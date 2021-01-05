Sinemaport İlk Ödül Törenini Gerçekleştirdi!

İrfan Aslanhan moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında ödül kazan isimler teşekkür videolarıyla dikkat çekti. Sinemaport kurucularından Özcan Beylan, ödül konuşmasında sinema salonlarının 1 Mart'ta açılacağının müjdesini verdi.



Ödül töreninin en önemli anlarından biri şüphesiz sinema dünyasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın ödülünü aldığı andaki konuşmaydı. Değerli sanatçı; "Cüneyt Arkın olarak çok kez ödüllendirildiğim anlar oldu beni asıl mutlu eden Sinemaport kardeşlerimin elinden aldığım ödüldür" dedi.



Sektörün adeta nabzını tutan Sinemaport ekibinin içinde yer aldığım için başta Özcan Beylan'a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum.



Gelelim Sinemaport'un kazanan isimlerine, işte kazanan o isimler;

İŞTE 1. SİNEMAPORT ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

En İyi Kadın Sinema Oyuncusu: GUPSE ÖZAY

En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: ARAS BULUT İYNEMLİ

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: NESLİHAN ATAGÜL

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: KEREM BÜRSİN

En İyi Çocuk Oyuncu: BEREN GÖKYILDIZ

En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: AHSEN EROĞLU

En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: TANER ÖLMEZ

En İyi Sinema Filmi: 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

En İyi Dizi: ÇUKUR

En İyi Komedi Filmi: ELTİLERİN SAVAŞI

En İyi Romantik & Duygusal Film: MUCİZE 2: AŞK

En İyi Korku Filmi: ARAF 4 MERYEM

En İyi Yönetmen: CEM KARCI

En İyi Senarist: SERDAR ÖZÖNALAN

En İyi Oyuncu Menajeri: SELMA SEMİZ

En İyi Film Yapım Şirketi: TAFF YAPIM

En İyi Dizi Yapım Şirketi: AY YAPIM

En İyi Prodüksiyon Şirketi: 25 FİLM

En İyi Sinema Salonu: CINETIME

En İyi Film Müziği: MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET

En İyi Jenerik: GÜLDÜR GÜLDÜR

En İyi Tiyatro: KONUŞANLAR

Onur Ödülü: DEMET AKBAĞ & CÜNEYT ARKIN

En İyi Magazin Programı: SHOW TV MAGAZİN

Sinema İşletmecilerinin Seçtiği Yılın En Güvenilir Sinema Erkek Yöneticisi: FERHAT ASLAN

Sinema İşletmecilerinin Seçtiği Yılın En Güvenilir Sinema Kadın Yöneticisi: MENGÜ ATASAĞUN

En İyi Klip Yönetmeni: AHMET CAN TEKİN

Teşekkür Ödülü: BURCU BULUT