Eylül'de Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi

Kahvaltı için;

Ayvalık’ın Alaçatısı olan Küçükköy’ü (önceki ismiyle Yeniçahori) muhakkak gezmelisiniz. Bu bölgede pek çok mekan bulunuyor. Hepsi birbirinden tatlı minik kafeler, restoranlar, bazı dükkanlar, sanat galerileri gibi görülmeye değer hoş mekanlar. Kahvaltı için Zet Cafe ve Majka adlı mekanları öneririm.

Bu mekanlarda mutlaka Boşnak böreği yiyin. Küçükköy Majka’da da: Ege kahvaltısı edin.

Coffee Shelter’da kaliteli bir kahve içebilirsiniz. (İlk yeri Bozcaada’da olan 3. nesil kahveci)

Tatlı ve kahve için Pino Artisan Bakery’yi tercih edebilirsiniz.

Bir de ayrıca Pino Cafe var. Oranın da tatlıları çok güzel. Denemenizi öneririm.

Cunda Kekik Restaurant’ın da manzarası, kahvaltısı ve akşam yemeği harikadır.

Cunda Taş Kahve ise artık bir Cunda klasiğidir. Cunda Adası’nda deniz kenarında yer alan Taş kahvede keyif yapabilirsiniz.

Peki ya Ayvalık tostunu nerede yiyeceğim diye sorduğunuzu duyar gibiyim…

Onun için de önerim Ayvalık merkezindeki Aşkın Tost olacaktır.

Öğle yemeği için;

Ayvalık Paşa: Sulu yemekleriyle ön plana çıkan lezzetli bir lokanta.

Ayvalık Kürşat: Zeytinyağlı yemekleri yerel halk tarafından da çok seviliyor.

Çine’li Yeliz’in Yeri köftesiyle meşhur.

Tipota makarnanın makarnaları enfes.

Akşam yemeği için;

Tik Mustafa: Sırf meze üzerine çalışıyorlar ve efsane lezzetler yapıyorlar.

Cunda Teos Restaurant: Balık restoranı.

Cunda Bay Nihat: Balık restoranı.

Cunda Despot Evi

Cunda Ayna

Cundeli: Yemekli müzikli eğlence

Tatlı için;

Ayvalık - Macaron Muhallebicisi

Çamlık - Çamlik Dondurmacısı

Sarımsaklı -Leda Dondurma

Cunda - Lokma İmparatoru

Ayvalık - Güler Tatlıhanesi (Lor tatlısı)

Ayvalık - İmren tatlıcısı (Lor tatlısı ve kurabiye)

Cunda - Cemal(Karadutlu&sakızlı dondurma)

Pastane konusunda Ayvalık’ın bir numaralı mekanı

Cunda Karadeniz Pastanesi’dir. Mutlaka uğrayıp deneyin.

Alışveriş:

Peynir almak isterseniz Darbuka Kardeşler’e uğrayın.

Zeytinyağı ve zeytin için köklü yerel üreticiler olan Baba Toprağı, Kürsat ve Evliyazade’yi öneririm.

Konaklama:

D-Resort Murat Reis Ayvalık, Cavlı Hane 1885 ve Ortunç Hotel Cunda

Plaj:

Ayvalik Sea Resort

Görülmesi ve Gezilmesi Gereken Yerler:

1- Alexandra Troas Antik kenti & pembe kalpli göl

2- Ayvalık Çarşısı & Tarihi Ayvalık Evleri

3- Küçükköy (Yeniçarohori)

4- Cunda Adası

5- Şeytan Sofrası (manzara efsane)

6- Sarımsaklı Plajı

7- Ayazma Kilisesi

8- Agios Yannis Kilisesi

9- Taksiyarhis Anıt Müzesi

10- Badavut Sahili

11- Çınarlı (Alibey) Camii

12- Patriça Koyu

13- Ortunç Koyu

14- Tekne turu: Ayvalık ve adaları gezisi

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