MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBerrak Tangülü Eylül'de Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Berrak Tangülü>Eylül'de Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi
Mahmure
16.09.2020 - 16:50 |  Son Güncelleme:

Eylül'de Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi

Berrak Tangülü
Berrak Tangülü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berrak Tangülü
Berrak Tangülü
Eylül'de Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi
Abone Olgoogle-news

"Sıcak yaz bitti, sarı yaz başladı. Havalar hala gezmek için çok ideal. Son zamanlarda sıkça Ayvalık ve Cunda önerileri soruluyor. Ben de nokta atışı önerilerimi bu yazıda sizlerle paylaşmak istedim."

Kahvaltı için; 

Ayvalık’ın Alaçatısı olan Küçükköy’ü (önceki ismiyle Yeniçahori) muhakkak gezmelisiniz. Bu bölgede pek çok mekan bulunuyor. Hepsi birbirinden tatlı minik kafeler, restoranlar, bazı dükkanlar, sanat galerileri gibi görülmeye değer hoş mekanlar. Kahvaltı için Zet Cafe ve Majka adlı mekanları öneririm.

Bu mekanlarda mutlaka Boşnak böreği yiyin. Küçükköy Majka’da da: Ege kahvaltısı edin. 

Coffee Shelter’da kaliteli bir kahve içebilirsiniz. (İlk yeri Bozcaada’da olan 3. nesil kahveci)

Tatlı ve kahve için Pino Artisan Bakery’yi tercih edebilirsiniz.

Bir de ayrıca Pino Cafe var. Oranın da tatlıları çok güzel. Denemenizi öneririm.

Cunda Kekik Restaurant’ın da manzarası, kahvaltısı ve akşam yemeği harikadır. 

Cunda Taş Kahve ise artık bir Cunda klasiğidir. Cunda Adası’nda deniz kenarında yer alan Taş kahvede keyif yapabilirsiniz.

Peki ya Ayvalık tostunu nerede yiyeceğim diye sorduğunuzu duyar gibiyim…

Onun için de önerim Ayvalık merkezindeki Aşkın Tost olacaktır.

Eylülde Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi

Öğle yemeği için;

Ayvalık Paşa: Sulu yemekleriyle ön plana çıkan lezzetli bir lokanta.

Ayvalık Kürşat: Zeytinyağlı yemekleri yerel halk tarafından da çok seviliyor.

Çine’li Yeliz’in Yeri köftesiyle meşhur.

Tipota makarnanın makarnaları enfes.

Akşam yemeği için;

Tik Mustafa: Sırf meze üzerine çalışıyorlar ve efsane lezzetler yapıyorlar.

Cunda Teos Restaurant: Balık restoranı.

Cunda Bay Nihat: Balık restoranı.

Cunda Despot Evi 

Cunda Ayna 

Cundeli: Yemekli müzikli eğlence

Tatlı için;

Ayvalık - Macaron Muhallebicisi

Çamlık - Çamlik Dondurmacısı

Sarımsaklı -Leda Dondurma

Cunda - Lokma İmparatoru

Ayvalık - Güler Tatlıhanesi (Lor tatlısı) 

Ayvalık - İmren tatlıcısı (Lor tatlısı ve kurabiye)

Cunda - Cemal(Karadutlu&sakızlı dondurma)

Pastane konusunda Ayvalık’ın bir numaralı mekanı

Cunda Karadeniz Pastanesi’dir. Mutlaka uğrayıp deneyin.

Eylülde Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi

Alışveriş:

Peynir almak isterseniz Darbuka Kardeşler’e uğrayın.

Zeytinyağı ve zeytin için köklü yerel üreticiler olan Baba Toprağı, Kürsat ve Evliyazade’yi öneririm.

Konaklama:

D-Resort Murat Reis Ayvalık, Cavlı Hane 1885 ve Ortunç Hotel Cunda 

Plaj:

Ayvalik Sea Resort

Görülmesi ve Gezilmesi Gereken Yerler:

1- Alexandra Troas Antik kenti & pembe kalpli göl

2- Ayvalık Çarşısı & Tarihi Ayvalık Evleri

3- Küçükköy (Yeniçarohori)

4- Cunda Adası

5- Şeytan Sofrası (manzara efsane)

6- Sarımsaklı Plajı

7- Ayazma Kilisesi

8- Agios Yannis Kilisesi

9- Taksiyarhis Anıt Müzesi

10- Badavut Sahili

11- Çınarlı (Alibey) Camii

12- Patriça Koyu

13- Ortunç Koyu

14- Tekne turu: Ayvalık ve adaları gezisi

INSTAGRAM

False
Berrak Tangülü
Berrak Tangülü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Eylül'de Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi
Gökhan Türkmen ‘Mavi’siyle Sevgiyi Hissediyoruz
Yeni Skoda Scala Volkswagen Golf’e Rakip Olur mu?
Her Şey Olması Gerektiği Gibi…