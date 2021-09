Bitkilerde Sulama İle İlgili 10 Altın Kural

“Ben bu işi biliyorum, sulama mı öğreneceğim” diyenlere bir çift lafım var. 3 yaşından beri bitki yetiştiriyorum. Ailem çiftçi artık hepiniz öğrendiniz. Hala sulama ile ilgili kaynakları okuyorum. Neden? Çünkü en çok yanıldığın konu her zaman en çok bildiğin konudur. Sosyal mesajımı da verdiğime göre buyrun.

Bitkilerde sulama ile ilgili 10 altın kural

1. Her bitki nemi kökünden almaz. Bazı bitkiler havadaki nem ile de büyür ve gelişir. Bu nedenle toprağın bir köşesinden sulama yapmayın. Sulama işlemi bittiğinde saksının üstü tamamen ıslanmış olsun. Toprak takır takır kurumamalı-özel bir tür değilse. Özellikle tropiklerde sulama yapmadan önce toprağın hafifçe kuruması için beklemek bir taraftan da kök gelişimini teşvik eder. “Aman ben susuz mu kalacağım” diyen bitkimiz su bulmak için köklerini uzatır.



2. Beslenir gibi düşünün. Ama neye göre kime göre? Her bitkinin sulama düzeni aynı değildir. Her mevsimde de aynı miktarda su ihtiyacı olmaz. Bitkinin türüne, ortamına, yaşadığınız şehir ve hatta yarımküreye göre sulama düzeni değişir.



3. “Gün ortasında cayır cayır güneş altında çiçek sulanmaz.” 5 yaşındayken elimde hortumla çiçekleri sulamak için dolanırken babannem tam olarak bu cümle ile bu bilgiyi zihnime yerleştirmişti. Açık havada bitki bakıyorsanız akşamüstü sulama yapılabilir ama özellikle ev ortamı için en doğru zaman sabah erken saatlerdir. Güneş tepeye varmadan önce sulasanız iyi olur.



4. Bitkilerinizin hastalıklardan uzak durmasını istiyorsanız yaprakları olabildiğince kuru tutun. Sulama yaparken fışlatma(!) usulü ile bitki sulamayın. Islanan yapraklarda böcek, yosun, mantar olabileceği gibi kalan su damlaları mercek görevi göreceğinden güneş yanağına da neden olabilir.



5. Suyun köklere indiğinden emin olmalısınız. Bazı topraklar zaman içerisinde kökleri öyle bir sarar ki bitki nefes alamaz. Döktüğünüz su da birkaç yarıktan aşağı iner ama tüm toprağa eşit dağılmaz. Toprak seçimi de bu noktada çok önemli. Çamurlaşan toprak son isteyeceğimiz şey. Geçirgen, suyun ve köklerin rahat hareket edebileceği bir toprak seçmelisiniz.



6. Sulama yaparken vereceğiniz suyu da bir kerede değil toprağın emmesine izin verecek yavaş yavaş dökmek daha mantıklı. Ben bitkilerimi 2 turda suluyorum. Örneğin bir saksıya yarım bardak su vereceksem ilk turda çeyrek ve ikinci turda da çeyrek bardak veriyorum ki toprak iyice suyu emebilsin.



7. Bitkilerinizi sularken dairesel hareketlerle sulayın. Tek taraflı su dökerseniz bitkinin kökleri tek bir tarafta gelişir. Bitkinin etrafını gezerek sulayın.



8. Fazla suyun tabakta kalmaması önemli. Bu su sinekler, böcekler, hastalıklar için müthiş bir ortam oluşturuyor. Bitkileri suladıktan sonra bir 15 dakika bekletip tabakta kalan suyu dökmenizi öneririm.



9. Sulama yaparken gölcükler oluşmasına izin vermeyin. Özellikle bahçede bitki yetiştirenler için bu önemli. Gölleşme olursa kökler nefes alamaz. Oksijensiz kalan kökler çürür.



10. Ev bitkilerini sularken mutlaka dinlendirilmiş, oda sıcaklığında su kullanın. İlla ki içme suyu olmak zorunda değil. Benim gibi onlarca bitkiniz varsa haftada 3 tane 20 Litre damacana almak zorunda kalırsınız. Suyu kentle ile kaynatıp soğuması için bırakıyorum. Hem dinleniyor hem soğuyor. Oda sıcaklığında iken sulama yapıyorum. Soğuk ve sıcak su kesinlikle olmamalı. Bitkiyi hem strese sokarsınız hem de yaprak lekesi, kök çürüğü gibi sorunlara sebep olabilirsiniz.

