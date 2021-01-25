Şapka Modası

Çok büyük paralar vermeden edineceğiniz birkaç şapka, aslında çok para harcamışçasına kombininizde gözle görülür bir değişiklik yapar ve sizi stil sahibi bir forma sokar. Her kombine farklı dokunuşlar yapabilir, yüz hattınıza ve kafa yapınıza daha iyi gidecek şapkalar seçebilirsiniz.

O gün dışarı çıkacaksınız ve saçlarınızdan hiç de memnun değil misiniz? Yine imdadınıza şapkalar yetişiyor öyleyse! Sınırsız opsiyonla günü kurtarmanız an meselesi adeta.

Günlük hayatta defilelerde gördüğümüz parçaların birçoğunu kullanamadığımız aşikar fakat şapkalarda bu sene defilelerde gördüğünüz çoğu modeli günlük hayatınıza taşımanız çok olası bir durum. Blazer ceketleri ve ekose takımları, şapkalarla kombinleyin ve auranızı değiştirin.

Kova şapkalar

Bu sezonun en hit şapkalarından biri tartışmasız kova şapkalar. Ünlü tasarımcılardan çıkan ve onların da bir hayli kullanmasıyla hemen hemen her markada görebileceğimiz kova şapkalara makul ücretlere sahip olabileceğiniz gibi Prada gibi markalardan dudak uçuklatacak fiyatlara da erişebilirsiniz. Her bütçeye uygun bir şekilde bulabileceğiniz kova şapkalar keten, deri, pelüş kumaşlarıyla skalası geniş ve renk renk modelleriyle adeta gözlerimizi dolduruyor. Kova şapkaların da içlerinde modelleri olmakla birlikte en çok kullanılanlardan biri de daha uzun ve kıvrılabilir olanlar olsa gerek. İster yazın deniz kıyısında ister kışın bir kayak merkezinde, kullanılabilirlik bakımından ve kombinleme kolaylığından bu senenin en çok tercih edilen şapka modelleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Retro bereler

Retro bereler deyince ise direkt aklımıza Paris sokaklarında yürüyen modern giyimli kadınlar geliyor. Hem retro görünümüyle hem de sofistike tarzıyla renkli kaşe paltolarla mükemmel bir uyum yakalıyor. Yazın ise hasır ve ipek materyaller kullanılan modellerini tercih edebilirsiniz.

Geniş fedora şapkalar

Geniş fedora şapkalara gelelim. Aslında dikkat çekici ve iddialı görünümünden dolayı kullanım konusunda tereddüte düşenler kadar severek kullanan kesim de bir hayli fazla. Oldukça havalı gözüken fedora şapkalar, kombininizde maskülen stilleri öne çıkararak kovboy esintisini getiriyor. Havalı ve iddialı bir kombin için mutlaka bir adet geniş fedora şapkalardan gardırobunuzda bulundurmalısınız.

Beysbol şapkalar

Beysbol şapkaları ise daha spor şık kombinlerde görmeye alışkın olsak bile, kombininde farklı bir kontrast yaratmak isteyenlerin tercihi diyebiliriz. Ünlülülerin kameralardan saklanırken kullandığı beysbol şapkaları hatırlamış olmalısınız bu örnekle. İster ters ister düz bir şekilde kullanabileceğiz beysbol şapkaları, tercih ederseniz spor kesim takım elbiselerle de kullanabilirsiniz ve havanıza hava katabilirsiniz.

Bakerboy şapkalar

Bakerboy şapkalarla ise biraz zamanda yolculuk yaparcasına büyükbabamızın taktığı şapkayı anımsıyoruz aslında. Newsboy ve denizci şapkası diye de tabir edilen bu şapkalar özellikle deri ve renkli formlarıyla bu kış kombinlerimizi modern hale getiriyor. Oversize palto sevenlerdenseniz bu şapkalarla denemenizi tavsiye ederim.

Renk renk, desen desen ve birçok tarza hitap eden stil sahibi görünüm vadeden şapkalar… Hem modern hem klasik, hem retro hem sofistik görünümü bir arada ve dengede tutmanın anahtarı olan şapkalar, hem kurtarıcı parça olma özelliğiyle hem de her bütçeye uygun skalalarda olmasından dolayı tercih sıklığı özellikle şu son zamanlarda fazlasıyla artış gösteren bir parça diyebiliriz aslında. O zaman ne yapıyoruz, güzel şapkalar ediniyoruz.

Mutlu haftalar…

Renkli kalın, modayla kalın…