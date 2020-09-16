Eylül'de Tam Zamanı: Ayvalık ve Cunda Rehberi
"Sıcak yaz bitti, sarı yaz başladı. Havalar hala gezmek için çok ideal. Son zamanlarda sıkça Ayvalık ve Cunda önerileri soruluyor. Ben de nokta atışı önerilerimi bu yazıda sizlerle paylaşmak istedim."
Kahvaltı için;
Ayvalık’ın Alaçatısı olan Küçükköy’ü (önceki ismiyle Yeniçahori) muhakkak gezmelisiniz. Bu bölgede pek çok mekan bulunuyor. Hepsi birbirinden tatlı minik kafeler, restoranlar, bazı dükkanlar, sanat galerileri gibi görülmeye değer hoş mekanlar. Kahvaltı için Zet Cafe ve Majka adlı mekanları öneririm.
Bu mekanlarda mutlaka Boşnak böreği yiyin. Küçükköy Majka’da da: Ege kahvaltısı edin.
Coffee Shelter’da kaliteli bir kahve içebilirsiniz. (İlk yeri Bozcaada’da olan 3. nesil kahveci)
Tatlı ve kahve için Pino Artisan Bakery’yi tercih edebilirsiniz.
Bir de ayrıca Pino Cafe var. Oranın da tatlıları çok güzel. Denemenizi öneririm.
Cunda Kekik Restaurant’ın da manzarası, kahvaltısı ve akşam yemeği harikadır.
Cunda Taş Kahve ise artık bir Cunda klasiğidir. Cunda Adası’nda deniz kenarında yer alan Taş kahvede keyif yapabilirsiniz.
Peki ya Ayvalık tostunu nerede yiyeceğim diye sorduğunuzu duyar gibiyim…
Onun için de önerim Ayvalık merkezindeki Aşkın Tost olacaktır.
Öğle yemeği için;
Ayvalık Paşa: Sulu yemekleriyle ön plana çıkan lezzetli bir lokanta.
Ayvalık Kürşat: Zeytinyağlı yemekleri yerel halk tarafından da çok seviliyor.
Çine’li Yeliz’in Yeri köftesiyle meşhur.
Tipota makarnanın makarnaları enfes.
Akşam yemeği için;
Tik Mustafa: Sırf meze üzerine çalışıyorlar ve efsane lezzetler yapıyorlar.
Cunda Teos Restaurant: Balık restoranı.
Cunda Bay Nihat: Balık restoranı.
Cunda Despot Evi
Cunda Ayna
Cundeli: Yemekli müzikli eğlence
Tatlı için;
Ayvalık - Macaron Muhallebicisi
Çamlık - Çamlik Dondurmacısı
Sarımsaklı -Leda Dondurma
Cunda - Lokma İmparatoru
Ayvalık - Güler Tatlıhanesi (Lor tatlısı)
Ayvalık - İmren tatlıcısı (Lor tatlısı ve kurabiye)
Cunda - Cemal(Karadutlu&sakızlı dondurma)
Pastane konusunda Ayvalık’ın bir numaralı mekanı
Cunda Karadeniz Pastanesi’dir. Mutlaka uğrayıp deneyin.
Alışveriş:
Peynir almak isterseniz Darbuka Kardeşler’e uğrayın.
Zeytinyağı ve zeytin için köklü yerel üreticiler olan Baba Toprağı, Kürsat ve Evliyazade’yi öneririm.
Konaklama:
D-Resort Murat Reis Ayvalık, Cavlı Hane 1885 ve Ortunç Hotel Cunda
Plaj:
Ayvalik Sea Resort
Görülmesi ve Gezilmesi Gereken Yerler:
1- Alexandra Troas Antik kenti & pembe kalpli göl
2- Ayvalık Çarşısı & Tarihi Ayvalık Evleri
3- Küçükköy (Yeniçarohori)
4- Cunda Adası
5- Şeytan Sofrası (manzara efsane)
6- Sarımsaklı Plajı
7- Ayazma Kilisesi
8- Agios Yannis Kilisesi
9- Taksiyarhis Anıt Müzesi
10- Badavut Sahili
11- Çınarlı (Alibey) Camii
12- Patriça Koyu
13- Ortunç Koyu
14- Tekne turu: Ayvalık ve adaları gezisi