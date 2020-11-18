Yüzünüzdeki Lekeler Kabus Olmasın!

Onunla ilişkimizi iyi ayarlayabilirsek bize sağlık verir. Eski bir söz vardır güneş girmeyen eve doktor girer. Güneş D vitamin sentezi için çok önemlidir.

D vitamin tüm vücut sağlığımız için ve özellikle kemik ve saç sağlığımız için çok önemlidir.

Ruh sağlığımız için, serotonin salgılamamız için de güneşe ihtiyacımız var. Yani bizim güneş görmemiz çok önemlidir. Ancak; güneşin çok dik geldiği saat 11:00 ile 15:00 arası güneş, deri kanseri ve leke yapma potansiyeli taşır .

Sadece bu saatler arasında güneşe dikkat etmek ondan maximum faydalanmak için yeterlidir.

Yani güneşle ilişkimizi doğru ayarlamak bu saatlere dikkat ederek mümkündür.

Ama çok insan özellikle kadınlar bronz teni çok sevdikleri için öğlen saatlerinde uzun uzun güneş altında yatarlar.

Bu öğlen saatlerinde güneş altında uzun süre kalmak hem ciltte lekelenmelere yol açarken; hem de cildin erken yaşlanmasına ve çok daha önemli olan deri kanseri riskinin artmasına yol açar.

Yüzümüzdeki lekelerinin tedavisinde neler yapabiliriz?

Leke tedavisinin en önemli basamağı SPF 50+ bir güneş koruyucunun düzenli olarak yüze uygulanmasıdır.

Bu hem yaz, hem de kış mevsiminde yapılmalıdır.

Yüzümüzde leke varsa mutlaka bir cilt doktoru ile görüşüp yardım almak doğru tedavinin uygulanması açısından önemlidir.

En sık uygulanan ve en başarılı sonuçlar aldığımız tedavilerin başında;

Cosmelan leke tedavisi

Cosmelan hazır bir leke açıcı preparattır. Lekenin olduğu yere yoğun olarak sürülerek 8 ile 12 saat beklenir. Ardından yıkanarak nötralize edilir.

Sonrasında güneş koruyucular ve devam kremi ile gerçekten leke tedavisinde mucize sonuçlar aldığımız en etkili tedavi yöntemidir.

Kimyasal peeling ile leke tedavisi

Kimyasal peeling de leke tedavisinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Hekimin seçeceği bir peeeling solüsyonu tüm yüze uygulanır. Bu yöntemle leke tedavi olurken aynı zamanda cilt yenilenmiş ve tazelenmiş olur. Yani kimyasal peeling yöntemi ile leke tedavi edilirken cilt gençleştirme işlemi de yapılmış olur.

Fraksiyonel lazer ile leke tedavisi

Fraksiyonel lazer ile leke olan bölge hekimin belirleyeceği dozla taranır. Bu taranan bölge bir hafta içinde hafif kabuklanıp dökülür ve lekeli bölgenin rengi açılır. Leke tedavisinde fraksiyonel lazer yöntemi son derece etkilidir. Tüm yüzde yaygın leke var ise tüm yüz taranarak leke tedavisi yapılabilir. Kimyasal peeling yönteminde olduğu gibi leke tedavi edilirken uygulama yapılan yüzde aynı zamanda cilt gençleştirme de sağlanmış olur.

Altın iğne radyofrekans lazer ile leke tedavisi

Çoğunlukla cilt gençleştirme, sivilce ve sivilce izleri tedavisinde uyguladığımız; altın iğne radyofrekans lazer neredeyse her derde deva bir lazer sistemidir.

Uygulandığı bölgede yeniden yapılanma sürecini başlattığı için pigment hücrelerinin çok bulunduğu lekeli alanlarda da yeniden yapılanmayı tetikler ve o bölgede kümelenmiş pigment hücrelerini eşitler. Böylece altıniğne lazer ile lekeler tedavi olurken tüm ciltte cilt tonu eşitsizlikleri de düzelir.

PRP ile leke tedavisi

PRP ile leke tedavisi; kişinin kendi kanının alınıp santrifüj edilip trombositten zengin plazma kısmının lekeli bölgeye mikroenjeksiyon yoluyla enjekte edilmesi yöntemidir. Trombositler, büyüme faktörlerini yapısında bulunduran kan elemanlarıdır. PRP bu büyüme faktörleri aracılığı ile cildi yeniler ve yeniden yapılandırır. PRP ile yenilenen, yeniden yapılanan cilt; lekeli bölgede yığılmış olan pigment hücrelerinin dengeli bir şekilde dağılmasına ve o bölgenin lekesinin açılmasına yardımcı olur. PRP yapılan cilt gençleşir, aydınlanır ve canlanır.

Mezoterapi ile leke tedavisi

Mezoterapi ile leke açma yönteminde; özellikle leke açan ve antioksidan etkili maddeler ince iğnelerle lekeli bölgelere enjekte edilir. Mezoterapi ile leke açma yönteminde hem o bölgedeki leke açılırken hem de cilt dokusunda gençleşme ve dirileşme sağlanır. Lekenin tekrarını önlemek için de cilt dokusunu sağlamlaştırmak ve iyileştirmek önemlidir. Bunun için vitamin, aminoasit, hyalüronik asit içeren özel mezoterapi ürünleri devam tedavisi olarak uygulanabilir.

Kremlerle leke tedavisi

Leke tedavisinin en önemli parçası sabah ve gündüz saatlerinde en az SPF50+ güneş koruyucuyu tüm yüze bilhassa lekeli bölgelere kullanmaktır. Akşam için ise sadece lekeli bölgelere hekimin bilgisi ölçüsünde leke açıcı kremler, serumlar veya yine hekimin hazırlayacağı karışımlar lekeli bölgelere uygulanarak tedaviler desteklenebilir. Bana sıklıkla en iyi leke açıcı krem nedir? diye soruluyor. Leke açmak hiç kolay değildir. Keşke en iyi leke kremi olsaydı ve biz bu kadar işlemler yapmadan iyi edebilseydik. Ama tabii ki yaptığımız tüm bu leke açma işlemlerine destek leke açıcı kremlerde hastalarımıza öneriyoruz.

Leke tedavisi sonrası bakım nasıl olmalıdır?

Leke tedavisi için yapılan işlemler sonrasında hekimin önereceği cilt yenileyici epitelizan ve yara iyileştirici kremler hastaya önerilir. Hastanın güneşten korunması ve yine hekimin önereceği 50+ güneş koruyucu kremin kullanılması tedavinin en önemli parçasıdır.

Hepinize lekesiz pırıl pırıl, canlı ve dinamik bir cilt ve güzel bir hafta diliyorum…