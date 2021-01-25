Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?

Bazı kişilerde dudaklar, özellikle üst dudaklar yok denecek kadar incedir. Yaşlanma ile de dudaklar zayıflar ve incelir. Bazen de diş kayıpları veya diş şekil bozuklukları dudaklarda incelmeye neden olur. Sigara içmek de dudaklarda incelmeye ve ağız etrafında yoğun çizgilenmeye neden olur. Üst dudaklar çok incedir ve gülerken diş etleri görünür (Gummy Smile) ve bu bazen hastada ciddi rahatsızlık yaratabilir; hatta gülerken eliyle ağzını kapatacak kadar rahatsızlık verebilir.

Dudak dolgusu uygulaması ile tüm bu sorunlar çözümlenir. Dudaklarda dolgunluk genç ve daha sağlıklı, diri bir görünüm sağlarken genel olarak yüzde de büyük bir değişim yaratır. Dudak dolgusu ile aynı zamanda ağız çevresindeki ince ve derin çizgiler de açılarak bu bölgenin de önemli ölçüde gençleşmesi sağlanmış olur.



DUDAK DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Dudaklar genel yapısı itibari ile çok sayıda sinir sonlanmalarının yoğun olduğu bir bölgedir. Bu sebeple dolgu işlemi yapılmadan önce bölgenin lokal olarak uyuşturulması dudak dolgusu işleminin daha konforlu olmasını sağlayacaktır. İyi bir lokal anestezik kullanılması ya da enjeksiyon ile lokal anestezik yapılması aynı zamanda işlemden bir süre önce, ağızdan ağrı kesici alınması işlemin daha kolay yapılmasına imkan verir.

Dudak dolgusu işleminden önce hasta ile ayrıntılı konuşup beklentisini ve dudaklarını nasıl görmek istediğini iyice anlamak gerekir. Hekimin hastayı iyice dinleyip beklentisini anlayıp dudaktaki asimetriler ve iyi bir muayeneden sonra dolgu işlemine geçilir. İnce uçlu iğnelerle veya bir kanül yardımı ile istenilen miktarda dolgu daha önce planlandığı ölçüde dudağa enjekte edilir.



Dudak dolgusu işlemi deneyimli ellerde ve uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır.

KİMLERE DUDAK DOLGUSU YAPILIR?



DUDAK DOLGUSU HANGİ AMAÇLARLA YAPILIR?

Dudak dolgusunu isteyen herkes yaptırabilir.

En sık dudak dolgunlaştırma;

Dudak şekillendirme

Dudak kontürünün belirginleştirilmesi

Dudak asimetrilerinin düzeltilmesi

Dudak üzerindeki ince çizgilerinin giderilmesi

Dudak kenarı sarkmalarının azaltılmasında

Gummy Smile- Gülerken Diş Etlerinin görünmesi durumlarında sıklıkla yapılmaktadır.

DUDAK DOLGUSU İŞLEMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR

Dudak dolgusu işlemi çok kolay bir işlemi özel bir uygulamadır. Çok deneyimli olan kişilerce yapılması doğru olacaktır. Çok nadiren, yapılan bölgede morarma ve şişlikler olabilir. Bu durum da çok kolaylıkla kontrol altına alınır. Bölgeye buz uygulaması ve morluk geçirici kremlerin uygulanmasıyla bu durum kısa sürede düzelir. Dudak dolgusu işleminden bir hafta 10 gün sonra hasta kontrole çağırılarak çok nadirde olsa ikinci kere bazı noktalara dolgu işlemi yapılabilir. Böylece işlem sona erer.

Dudak dolgusu gerçekten de sadece dudağa dolgunluk, genç ve diri bir görünüm vermekle kalmaz; aynı zamanda tüm yüze gençlik ve dinamizm kazandırır.

DUDAK DOLGUSU YAPILINCA DUDAKLAR YAPAY GÖRÜNÜR MÜ?

Dudak dolgusu yaptırmak isteyen hastaların çoğu doğal dudak dolgusu istediklerini ifade ediyorlar. Tabii ki kimse doğal güzelliğinin bozulmasını istemiyor. Ben de en doğal dudak dolgusu yapmaya çalışan bir doktorum. Ama dudak dolgusunun hiç belli olmaması gibi bir durum olamaz. Hasta ile işlem öncesinden çok iyi konuşup dudak ve yüz uyumunu değerlendirip en doğal dudak dolgusu nasıl yapılırsa o incelikte çalışarak işlemi tamamlamak en doğrusudur. Bu şekilde dudaklarınız yapay görünmeden, çok daha güzel ve dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRICI KREMLER İŞE YARAR MI?

Dudak dolgunlaştırıcı kremler gerçek anlamda gerçek bir dolgunlaşma sağlamazlar. Sadece dudaklarda geçici bir ödem ve şişmeye neden olarak kalıcı olmayan bir durum yaratırlar. Yani dudak dolgunlaştırıcı kremlerin etkileri geçicidir. Hatta bazı dudak dolgunlaştırıcı kremler dudaklarda irritasyonlar yapıp ekzemalara yol açabilirler.

DUDAK DOLGUSU KALICI MIDIR?

Dudak dolgusu yaptıran kişilerin en merak ettiği soruların başında dudak dolgusunun kalıcı olup olmadığı gelmektedir.

Kalıcı dolguları ciltte geri dönüşü olmayan reaksiyonlara yol açtıkları için daha yumuşak ve dudağa zarar vermeyen, maksimum bir yıla kadar süren dolgular kullanmaktayız ve bu çok daha sağlıklıdır.