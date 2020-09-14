 2020-2021 Makyaj Trendi

Sağlıklı ve bebeksi cilt

Bu sezon oldukça önemli olan hususlardan biri de göz ve kaş detaylarını ön plana çıkararak bebeksi bir cilt ile fresh bir görünüme kavuşmak. Bildiğiniz üzere makyaj öncesi ve sonrasında cilt bakımı ve temizliği oldukça önem arz ediyor. Kirlerden arınmış temiz ve ferah bir cilt olmazsa olmazımız. Özellikle de istenilen makyaj görüntüsünü elde etmek için arındırılmış bir cilt çok önemli. Bebeksi bir cilt ile fresh makyaj trendini rahatlıkla yakalayabilir aynı zamanda cilt sağlığınızı da muhafaza edebilirsiniz.

Çılgın eyeliner

Bu sezon eyeliner çizgileri sıradanlığın dışında bir rol oynayarak muntazam eyeliner çekemeyenlere de kolaylık sağlıyor aslında. Kedi gözler, uzun mu uzun çizgiler ve farklı şekiller bu sezon gözlerinizde. Bu sezon rengarenk eyelinerlar görürseniz şaşırmayın. Kırmızı,sarı,mavi ve daha birçok rengi hiç çekinmeden iddianızı koruyarak gözlerinizde kullanabilirsiniz. Bu trendde tek dikkat etmeniz gereken husus göz yapınıza uygun çizgiler ve renkler kullanmak olacaktır.

Toz pembe

1970’lerdeki kadar abartılı bir trend olmasa da bakımlı ve fresh bir makyaj için pembe olmazsa olmazlardan olsa gerek. Toz pembe allıklarla arındırılmış cildinize hafif dokunuşlar yaparak duru ve zarif bir forma kavuşabilirsiniz.

Parıltılar

Daha çok festivallerde, showlarda görmeye alışkın olduğumuz simler ve parıltılı taşlar artık özel günlerde düğün gibi etkinliklerde de kullanılmaya başlandı. Geçen sene hayatımıza iddialı ve parıltılı bir giriş yapan büyük taşlar ve simler önümüzdeki sene ve bu sezon da hayatımızda olacak.

Islak ve parlak

Fresh bir görünüme kavuşmanın yollarından biri de daha ıslak ve parlak formdaki makyaj ürünlerini kullanmak. Cilt tonunuza uygun renklerde tercih edeceğiniz ıslak pigmentler sizi trende yaklaştıracak. Geçen sezon gözlerde görmeye alışkın olduğumuz ıslak formlar dudaklarda da revaçta olacak. Özellikle nude tonlarıyla bu görüntüyü yakalamanız çok daha kolay.

Retro

Retrodan ve geçmişten kopamıyoruz sanırım çok seviyoruz. Makyajda da eskiye bağlılık devam ediyor. 1980’lerin dumanlı ve iddialı göz makyajları bu sezon trendler arasında. Dağınık saçla kullanacağınız dumanlı bir göz makyajıyla retro akımını yakalayabilirsiniz.

Porselen

Günlük kullanımda çok tercih edilmeyen porselen makyaj bu sezon makyaj trendleri arasında yerini koruyor. Daha çok törenlerde veya katalog çekimlerinde görmeye alışkın olduğumuz porselen makyaj, günlük kullanımda sevenleri için bir trend yaratıyor.

Görkemli kirpikler

Uzun ve hacimli kirpikler bu sezon makyaj trendinde üst sıralarda yerini alıyor. Özellikle son zamanlarda daha çok kullanılmaya başlanan ipek kirpikler kalıcılığı ve uzun vadeli olduğundan çok fazla tercih ediliyor. Takma kirpik, manyetik kirpik görkemli kirpiklere sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği ürünlerden. Bu tarz ürünler kullanmak istemeyenler tercihini kirpik yapısına uygun rimellerden yana kullanabilirler, özellikle su geçirmez ürünler kalıcılığı daha da arttırmakta. Bu sezon kirpiklerimize engel olmuyoruz ve özgür bırakıyoruz.

Cüretkar bakışlar

İddialı ve koyu göz makyajı trendler arasında. Güzel gözlerinizi ön plana çıkararak bütün bakışları üzerinize toplayabilirsiniz. İddiayı gözlere bırakıyorsak dudaklarda nude renkler kullanmayı unutmayalım.

Olmazsa olmaz makyaj malzemelerimizden kopamıyor onlarsız yapamıyoruz. Ama unutmayın ki ne kadar temiz bir cilt o kadar net bir makyaj demektir. Bakımlı kalın, güzel kalın ve modayla kalın.