄ±dÄ±r fakat batÄ± Ã¼lkelerinde bu iÅŸler daha kolaydÄ±r. Gene de bu sertifikalar hava yapmak ve profesyonel Astrologlar iÃ§in mÃ¼ÅŸterinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ boyama aÃ§Ä±sÄ±ndan iÅŸe yararlar.

Astroloji Nedir?

Astroloji hemen hemen insanlÄ±k tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yÃ¼zyÄ±lda genel Astroloji anlayÄ±ÅŸÄ± biraz deÄŸiÅŸmiÅŸ ve Astroloji'ye bilimsel bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ verilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸsa da Astroloji temelinde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. GeniÅŸ anlamdaysa Astroloji insanÄ±n evren ve kozmik gÃ¼Ã§lerle olan iliÅŸkilerini inceleyen, baÅŸarÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k oranlarÄ±nÄ±, hangi konularda ÅŸanslÄ±, hangilerinde ÅŸanssÄ±z olduÄŸunu anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan, hangi dÃ¶nemlerde ne gibi kozmik etkiler altÄ±nda kalarak, nelere uygun olduÄŸunu araÅŸtÄ±ran bir sanattÄ±r. Astroloji sanatÄ±, GÃ¼neÅŸ sistemimizdeki gezegenlerin, uydumuz olan Ay'Ä±n, GÃ¼neÅŸin, GÃ¼neÅŸ sistemimizin Ã§evresinde bulunan takÄ±m yÄ±ldÄ±zlar'Ä±n ya da baÅŸka bir ifadeyle burÃ§larÄ±n iÃ§indeki haraketlerini ve birbirleriyle olan iliÅŸkilerini inceleyerek Ã§alÄ±ÅŸan bir sistemdir.

BurÃ§ Nedir?

DÃ¼nyamÄ±zdan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Ã§evremizde milyonlarca yÄ±ldÄ±zÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bu yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli kÃ¼melenmelere takÄ±m yÄ±ldÄ±zlar ya da Astroloji'deki genel ifadeyle BurÃ§lar ismi verilir. Uzayda bir Ã§ok burÃ§ ya da takÄ±m yÄ±ldÄ±z vardÄ±r fakat bizi Astrolojik aÃ§Ä±dan bunlarÄ±n sadece oniki tanesi ilgilendirir. Bu oniki burca Zodyak kuÅŸaÄŸÄ± ismi verilir. BilindiÄŸi gibi dÃ¼nyamÄ±z uzayda devamlÄ± olarak hareket halindedir ve GÃ¼neÅŸin Ã§evresinde dÃ¶ner. DÃ¼nyanÄ±n bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden dolayÄ±, gene dÃ¼nyadan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman GÃ¼neÅŸ, uzayda ilerliyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. Bundan dolayÄ± bu kitapta devamlÄ± olarak GÃ¼neÅŸ'in ilerlemesinden ve hareketinden bahsedilecektir. AslÄ±nda hareket eden GÃ¼neÅŸ deÄŸil, dÃ¼nya olmasÄ±na raÄŸmen bu Ã¶nemli deÄŸildir. GÃ¼neÅŸ'in Ã¼Ã§ tÃ¼rlÃ¼ hareketi vardÄ±r. Birincisi, DÃ¼nyanÄ±n kendi ekseni etrafÄ±nda dÃ¶nmesinden meydana gelir. Bu dÃ¶nÃ¼ÅŸ gece ve gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ meydana getirir. DÃ¼nyanÄ±n kendi eksenindeki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden GÃ¼neÅŸ her yirmidÃ¶rt saatte bir Ã§evremizde bir tur atarmÄ±ÅŸ gibi gelir. GÃ¼neÅŸ'in Ä°kinci hareketi, DÃ¼nyanÄ±n, GÃ¼neÅŸ'in Ã§evresindeki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden kaynaklanÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n bu haraketi deÂ yÄ±llarÄ± meydana getirir. Bu hareketten dolayÄ± GÃ¼neÅŸ, uzayda, yaklaÅŸÄ±k olarak gÃ¼nde bir derece ilerlermiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. BilindiÄŸi gibi bir daire 360 dereceden meydana gelir. DÃ¼nyanÄ±n GÃ¼neÅŸ Ã§evresindeki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden dolayÄ± GÃ¼neÅŸ birinci gÃ¼n sÄ±fÄ±r derecede gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsa, ikinci gÃ¼n birinci derecede, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n ikinci derecede gÃ¶rÃ¼nÃ¼r ve bÃ¶ylece bir yÄ±l iÃ§inde 360 dereceyi tamamlar.



GÃ¼neÅŸ'in bu hareketi sÄ±rasÄ±nda iÃ§inden geÃ§tiÄŸi ya da geÃ§ermiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ takÄ±m yÄ±ldÄ±zlarÄ±n ya da burÃ§larÄ±n sayÄ±sÄ± onikidir. Ã‡evremizdeki bu oniki burca Zodyak denildiÄŸi yukarda belirtilmiÅŸti. Zodyak'taki oniki burÃ§ ise Astroloji'yi meydana getiren KoÃ§, BoÄŸa, Ä°kizler, YengeÃ§, Arslan, BaÅŸak, Terazi, Akrep, Yay, OÄŸlak, Kova ve BalÄ±k burÃ§larÄ±dÄ±r. Bir insanÄ±n doÄŸumu sÄ±rasÄ±nda GÃ¼neÅŸ hangi burÃ§taysa, insanÄ±n o burÃ§tan olduÄŸu kabul edilir. GÃ¼neÅŸin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hareketiyse, DÃ¼nyanÄ±n, eksenindeki, mevsimleri meydana getiren kafa sallamasÄ±yla ilgilidir ki, bu da GÃ¼neÅŸ'in kuzey ve GÃ¼ney'e doÄŸru alÃ§alÄ±p yÃ¼kselmesine sebep olur. Bu hareketin Astrolojiyle olan iliÅŸkisini daha sonra inceleyeceÄŸiz.

Â Â Â Â Â Â Â

Astroloji'de burÃ§larÄ±n her biri 30 derece kabul edilir. AslÄ±nda bu burÃ§larÄ±n bazÄ±larÄ± 30 dereceden uzun, bazÄ±larÄ± daha kÄ±sa olabilir fakat Astrolojik yorumlar aÃ§Ä±sÄ±ndan bir ÅŸey farketmez. Mesela Ä°kizler burcunun Ã¶zellikleri ve kiÅŸiye verdiÄŸi karakter yorumlanÄ±rken gerÃ§ekte Ä°kizler Burcu deÄŸil, GÃ¼neÅŸ'in, Astronomik olarak Ä°kizler burcunda olduÄŸu zaman deÄŸil, ZodyaÄŸÄ±n 60 ile 89. dereceleri arasÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada verdiÄŸi etkiler yorumlanmaktadÄ±r. Ã–zet olarak 'Ben Yay Burcuyum'demek aslÄ±nda 'Ben 240 derece ile 269 derece arasÄ± doÄŸumluyum' demektir. Kabul etmelisinizki, bÃ¶yle bir anlatÄ±m pratik olmaktan ziyade saÃ§ma sapan bir sÃ¶z yÄ±ÄŸÄ±nÄ±, anlatmasÄ± ve anlaÅŸÄ±lmasÄ± zor bir ÅŸeydir. Bu yÃ¼zden Astrolojideki burÃ§ isimleri gerÃ§ek takÄ±m yÄ±ldÄ±zlarÄ± deÄŸil, ZodyaÄŸÄ±n belli bÃ¶lÃ¼mlerini ifade etmek iÃ§in kullanÄ±lan isimlerdir.

YÄ±ldÄ±zlar Gezegenler ve IÅŸÄ±klar:



Astroloji'nin temelini meydana getiren faktÃ¶rler BurÃ§lar ve GÃ¼neÅŸ olmakla birlikte Astroloji'nin bÃ¼tÃ¼nÃ¼ Gezegenler ve Ay'dan meydana gelir. Bu GÃ¶k cisimlerini toplu olarak isimlendirmek zordur. Gezegenler denildiÄŸi takdirde GÃ¼neÅŸ ve Ay gezegen deÄŸildir. BazÄ± Astrologlar toplu olarak bÃ¼tÃ¼n gÃ¶k cisimlerine birden 'YÄ±ldÄ±zlar' derler ki, bu cahilce bir ifade olmaktdÄ±r. Astrolojideki tek gerÃ§ek yÄ±ldÄ±z GÃ¼neÅŸ'tir. Mesela VenÃ¼s bir yÄ±ldÄ±z deÄŸil, bir gezegendir. AyrÄ±ca Astroloji'de genel olarak GÃ¼neÅŸ, Ay ve gezegenler incelenmekle birlikte Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ ismi verilen hayali bir gÃ¶k cismi ve dÃ¶nem dÃ¶nem de 'Sabit YÄ±ldÄ±zlar' ismi verilen gerÃ§ek yÄ±ldÄ±zlar incelenir. KÄ±saca her Astrolojik cisme yÄ±ldÄ±z demek uygun deÄŸildir. BazÄ± Astrologlar GÃ¼neÅŸ ve Ay'a, Ã§ok fazla Ä±ÅŸÄ±k verdikleri iÃ§in 'IÅŸÄ±klar' ismini verirler. Bu Kitapta, GÃ¼neÅŸ ve Ay iÃ§in yer yer IÅŸÄ±klar deyimi kullanÄ±lmakla birlikte Astrolojik cisimlerden genel olarak 'Gezegenler' ÅŸeklinde bahsedilmektedir. YÄ±ldÄ±z ismi ise sadece Sabit YÄ±ldÄ±zlarÄ± anlatmak iÃ§in kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sabit yÄ±ldÄ±zlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da bildiÄŸimiz oniki burcun ya da takÄ±m yÄ±ldÄ±zÄ±n parÃ§alarÄ±dÄ±r. Astrolojik deÄŸeri olan, sekiz gezegen, IÅŸÄ±klar yani GÃ¼neÅŸ, Ay ve Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ ismi verilen nokta ile toplam onbir gÃ¶k cismi vardÄ±r.

Astrolojik Semboller

BÃ¼tÃ¼n gÃ¶k cisimlerinin ve burÃ§larÄ±n birer sembolÃ¼ vardÄ±r. Astrolojik haritalar ve yazÄ±lÄ±mlarda bu semboller geniÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼de kullanÄ±lÄ±r ve Astroloji'yi ciddi ve hatta yarÄ± ciddi olarak incelemek isteyen bir kimsenin bu sembolleri ezbere bilmesi gereklidir.

Horoskop Nedir?

Horoskop, Astrolojik amaÃ§la hesaplanÄ±p, Ã§izilen gÃ¶k haritalarÄ±na verilen isimdir. KÄ±saca gÃ¶k haritasÄ± ya da kiÅŸinin doÄŸum anÄ±na gÃ¶re Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'DoÄŸum HaritasÄ±'da denilebilir. Ancak Horoskop sadece insan doÄŸumuyla ilgili olarak deÄŸil de Astrolojik Fal (Horary Astroloji) ya da dÃ¼nya olaylarÄ± Politik Astroloji ya da (Mundane Astroloji) amaÃ§larÄ±yla da Ã§izilebildiÄŸi iÃ§in doÄŸum haritasÄ± ismi pek uygun bir ifade olmaz.



Burada sÃ¶z konusu olan Ä°nsan ve doÄŸumla ilgili Astroloji olduÄŸu iÃ§in devamlÄ± olarak doÄŸum yeri ve doÄŸum saati ifadeleri kullanÄ±lmaktadÄ±r. Horoskop Ã§Ä±kartmak iÃ§in kiÅŸinin doÄŸum yÄ±lÄ±, doÄŸduÄŸu ay, ayÄ±n kaÃ§Ä±nda doÄŸduÄŸu, Saat kaÃ§ta doÄŸduÄŸu ve nerede doÄŸduÄŸu gibi bilgiler gereklidir. DoÄŸum yeri Ã¶nemlidir Ã§Ã¼nkÃ¼ Horoskop, dÃ¼nyanÄ±n, doÄŸumun olduÄŸu noktasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na gÃ¶re Ã§izilen bir gÃ¶k haritasÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n kuzey veya gÃ¼neyinde, bulunulan noktaya gÃ¶re, aynÄ± gÃ¼n ve saatte gÃ¶rÃ¼nen gÃ¶k farklÄ±dÄ±r. Bir Horoskopta YÃ¼kselen BurÃ§ dediÄŸimiz, tam doÄŸu ufkunda bulunan burÃ§ ve derece, GÃ¶k ortasÄ± yada MC (Medium Coeli) denilen tepe noktasÄ±, Oniki burcun sÄ±ralanÄ±ÅŸÄ±, 'Ev' ismi verilen oniki bÃ¶lÃ¼m, IÅŸÄ±klar ve gezegenlerin bulunduklarÄ± noktalar ve birbirlerine yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±lar gÃ¶sterilir.



Horoskop'un, Astronomik gÃ¶k haritalarÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k farkÄ± dÃ¼nyanÄ±n, doÄŸumun olduÄŸu noktasÄ±nÄ± merkez olarak almasÄ± ve GÃ¼neÅŸ'i dÃ¼nyanÄ±n Ã§evresindeymiÅŸ gibi gÃ¶stermesidir. Bununla beraber son yÄ±llarda GÃ¼neÅŸ merkezli Astrolojik haritalar da kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bunlara Heliocentric Haritalar denilirken, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ yer merkezli horoskoplara Geocentric ismi verilir.

Â