"Nereden baÅŸlayalÄ±m?" derseniz cildinizin temizliÄŸine dikkat etmenizi ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca erken yaÅŸta gÃ¼neÅŸ koruyucu kullanmanÄ±zÄ± tavsiye ederek iÅŸe baÅŸlayabiliriz. Bunun yanÄ±na antioksidan iÃ§erikli, meyve asitleri iÃ§erikli, C vitamini iÃ§erikli ve Peptit iÃ§erikli krem veya serumlarÄ± yaÅŸÄ±nÄ±za ve cilt tipinize uygun olarak ekleyebilirsiniz.

Kolajen miktarÄ± azalÄ±yor

25 yaÅŸÄ±ndan itibaren cildin kendini yenileme hÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in deri altÄ±ndaki kolajen ve hyaluronik asit azalÄ±r. Bu iki madde derimizin sÄ±kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nemini saÄŸlamaktan sorumludur. Bunlar azalÄ±nca deride kuruma, soluk, cansÄ±z, mat gÃ¶rÃ¼nÃ¼m ve gevÅŸeme ortaya Ã§Ä±kar. Cildimizi IÅŸÄ±l IÅŸÄ±l ve sÄ±kÄ± haline yeniden kavuÅŸturmak iÃ§in dÄ±ÅŸ tabakaya canlandÄ±rÄ±cÄ± peeling iÅŸlemleri uygulanabilir.

AyrÄ±ca deri altÄ±na mezoterapi ÅŸeklinde kÃ¼Ã§Ã¼k iÄŸnelerle vitamin, hyaluronik asit, peptid, SomonDNA, PRP gibi bÃ¼yÃ¼me faktÃ¶rleri enjekte etmek her yaÅŸta cildi parlatmak, sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmak, nem vermek, ince Ã§izgileri azaltmak iÃ§in kullanÄ±labilir. Bu ÅŸekilde kendi kendine tamir olan cildiniz doÄŸal gÃ¼zelliÄŸini birkaÃ§ seans iÃ§inde geri kazanÄ±r.

Cilt canlandÄ±rma iÅŸlemleri

DoÄŸal gÃ¼zelliÄŸi korumanÄ±za yardÄ±mcÄ± olan bir diÄŸer iÅŸlem ise lazerle cilt canlandÄ±rma iÅŸlemleridir. FarklÄ± teknolojilerdeki cihazlarla yÃ¼ze dÄ±ÅŸtan ve aÄŸÄ±z iÃ§inden yapÄ±lan, doÄŸru planlanmÄ±ÅŸ uygulamalarla aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru sarkan hatlarÄ± yukarÄ±ya doÄŸru sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmak, Ã§ene hattÄ±nÄ±n dÃ¼zensizliÄŸini azaltmak, gÄ±dÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lmesine yardÄ±mcÄ± olmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Her yaÅŸ iÃ§in uygundur. Etkisi tek seansta bile gÃ¶rÃ¼lebilir. DiÄŸer iÅŸlemlerle birlikte kombine yapÄ±lÄ±rsa baÅŸarÄ±sÄ± artar ve yine deri altÄ± doku kendiliÄŸinden tamir olacaÄŸÄ± iÃ§in doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiniz korunmuÅŸ ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼z genÃ§leÅŸmiÅŸ olur.

KÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ile mÃ¼cadele

25-30 yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda artÄ±k minik kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar yavaÅŸ yavaÅŸ dikkatimizi Ã§ekmeye baÅŸlarï¿¼. KaÅŸ arasÄ±, gÃ¶z kenarlarÄ± ve alÄ±nda kÄ±rÄ±lmalar giderek derin Ã§izgilere dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r. Bu durumda Ã§izgiler Ã§ok derinleÅŸmeden kÃ¼Ã§Ã¼k dozlarda yapÄ±lacak botoks uygulamalarÄ± hem Ã§izgilerin tam olarak giderilmesini saÄŸlar hem de ileri yaÅŸlar iÃ§in tedbir alÄ±nmÄ±ÅŸ olur. Botoks da her yaÅŸa uygulanabilen ve doÄŸru planlandÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸal ifadenizi bozmayan Ã§ok iyi bir antiaging uygulamadÄ±r. YÄ±lda 2-3 kez yapÄ±lmasÄ± yeterlidir. Botoksla ayrÄ±ca kare Ã§enesi olan kiÅŸilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n inceltilmesi veya boyunda genÃ§leÅŸme saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

30-35 yaÅŸÄ±ndan itibaren deri altÄ± yaÄŸ yastÄ±kÃ§Ä±klarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼lme ve 40-45 yaÅŸtan itibaren kemik dokularda kayÄ±p baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yaÅŸ gruplarÄ±nda yÃ¼z giderek desteÄŸini kaybedip aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru aÄŸÄ±rlaÅŸmaya baÅŸlar. GÃ¶z altlarÄ± Ã§Ã¶kÃ¼k ve yorgun, aÄŸÄ±z kÃ¶ÅŸeleri aÅŸaÄŸÄ± dÃ¶nÃ¼k ve Ã¼zgÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. Bu negatif gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze yerleÅŸmeden yÃ¼z yapÄ±nÄ±za gÃ¶re yapÄ±lan dolgu uygulamalarÄ± Ã§Ã¶kmelere karÅŸÄ± anÄ±nda etki gÃ¶sterir. ElmacÄ±k kemikleri, gÃ¶z altlarÄ±, ÅŸakaklar ve kaÅŸaltÄ±, Ã§ene kemiÄŸi, Ã§ene hattÄ±, Ã§ene ucu, gÃ¼lme Ã§izgileri, aÄŸÄ±z kÃ¶ÅŸesi Ã¼zgÃ¼n Ã§izgiler, dudaklar, burun gibi yÃ¼zÃ¼n her bÃ¶lgesine uygulanabilen hyaluronik asit dolgular kiÅŸiye Ã¶zel planlanarak doÄŸal gÃ¼zelliÄŸinizi korumadaki en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ±mÄ±zdÄ±r.

YÃ¼zÃ¼n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼ ÅŸekillendirmede, kontÃ¼r ve lifting saÄŸlamada, yÃ¼zÃ¼ inceltmede, dudak genÃ§leÅŸtirme ve dolgunlaÅŸtÄ±rmada, gÃ¶zaltÄ± Ã§Ã¶kÃ¼klÃ¼klerinde, burun dÃ¼zeltmede, Ã§ene keskinleÅŸtirme ve altÄ±n oranlarÄ± saÄŸlamada da kullanÄ±labilir. TÃ¼m bu iÅŸlemleri yaptÄ±rÄ±rken dikkat etmeniz gereken en Ã¶nemli noktalar bu iÅŸlemleri uzman bir doktorun yapÄ±yor olmasÄ±, seÃ§ilen malzemelerin kaliteli olmasÄ± ve uygun teknikle uygulanmasÄ± ve size Ã¶zel planlama yapÄ±lmasÄ±dÄ±r.

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