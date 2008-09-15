Naiadlar : Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler.

Napae : Çayırların perilerine verilen ad.

Nannakos : Phrigia'nın en eski kralı. Tufanın olacağını önceden sezip halkıyla birlikte tanrılara dua edip kurban kesmişlerdi.Ve tanrılar onları tufandan korumuştu.

Narkissos : Aşktan kaçınan bir delikanlı. Nergis çiçeğine çevirildi.

Nauplios : Euboea adası kralı. Poseidon ile Amymone'nin oğlu. Klymene ile evlenip bir çok çocuk babası oldu.

Nausikaa : Skeria adasının kralı Alkinoos'un kızı. Odyseus'a yardım etmişti. Tanrıçalar kadar güzel olan bu prenses, asaletin sembolüdür.

Neanthos : Lesbos tiranı Pittakus'un oğlu

Nektar : İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki.

Neleus : Poseidon ile Tyro'nun oğlu. Karısı Khloris'ten Nestor adında bir oğlu oldu. Herakles ile girdiği bir çarpışma sırasında öldü.

Nemesis : Gece'nin kızı intikam tanrıçası. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırd eden bir ahlak tanrıçası idi.

Neoptolemos : Akhilleus ile Lykomedes'in kızı Deidamie'nin oğlu. Çok cesur bir savaşçıydı ancak aynı zamanda acımasızdıda. Affetmek duygusundan yoksundu.

Nephele : Athomas'ın karısı, Helle ile Phriksos'un annesiydi.

Neptun : Romalıların Poseidon'a verdikleri ad.

Nereus : Denizler ihtiyarı olan Nereus Pontos(Deniz) ve Gaia(Toprak)nın oğlu. Okeanos'un kızı Doris ile evlendi ve bu evlilikten Nereid'ler oldu.

Nerio : Romalılarda harp tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.

Nerites : Nereus ile Doris'in oğlu olup güzelliği ile Aphrodite'I kendine aşık etmişti. Aphrodite tanrılar dağı Olympos'a çıkarken onuda yanında götürmek istedi ancak Nerites anne ve babasının memleketi denizi tanılar dağına tercih etti. Buna çok sinirlenen Aphrodite onu kayaların üzerine yapışıp kalan hareket edemeyen kabuklu bir deniz hayvanına çevirdi.

Nereidler : Nereus ile Doris'in kızları olan deniz perileri. Birbirinden güzel olan bu kardeşler dalgaların sembolüdürler.

Nessos : Kentaur'lardan biri. Herakles'in karısı kaçırmaya çalıştı fakat Evenos'un kabarmış sularını geçince Herakles onu öldürdü.

Nestor : Neleos ile Khloris'in en genç oğlu. Herakles onun onbir kardeşini öldürdüğü zaman sadece o kurtuldu ve babasının yerine Pylos kralı oldu.

Nikaea : Sangarios (Sakarya) nehrinin kızı. Aşktan nefret ediyor sadece avlanmayı seviyordu. Dionysos onu görünce vurulmuştu ancak Nikaea ona yüz vermedi. Bunun üzerine Dionysos da onu şarap içirerek baştan çıkardı. Telete adında bir kızları oldu başlangıçta bu zoraki evlilikten hiç hoşlanmayan Nikaea daha sonradan şarap tanrısıyla yakınlaştı ve Satyros adında bir de oğulları oldu.

Nike : (Victoria) Zafer tanrıçası

Niobe : Lydia kralı Tantalos'un kızı, Apollon ve Artemis'in annelerini hor gördüğü için oniki çocuğu öldürüldü ve oda kayaya çevirildi.

Nireus : Helene'yi almak isteyen delikanlının biri çok güzeldi ancak basit bir ailedendi.

Nisos : Athena kralı Pandion'un oğlu. Syklla adında bir kızı vardı. Syklla Minos'u sevdiği için babasına ihanet etti.Ancak babasına ihanet eden bir kıza güvenemiyeceği için Minos ona yüz vermedi. Bunun üzerine kız kendini denize attı. Onu bir balığa babasının da kartala çevirdiler.

Nomos : Kanunların koruyucusu.

Notos : En önemli dört rüzgardan biri. Eos ile Astraeos'un oğlu. Güney rüzgarı Lodos olarak bilinir.

Nyks : Khaos'un kızı gece.

Nykteus : Poseidon ile Kelene'nin oğlu, Antiope'nin babası.

Nyktime : Lesbos kralı Epopeus'un kızı. Babasına gönül verdiği için tanrılar onu yarasaya çevirdiler.

Nyktis : Nykteus'un kızı. Thebai kralı Labdakos ile evlendi. Laios doğdu.

Nymphe'ler : Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, çeşmelerin kaynakların başında, nehirlerde yaşadıkları sanılan peri kızları.

Nysa : Nysa dağına adını veren peri kızı. Dionysos'u bu dağın perileri büyütmüştür.

Nyssia : Phrygia'nın kralı Kandaulos'un karısı. Kral karısının güzelliğine hayran idi. Gözdelerinden Gyges'I gizlice karısını çıplak görmesi için yatak odasına aldı. Nyssia bunu fark edince "Ya kocamı öldür benimle evlen yada sen ölümü göze al" diye korkutunca Gyges kralı öldürüp Nyssia ile evlendi.



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