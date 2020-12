NasÄ±l Astrolog olabilirsiniz?

Bu yazımızda, Astroloji hakkında ciddi bilgiler bulacaksınız fakat bunların alındıkları yerler, son zamanlarda fazlaca moda olduğu gibi "Bilimsel" izahlar gibi şeyler bulamazsınız. Yazımız, Astroloji'ye yeni başlamış olanlar için ya da Astroloji'nin yardımıyla gerek kendisini gerek çevresini daha iyi tanımak isteyenler için hazırlanmış pratik ve Temel bir çalışmadır. Verilen bilgiler için hiç bir zaman bazı tanınmış yabancı Astrologların fikir ve eserlerine atıfta bulunmak, kaynak göstermek taraftarı değilim. Ayrıca, bu çalışmada her Astrologun kendi kitabında yazdığı genel bilgiler yani kalıplaşmış Astrolojik bilgiler olduğu gibi, özel fikirlerin, kişisel tecrübelerin ürünü olan şeyler de vardır.

Nasıl Astrolog olabilirsiniz?

Eğer Astrolog olmak istiyorsanız ya da Astroloji'yi daha ciddi incelemek istiyorsanız bilmelisiniz ki, İnsan kitap okuyarak Astrolog olamaz. Size hiç bir kitap yol göstermekten başka bir şey veremez. İnsanı Astrolog yapan, yılların verdiği tecrübe ve bol bol Horoskop yorumu yaparak kendi görüşlerini geliştirmesidir. Yoksa filan önemli Astrolog böyle söylemiş, fişmekan ne demiş gibi yaklaşımlar sizi bir yere götürmez. Önemli olan benim ne dediğim değil, sizin gösterilen noktalardan ve size sunulan tecrübelerden yola çıkarak ne gibi tecrübeler ve fikirler üreteceğenizdir.

Şimdi bir düşünün. Ben, Araba kullanmak hakkında dünyanın bütün dillerinde yazılmış olan kitapları okusam, hepsini ezbere bilsem, araba yarışları hakkındaki gerek belgesel gerek drama bütün filmleri yüzlerce defa seyretsem. Buna karşılık herhangi bir sürücü kursundan iki ay önce ehliyet almış ve bütün direksiyon tecrübesi toplam olarak otuz saati geçmeyen birisi olsam. Benim sürücülüğüme ne derece güvenirsiniz. Uzun ve riskli bir yolda benim kullandığım arabaya binermisiniz? Tabii ki, araba kullanmak hakkında bir tek kitap okumamış bir taksi şöförü benden kat kat iyi bir sürücüdür. İşte Astroloji de böyledir. İki tane kitap okuyup, Astrolojik hesaplamaları öğrenmekle Astrolog olamazsınız. Elinizden geldiğince pratik tecrübeler yapmalı ve özellikle ilk zamanlarda hata yapıp, gülünç duruma düşmekten kesinlikle korkmamalısınız. Herkes başlangıçta hata yapar fakat bundan çekinmeyip, üzerine giderseniz bir gün aniden Horoskopların sizinle konuştuklarını farkedebilirsiniz.

Yukardaki sözlerim yüzünden Astroloji ya da herhangi bir konuda kitap okumanın ve bilgi edinmenin karşısında olduğumu da düşünmeyin. Öyle olsaydı şu anda bu yazıyı okuyor olamazdınız çünkü hiç bir zaman yazılmazdı. . Bol bol okuyun fakat kendinizden bir şeyler geliştirmeden kendinizi Astrolog sanmayın; Üstat Aziz Nesin'in, sinemaya da aktarılan bir romanı vardır. "Zübük". Kitabın bir diğer ismi de "Kağnı Gölgesindeki İt" tir. Aziz Nesin, kitabını aslında bir ata sözü olması gerekecek kadar güzel olan şu deyişle başlatır. "İt, kağnı gölgesinde yürürmüş de, kendi gölgesi zannedermiş". Yurdumuzda her konuda türemiş olan bir çok kağnı gölgesindeki it vardır. Özellikle Astroloji gibi yeni yeni tanınan, insanların tam olarak bilmediği, insanlara yıllarca "Sen Koç burcusun, sVenüs'ün de İkizler'de, sana çifter çifter Koç gibi kısmetler var" bşeklinde yorumlarla anlatılan konular bazı kimselerin kağnı gölgesindeki bit olmalarına çok uygundur. İki üç yıllık tecrübe ve amatör yaklaşımlarla "Bende şu kitaplar var. Filan modern Astrolog bunu demiş" gibi şeyler sizi kağnı gölgesindeki it olmaktan ileriye geçirmez. Diğerlerinin ne dediğini bilin fakat önemli olan sizin ne dediğinizdir. bunu unutmayın.

Hesaplama Bölümleri

Bu yazıdaki, Astrolojik hesaplamaları anlatan kısımların ilk bakıştaoldukça karışık göründüıünü biliyorum. Bununla beraber iki üç defa üstünden geçtikten sonra son derece kolay olduklarını ve ilk okul matematik bilgisiyle yapılabileceklerini göreceksiniz. Hesaplamalar karışık matematik formüllerden kaçınılarak olası olan en kolay ve basit şekle indirgenmiştir fakat ilk anda insana biraz karışık gelebilirler. Aslında anlaşılmadık bir şey kalmasın diye burada gereksiz yere uzatılmışlardır yoksa pratik uygulamada burada anlatıldıklarının onda biri kadar kısadırlar. Ayrıca diıer bir çok şey de ancak pratikte kullanılanılacak kadar açıklanmış, ne olduklarına, nereden çıktıklarına dair bir şey yazılmamıştır. Bu gibi bilgileri (Mesela Sidereal Time nedir, vs, gibi şeyler) isteyenler herhangi bir kaynaktan ve hatta lise seviyesindeki Astronomi kitaplarından bulabilirler. Buradaki her şey pratiğe yöneliktir. Beni dinlerseniz Ondalık sayıları derece dakika sistemine, derece ve dakikaları ondalık sisteme çevirmek gibi oyalayıcı şeylere boş verip, bu işlemleri yapabilen ucuz bir hesap makinesi alın. Hatta maddi durumunuz yeterliyse küçük bir bilgisayar alın. Bu sayede Astroloji'nin hammaliye bölümü olan çizim ve hesaplamasından kurtulur, yorumlarla daha rahat uğraşabilirsiniz.

Bilgisayar Programları

Bugün ucuz yada pahalı her tip bilgisayar için yazılmış Astroloji programları vardır. Bilgisayarla Astroloji iki şekilde yapılabilir. Bilgisayara haritaları yada Astrolojik terminolojiye göre Horoskopları hesaplatıp, çizdirebilirsiniz. Bu Bilgisayarın en iyi kullanılma şeklidir. İkinci şekilse, Yorumları da bilgisayara yaptırmaktır. Bu da programı yazan ve bilgileri giren kimseye göre sonuç verir. Bu şekilde belli bir yere kadar yorum yapılabilir fakat hiç bir zaman tecrübeli bir Astrologun yorumu kadar mükemmel olamaz. Astroloji bir bilim değil, bir sanattır, ustalık tecrübe ve sezgi söz konusu olan bir iştir. Astroloji sezgilerin önemli rol oynadığı bir sanat değil de, iddia edildiği gibi bir bilim olsaydı bilgisayarların insandan daha mükemmel yorum yapmamaları için hiç bir sebep kalmazdı. Kısacası bilgisayar yorumu bir yere kadardır. Çabuk, ucuz ve genel bir çalışma isteyenleri tatmin edebilir.

Astroloji Okulları

Günümüz Amerika ve Avrupa'sında bir çok Astroloji okulu ya da akademisi vardır. Bunlardan, bulundukları yerlere giderek ya da mektupla eğitim görüp, sertifika ya da benzeri bir şeyler alabilirsiniz. Gene de bunların fazla ciddi şeyler olduğunu da sanmayın. Amerika'daki bir okula elli dolar göndererek ya da bizat gidip, vererek iki günde Astrolog sertifikası almanız olasıdır. Hatta Astroloji'yi bilmek bir yana hiç duymamış bile olsanız bu değişmez. Dünyada bir çok Astroloji okulu olmasına rağmen bunların içinde resmi nitelikte olan yoktur ve bizzat sizin bulunduıunuz yerde bir kurs açıp, sertifika daııtmanızdan farklı değidirler. Tabii ülkemizde bir şeyler öğreten kurslar Milli Eğitim Bakanlığı'nın iznine bağlıdır fakat batı ülkelerinde bu işler daha kolaydır. Gene de bu sertifikalar hava yapmak ve profesyonel Astrologlar için müşterinin gözünü boyama açısından işe yararlar.

Astroloji Nedir?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelinde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır. Astroloji sanatı, Güneş sistemimizdeki gezegenlerin, uydumuz olan Ay'ın, Güneşin, Güneş sistemimizin çevresinde bulunan takım yıldızlar'ın ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.

Burç Nedir?

Dünyamızdan bakıldığı zaman çevremizde milyonlarca yıldızın olduğu görülür. Bu yıldızların yaptığı çeşitli kümelenmelere takım yıldızlar ya da Astroloji'deki genel ifadeyle Burçlar ismi verilir. Uzayda bir çok burç ya da takım yıldız vardır fakat bizi Astrolojik açıdan bunların sadece oniki tanesi ilgilendirir. Bu oniki burca Zodyak kuşağı ismi verilir. Bilindiği gibi dünyamız uzayda devamlı olarak hareket halindedir ve Güneşin çevresinde döner. Dünyanın bu dönüşünden dolayı, gene dünyadan bakıldığı zaman Güneş, uzayda ilerliyormuş gibi görünür. Bundan dolayı bu kitapta devamlı olarak Güneş'in ilerlemesinden ve hareketinden bahsedilecektir. Aslında hareket eden Güneş değil, dünya olmasına rağmen bu önemli değildir. Güneş'in üç türlü hareketi vardır. Birincisi, Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden meydana gelir. Bu dönüş gece ve gündüzü meydana getirir. Dünyanın kendi eksenindeki dönüşü yüzünden Güneş her yirmidört saatte bir çevremizde bir tur atarmış gibi gelir. Güneş'in İkinci hareketi, Dünyanın, Güneş'in çevresindeki dönüşünden kaynaklanır. Dünyanın bu haraketi de yılları meydana getirir. Bu hareketten dolayı Güneş, uzayda, yaklaşık olarak günde bir derece ilerlermiş gibi görünür. Bilindiği gibi bir daire 360 dereceden meydana gelir. Dünyanın Güneş çevresindeki dönüşünden dolayı Güneş birinci gün sıfır derecede görünüyorsa, ikinci gün birinci derecede, üçüncü gün ikinci derecede görünür ve böylece bir yıl içinde 360 dereceyi tamamlar.



Güneş'in bu hareketi sırasında içinden geçtiği ya da geçermiş gibi göründüğü takım yıldızların ya da burçların sayısı onikidir. Çevremizdeki bu oniki burca Zodyak denildiği yukarda belirtilmişti. Zodyak'taki oniki burç ise Astroloji'yi meydana getiren Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Arslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarıdır. Bir insanın doğumu sırasında Güneş hangi burçtaysa, insanın o burçtan olduğu kabul edilir. Güneşin üçüncü hareketiyse, Dünyanın, eksenindeki, mevsimleri meydana getiren kafa sallamasıyla ilgilidir ki, bu da Güneş'in kuzey ve Güney'e doğru alçalıp yükselmesine sebep olur. Bu hareketin Astrolojiyle olan ilişkisini daha sonra inceleyeceğiz.



Astroloji'de burçların her biri 30 derece kabul edilir. Aslında bu burçların bazıları 30 dereceden uzun, bazıları daha kısa olabilir fakat Astrolojik yorumlar açısından bir şey farketmez. Mesela İkizler burcunun özellikleri ve kişiye verdiği karakter yorumlanırken gerçekte İkizler Burcu değil, Güneş'in, Astronomik olarak İkizler burcunda olduğu zaman değil, Zodyağın 60 ile 89. dereceleri arasında bulunduğu sırada verdiği etkiler yorumlanmaktadır. Özet olarak 'Ben Yay Burcuyum'demek aslında 'Ben 240 derece ile 269 derece arası doğumluyum' demektir. Kabul etmelisinizki, böyle bir anlatım pratik olmaktan ziyade saçma sapan bir söz yığını, anlatması ve anlaşılması zor bir şeydir. Bu yüzden Astrolojideki burç isimleri gerçek takım yıldızları değil, Zodyağın belli bölümlerini ifade etmek için kullanılan isimlerdir.

Yıldızlar Gezegenler ve Işıklar:



Astroloji'nin temelini meydana getiren faktörler Burçlar ve Güneş olmakla birlikte Astroloji'nin bütünü Gezegenler ve Ay'dan meydana gelir. Bu Gök cisimlerini toplu olarak isimlendirmek zordur. Gezegenler denildiği takdirde Güneş ve Ay gezegen değildir. Bazı Astrologlar toplu olarak bütün gök cisimlerine birden 'Yıldızlar' derler ki, bu cahilce bir ifade olmaktdır. Astrolojideki tek gerçek yıldız Güneş'tir. Mesela Venüs bir yıldız değil, bir gezegendir. Ayrıca Astroloji'de genel olarak Güneş, Ay ve gezegenler incelenmekle birlikte Ay Düğümü ismi verilen hayali bir gök cismi ve dönem dönem de 'Sabit Yıldızlar' ismi verilen gerçek yıldızlar incelenir. Kısaca her Astrolojik cisme yıldız demek uygun değildir. Bazı Astrologlar Güneş ve Ay'a, çok fazla ışık verdikleri için 'Işıklar' ismini verirler. Bu Kitapta, Güneş ve Ay için yer yer Işıklar deyimi kullanılmakla birlikte Astrolojik cisimlerden genel olarak 'Gezegenler' şeklinde bahsedilmektedir. Yıldız ismi ise sadece Sabit Yıldızları anlatmak için kullanılmıştır. Bu sabit yıldızların büyük bir kısmı da bildiğimiz oniki burcun ya da takım yıldızın parçalarıdır. Astrolojik değeri olan, sekiz gezegen, Işıklar yani Güneş, Ay ve Ay Düğümü ismi verilen nokta ile toplam onbir gök cismi vardır.

Astrolojik Semboller

Bütün gök cisimlerinin ve burçların birer sembolü vardır. Astrolojik haritalar ve yazılımlarda bu semboller geniş ölçüde kullanılır ve Astroloji'yi ciddi ve hatta yarı ciddi olarak incelemek isteyen bir kimsenin bu sembolleri ezbere bilmesi gereklidir.