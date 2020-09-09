Cinsel Terapi Nedir, Ne Değildir?

Cinsel terapi nedir?

Cinsel terapinin amacı kişilerin geçmişte karşılaştığı fiziksel ve psikolojik zorlukları aşmasına yardımcı olarak daha doyurucu bir ilişki ve cinsel yaşantıya kavuşmalarıdır.

Cinsel terapi kimler için gerekebilir?

Cinsel fonksiyon bozuklukları sık görülmektedir. Kadınların yüzde 43’ü ve erkeklerin yüzde 31’i hayatlarının bir döneminde cinsel fonksiyonlarla ilgili sorun yaşadıklarını ifade etmektedirler.

Bu fonksiyon bozuklukları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Vajinismus

- Erektil disfonksiyon (erkeklerde iktidarsızlık)

- Cinsel istek azlığı

- Erken boşalma (erkeklerde)

- Cinsel konularda güven azlığı

- Cinsel uyaranlara cevap azlığı

- Anorgazmi (orgazm olamama)

- Aşırı libido (cinsel istek)

- Cinsel davranışları kontrol edememe

- Üzücü cinsel düşünceler

- İstenmeyen cinsel fetişler

Doyurucu bir cinsel yaşam sağlıklı ve doğaldır.Fiziksel ve duygusal yakınlık genel sağlık için gereklidir. Cinsel fonksiyon bozukluğu varsa, böyle doyurucu bir cinsel yaşantıya sahip olmak çok zordur. Örneğin evliliğin ya da ilişkinin devam etmesi için, zorla, ağrılı ya da keyif almadan gerçekleşen cinsel birliktelik, hem bireysel ruhsal sorunlara hem de zamanla ciddi ilişki problemlerine yol açabilir.

Cinsel terapi sonrası, cinsellikle ilgili yaşadığınız sorunları tanımlama, bunları çözme ve daha doyurucu bir cinsel yaşantıya kavuşma hedeflenmektedir.

Ne yazık ki toplum olarak cinsel konularda gerek partnerimizle, gerek bir hekim ya da psikologla konuşmak konusunda çok zorluk yaşıyoruz. Özellikle bizim gibi cinselliğin çok önemli tabu olduğu toplumlarda, cinsel fonksiyon bozuklukları daha sık görülüyor.Ne yazık ki cinsellikle ilgili toplumda çok fazla ön yargı ve ikiyüzlülük mevcut.

Cinsellik erkekler için doğal bir hak olarak görülürken, evli olmayan kadınlar için namusla ilişkilendirilerek yasaklanıyor, evli kadınlar içinse çoğu zaman bir görev halinde yaşanıyor. Hatta toplumuzda evli erkeklerin, evlilik dışı cinsel yaşantısı bile doğal karşılanabiliyor. Ancak aynı durum kadın için hayal bile edilemez. Oysa ki cinsellik, evlilikte ya da evlilik dışı ilişkilerde, kişiler arası yakınlaşma aracı ve ruhsal iyileşme için paylaşılan bir hediye gibi görülürse, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı filtresinden bakılmazsa, daha sağlıklı bir cinsel yaşantı mümkün olabilir.

Küçük çocuklarımızla televizyon izlerken bir öpüşme sahnesi olduğu zaman kanal değiştirmeyen ya da çocuğun gözlerini kapatmayan kaç kişi vardır? Peki bunu yaparken çocuğumuza nasıl bir mesaj verdiğimizin farkında mıyız? Cinselliği ayıp, yasak, günah gibi tanımlarla sıkıştırmak yerine olayın doğal, fizyolojik bir vücut ve ruh fonksiyonu olduğunu çocuğa yansıtabilmenin yolu öncelikle bu davranışlarımızdan vazgeçmektir. Çocuklar kendilerine söylenenleri değil, çevrede olup bitenleri gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle davranış ve konuşmalarımızda cinselliği ne kadar doğalmış gibi yansıtabilirsek, o kadar tabu olmaktan uzaklaşır ve çocuğun kafasında sağlıklı bir yere oturur.

Cinsel terapi nasıl yapılmaktadır?

Diğer psikoterapilerde olduğu gibi deneyimler, duygular ve endişeler konuşularak yapılan bir tedavidir. Terapistinizle beraber cinsel yaşantıdaki tepkilerinizin iyileştirilebilmesi, ileride daha sağlıklı bir cinsel yaşantınızın olabilmesi için çalışılır.

İlk seanslarda terapistiniz sizinle yalnız ya da partnerinizle beraber görüşmek isteyebilir. Terapistiniz içinde bulunduğunuz durumda size ancak kılavuzluk edebilir. Çiftin tedavisinde herhangi bir kişinin tarafını tutmak ya da diğer kişiyi ikna etmekle yükümlü değildir. Ayrıca bu tür terapilerde fiziksel temas gerek terapistle gerekse terapi ortamında terapist gözleminde çift için kesinlikle mümkün değildir.

Seanslar ilerledikçe terapistiniz soruna yol açan endişelerinizi anlamak ve bunları yönetmek konusunda size yardımcı olmaya çalışır. Genellikle destekleyici ve eğitici bir ortam söz konusudur.

Terapi ortamında değişim için gereken cesaret ve konforu sağlamak hedeftir. Genellikle bir sonraki randevuya kadar tamamlamanız gereken ev ödevleri verilecektir.

Eğer rahatsızlığınızın fiziksel bir sebebi olduğundan şüphelenirse terapistiniz sizi başka bir hekime yönlendirebilir.

Cinsel terapinin sonunda gerek bireysel ,gerek çift olarak pek çok kazanım mevcuttur.

Sağlıklı bir cinsel yaşantının duygusal kazançları yanı sıra kan basıncınızı düzenleme,kalp sağlığınızı düzeltme ve stresi azaltma gibi pek çok sağlık kazancı da söz konusudur.

Terapi sonrası çiftler cinsel konularda açık ve dürüst iletişim kurabilme becerisi kazanırlar. Böylece gelecekte karşılaşabilecekleri sorunları da daha kolay çözebilir ve sağlıklı ve keyifli bir ilişkileri olabilir.

INSTAGRAM