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    Haberler >Astroloji >MeraklÄ±sÄ±na tamamÄ± ücretsiz astroloji servisi!

    MeraklÄ±sÄ±na tamamÄ± Ã¼cretsiz astroloji servisi!

    HÃ¼rriyet Haber
    17.10.2007 - 10:35 | Son GÃ¼ncelleme:

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    Ã–zel analizler

    Tarot'un yanÄ±sÄ±ra bir baÅŸka kehanet yÃ¶ntemi olan Numeroloji ileÂ  doÄŸduÄŸunuz gÃ¼nden, yaÅŸÄ±nÄ±za kadar pek Ã§ok veriyle hayatÄ±nÄ±za dair bazÄ± ipuÃ§larÄ±nÄ± da bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n.

    Karma sayÄ±nÄ±z, el falÄ±nÄ±z, burcunuzun diÄŸer kÃ¼ltÃ¼rlerdeki yorumu, partnerinizin burca gÃ¶re karakter Ã¶zellikleri gibi fazlasÄ±yla detayla hem eÄŸlenecek hem de Ã¶ÄŸreneceksiniz.

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