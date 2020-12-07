Genital Bölge Beyazlatma - Vajina Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Genital bölge neden kararır koyulaşır esmerleşir?

Dış genital bölge zamanla yaşa ve hormonal değişimlere bağlı olarak esmerleşebilir, rengi koyulaşabilir.

Genital bölgedeki renk koyulaşmasının en sık nedenlerinden biri gebeliktir. Gebelik sırasında östrojen hormonu nedeni ile genital bölgenin rengi koyulaşabilmektedir. Bu durum gebelikte aynı zamanda; meme etrafında, koltuk altlarında ve yüzde de lekelenmelere; yüzde gebelik maskesi denilen yer yer kahverengi alanların gelişmesine yol açmaktadır.

Gebelik sonrasında genital bölgede gelişen bu renk koyulaşması kalıcı olabilmektedir. Özellikle esmer tenlilerde bu durum daha belirgindir.

Ayrıca doğum kontrol hapı kullanmak, polikistik over sendromu (PCO), bazı hormonal sorunlar, bazı cilt hastalıkları da dış genital bölgede koyulaşmaya, kararmaya yol açmaktadır.

Bazı kişilerde ise genetik olarak genital bölgenin rengi koyudur.

Genital bölgenin renginin koyulaşmasının en sık nedenlerinden biri de o bölgeye yapılan ağdalar ve genital bölge epilasyonu amacıyla yapılan lazer uygulamalarıdır. Genital alana verilen lazer ışığı ve ağdalar cilt dokusundaki ‘melanin’ pigmentini aktive ederek bu bölgede esmerleşmeye rengin daha da koyulaşmasına yol açmaktadır.

Genital bölgenin koyulaşması ne tür sorunlar oluşturur?

Genital bölgenin renginin koyu olması bazı kadınlarda ciddi ruhsal sıkıntılar yaratabiliyor. Bu durumu kendilerine problem haline getirebilirler. Bazen de bazı kadınlar bu durumdan çok rahatsız oldukları için cinsel hayatları çok olumsuz etkilenmektedir. Genital bölgesini beğenmeyen çok koyu renkli bulan kadınlar bu durumun cinsel hayatlarını çok etkilediğini ifade etmektedirler.

İşte bu durumda genital bölge beyazlatma-genital bölge renk açma işlemi; hastaların hem ruh sağlığı, hem de cinsel hayatlarının düzelmesi için önemlidir. Genital bölge beyazlatmada lazer, kimyasal peeling ya da benim bu bölgeye genital bölge beyazlatma için yaptığım özel teknikler ve tedavi kombinasyonları ile oldukça başarılı sonuçlar almaktayız.

GENİTAL BÖLGE RENK AÇMA YÖNTEMLERİ

1- Lazer ile genital bölge renk açma -vajina beyazlatma

Genital bölge vajina beyazlatma işleminde lazer uygulaması; hem büyük dudaklara hem de küçük dudaklara uygulanabilir.

Günümüzde lazer ile genital bölge renk açıcı tedaviler; genital bölge beyazlatma, genital bölge renk ağartma, genital alan renk açma tedavileri olarak adlandırılmaktadırlar.

Lazerle genital alan renk açma ‘labial whitening’ veya ‘vulvar whitening’ olarak da bilinmektedir.

Bu alandaki kararmadan çok rahatsız olan ve cinsel hayatları etkilenen kadınlar için oldukça etkili ve dermatolojinin bize sunduğu çok gelişmiş bir teknolojidir.

Genital bölge beyazlatma için lazer tedavisi dışında bu bölgeye özel solüsyon uygulamaları ile bu bölgenin beyazlatılması, mezoterapi le genital bölgenin renginin açılması da mümkündür.

Lazer ile vajinal bölge renk açma işlemi nasıl yapılır?

Lazer ile yapılan vajinal renk açma genital bölge beyazlatma tedavileri ortalama15-20 dakika sürer. İşlem öncesi lokal anestezik krem kullanılması ağrı hissini ortadan kaldıracaktır. Lazer ile genital bölge beyazlatma genel anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. İşlem sırasında verilen lazer ışığı sayesinde cildin dermis tabakasında yer alan ve esmerleşmeye neden olan melanin pigmentini üreten ‘melanosit’ hücreleri tahrip edilmekte, böylelikle genital beyazlatma sağlanmaktadır

Lazerle renk açma işlemi bazen tek seans bazen de birkaç seans sürebilir. İşlem son derece kolay ve güvenlidir. İşlemden sonra hemen normal hayata dönülebilir.

2- Mezoterapi yöntemi ile genital bölge renk açma işlemi

Genital bölge beyazlatma için özel tasarlanmış renk açıcı solüsyonların bu bölgeye uygulanması ile genital bölgenin rengi açılmış olur ve aynı zamanda bu mezoterapi ürünlerinin etkinliği sayesinde o bölge dokusu gençleşir. Oldukça etkili bir yöntemdir. Biz de kliniğimizde mezoterapi yöntemi ile genital bölge beyazlatma uygulamasıyla ile çok başarılı sonuçlar almaktayız.

3- Genital bölge renk açıcı solüsyonlar

Benim de kliniğimde en çok tercih ettiğim tedavi yöntemlerinden biri de özel bir teknikle uyguladığım; genital bölge renk açıcı solüsyonlara bu bölgenin renginin açılması yöntemidir. Öncesinde lokla anesteziye bile gerek duyulmayan uygulama oldukça kolay, etkili, başarılı sonuçlar aldığımız genital bölge renk açma işlemidir.

Son derece başarılı bir şekilde bu sorunu çözebiliyoruz.

Hepinize sağlıklı mutlu bir hafta dilerim.