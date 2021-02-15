'Bebeğine Kavuşan Anne'

Bebeklerine kavuşmak onlar için uzun bir yolculukmuş. Sadece 7 ay sonra, bu sefer daha zorlu bir sürece giriyorlardı. Yumurtalıkların birinde kitle gelişmiş ve karın içerisine yayılmıştı. Doğumdan sonra verdiği kilolar geri gelmiş, karnının içinde sıvı toplanmaya başlamıştı.

80 kadından birinde yumurtalık kanseri görülüyor

Bu durum, pek de nadir bir durum değil aslında. Her 80 kadından birisinde ömrünün bir döneminde yumurtalık kanseri gelişecektir. Hastalık henüz erken aşamadayken bulgu vermez. Ancak rastlantısal olarak doktor muayenesi esnasında rastlanılabilir. Hastamda olduğu gibi, sessiz ilerlemesinden dolayı, over kanserlerinin %70’i ileri evrede tanı alır.

En öldürücü kanser türü

Over, yani yumurtalık kanseri, kadın genital sisteminin en öldürücü kanser türü. Bununla beraber, ameliyat tekniklerinin gelişmesi ve yeni nesil kemoterapi ilaçlarının kullanılmasıyla önemli farklılıklar yaratıyoruz.

Over kanserinde sağkalımı belirleyen en önemli faktörler, ameliyat kalitesi (tümör kalıp kalmaması) ve kemoterapiye alınacak cevaptır.

Hemen her gün, bu alanda yeni çalışmalar çıkıyor. Hastaların ameliyat olacakları merkezi ve cerrahı seçerken, ameliyatta tümör kalamama oranlarına dikkat etmeleri gerekir. Dünyanın önde gelen merkezlerinde 100 hastanın 45-80’inde bu başarı yakalanmaktadır. Bir cerrah, yeteneği konusunda kendinden çok emin olmalıdır. Kendi serimizde, hastalarımızın %79’unda tümör kalmama başarısına ulaşmaktayız. Tümör kalmaması amacıyla yapılan over kanseri ameliyatları, 8-9 saate dek sürebilmektedir.

Sıcak kemoterapi nedir? over kanserinde sıcak kemoterapi yapılabilir mi?

Sıcak kemoterapi, uygun hastalarda, over kanseri ameliyatında tümör çıkarma işlemleri bittikten sonra, 42ºC’de ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının karın boşluğuna uygulandığı tedavi yöntemidir. Henüz, over kanserinde standart tedaviye geçmemiştir ama yapılan iki önemli klinik çalışmanın sonuçlarına ve kendi deneyimlerimize dayanarak, belli hasta grubunda sıcak kemoterapiyi önerebiliyoruz. Artık NCCN gibi tüm dünyanın takip ettiği kılavuzlarda, yumurtalık kanseri cerrahisinde sıcak kemoterapi kullanımı önerilmeye başlandı.

Bilimsel verilere göre, sıcak kemoterapi alan hastalarda 16 ay daha uzun yaşam ve hastalıksız daha uzun zaman elde ediyoruz. Sıcak kemoterapiye bağlı yan etkiler minimal düzeyde. Özel ekipman gerektirmesi ve ameliyat süresinin uzaması nedeniyle ise sıcak kemoterapinin maliyeti yüksek.

Hayat varsa umut var…

Bu seferki köşenin konusunu seçerken, hem sıcak kemoterapi konusunda çok soru gelmesi, hem de yakın dönemde ameliyat ettiğim genç hastamın hikayesinden esinlendim. Biz cerrahlar, hastalarla duygusal bağ kurmamaya çalışırız. Bunu her zaman başardığımız söylenemez.

Yazının başında bahsettiğim hastamızda, 9 saatlik bir ameliyat sonrasında karın içindeki tümörlü dokuların tamamını çıkarttık ve sıcak kemoterapi uyguladık.

Hastamızı bebeğine kavuşturduk.

Hayat varsa umut var. Bilimsel olarak da umutlanmamız için elimizde oldukça sebep var.