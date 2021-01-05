Sinemaport İlk Ödül Törenini Gerçekleştirdi!
"Türkiye'nin en cesur sinema portalı Sinemaport ödülleri kazananları canlı yayında açıklandı. Yayın hayatına başladığı ilk günlerden bugüne yer almaktan mutluluk duyduğum bu güzel sitenin ilk ödül töreni pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşti."
İrfan Aslanhan moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında ödül kazan isimler teşekkür videolarıyla dikkat çekti. Sinemaport kurucularından Özcan Beylan, ödül konuşmasında sinema salonlarının 1 Mart'ta açılacağının müjdesini verdi.
Ödül töreninin en önemli anlarından biri şüphesiz sinema dünyasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın ödülünü aldığı andaki konuşmaydı. Değerli sanatçı; "Cüneyt Arkın olarak çok kez ödüllendirildiğim anlar oldu beni asıl mutlu eden Sinemaport kardeşlerimin elinden aldığım ödüldür" dedi.
Sektörün adeta nabzını tutan Sinemaport ekibinin içinde yer aldığım için başta Özcan Beylan'a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum.
Gelelim Sinemaport'un kazanan isimlerine, işte kazanan o isimler;
İŞTE 1. SİNEMAPORT ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
En İyi Kadın Sinema Oyuncusu: GUPSE ÖZAY
En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: ARAS BULUT İYNEMLİ
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: NESLİHAN ATAGÜL
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: KEREM BÜRSİN
En İyi Çocuk Oyuncu: BEREN GÖKYILDIZ
En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: AHSEN EROĞLU
En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: TANER ÖLMEZ
En İyi Sinema Filmi: 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
En İyi Dizi: ÇUKUR
En İyi Komedi Filmi: ELTİLERİN SAVAŞI
En İyi Romantik & Duygusal Film: MUCİZE 2: AŞK
En İyi Korku Filmi: ARAF 4 MERYEM
En İyi Yönetmen: CEM KARCI
En İyi Senarist: SERDAR ÖZÖNALAN
En İyi Oyuncu Menajeri: SELMA SEMİZ
En İyi Film Yapım Şirketi: TAFF YAPIM
En İyi Dizi Yapım Şirketi: AY YAPIM
En İyi Prodüksiyon Şirketi: 25 FİLM
En İyi Sinema Salonu: CINETIME
En İyi Film Müziği: MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET
En İyi Jenerik: GÜLDÜR GÜLDÜR
En İyi Tiyatro: KONUŞANLAR
Onur Ödülü: DEMET AKBAĞ & CÜNEYT ARKIN
En İyi Magazin Programı: SHOW TV MAGAZİN
Sinema İşletmecilerinin Seçtiği Yılın En Güvenilir Sinema Erkek Yöneticisi: FERHAT ASLAN
Sinema İşletmecilerinin Seçtiği Yılın En Güvenilir Sinema Kadın Yöneticisi: MENGÜ ATASAĞUN
En İyi Klip Yönetmeni: AHMET CAN TEKİN
Teşekkür Ödülü: BURCU BULUT