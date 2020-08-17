Stil Sahibi Bir Model: Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Sedan Hybrid’i de daha önceden test etmiştim. Merak edenler Ayça’nın Arabaları YouTube kanalından inceleyebilirler. Bu sefer ise Corolla’nın 1.2 litre turbo benzinli otomatik ve daha sportif görünüme sahip hatchback versiyonu ile tanıştım.

Test aracım 1.2 litre turbo benzinli motorun en üst donanım seviyesi olan Flame-X Pack idi. Modelin aynı zamanda 1.8 litre benzinli motora sahip hybrid seçeneği de bulunuyor.

Stil sahibi dış görünüm

Pandemi öncesi son yapılan lansmanlardan olan Toyota Corolla HB’i ilk gördüğümde de dış görünüşünü modern ve etkileyici bulmuştum. Sedan modele göre çok daha tarz sahibi ve sportif bir ruha sahip. Sportiflik sert bir maskülen havadan ziyade zarif ve tarz sahibi dokunuşlarla hissettirilmiş. Böylece kadınların da hoşuna gidecek güzel bir model çıkmış ortaya.

Katalogda 11 farklı renk seçeneği sunulmakla birlikte test ettiğim “egzotik kırmızı” kesinlikle favorim. Özellikle kırmızı ve siyahın kombini otomobilin dinamik hatlarını gözler önüne sermiş. Ama kırmızı dışında “denim mavisi” ve “koyu mavi” seçenekleri de bu modele yakışır gibi.

Sade ve teknolojik iç tasarım

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde dijital gösterge paneli ve multimedya ekranıyla kullanımı kolay ve tasarımı sade bir ön kısım sizi bekliyor. Sedan modellerde de aynısı bulunan tablet şeklindeki multimedya ekranın kullanımı basit ve ihtiyaca cevap veriyor. Sadece tasarım olarak, çok sonradan oturtulmuş havası veriyor ve biraz fazla kalın geliyor gözüme.

Elektrikli şarj ünitesi, bardak koyma yerleri, kol dayama gibi detayların sürücünün konforunu arttıracağı kesin. Manuel olarak ayarlanan sürücü koltuğunu rahat ve koltuğun yandaki çıkıntıları özellikle viraj dönüşlerinde sizi güzel sarıyor.

Sedan modelinden farklı olarak sunroof yerine açılabilir cam tavan özelliğinin HB versiyonda sunulması arka koltuktaki yolcular için daha keyifli olmuş. Ama arka kısmın diz ve baş mesafesi açısından çok rahat olduğunu söyleyemeyeceğim. Özellikle flame x pack gibi üst donanım seviyesinde havalandırma menfezi ve şarj alanları gibi detayların da arkada bulunmasını beklerdim.

361 Litre bagaj ile C segmenti modellerine göre çok da rekabetçi olmayan ortalama bir genişlik sunuyor.

Gelelim sürüş özelliklerine, Toyota Corolla için 1.2 litre benzinli turbo motor seçeneği bir yenilik. 3-4 gün boyunca kullandığım test aracının performansı, hızlanması ve vites geçişleri sorunsuzdu. Yalıtım da hiç fena olmayınca, 110 km/sa hızlara kadar benzinli motorla da güzel bir sessiz sürüş yaşıyorsunuz.

Spor, normal, eco gibi farklı sürüş modlarıyla ihtiyacınıza göre aracınızın kullanımını değiştirebilirsiniz. Spor modla daha dinamik, daha hassas gaz fren tepkileri varken, eco modda daha yakıt tüketimine odaklı bir sürüş imkanı size sağlıyor.

Gelişmiş süspansiyonu ile bozuk yollardan, çukurlardan ve kasislerden minimum sarsıntıyla geçebilirsiniz.

116 beygir gücündeki model, 0-100 km hızlanmasını 10 saniyede gerçekleştirirken maksimum 195 km/sa hıza ulaşıyor. Sanki beygir gücü biraz daha yüksek olabilirdi ve sportif bir modelin hızlanmasının da 10 saniye altında olması kullanıcıyı daha bir mutlu ederdi, diyorum.

Şerit takip, ani fren, hız limitleme ve sabitleme gibi güvenli sürüş asistanları bu pakette mevcut.

1.2 turbo benzinli motor, hybrid seçeneğine göre özellikle şehir içi dur-kalk trafikte daha fazla yakıt tüketiyor. Katalog verilerine göre 5,8-5,9 (Hybrid Corolla Hb 3,5 – 3,6 Litre/100km) değerlerinde gösterirken şehir içinde bu veriler 8,0 litre civarına rahatlıkla çıkıyor. Tabi, yakıt değerleri sizin hangi sürüş modunda kullandığınız ve nasıl bir sürücü olduğunuza bağlı olarak da değişiklik gösteriyor.

Yakıt konusunda hybrid seçeneğine göre fazla yaksa da MTV konusunda 1.2 litre motor ile avantajlı olacağınızı hatırlatalım. Ama öte yandan hybrid versiyonun çevreci ve sessiz sürüş, satış sonrası (parçaların daha az aşınması) gibi avantajlarını da ekleyelim.

Dolayısıyla bu konudaki seçim tamamen sizin beklenti, ihtiyaç ve beğenilerinize bağlı olarak değişir.

Özetle, dış görünüşüyle dikkat çeken, şehir içi trafikte derli toplu yapısıyla rahatlıkla kullanabileceğiniz, bagaj konusunda çok ısrarcı değilseniz ailecek seyahat edebileceğiniz stil sahibi bir model olmuş, Toyota Corolla HB.

C Segmentinde Hatchback seçeneklere bakanlar Toyota Corolla’ya da bir göz atın, derim. Haftaya görüşmek üzere,

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Haftaya görüşmek üzere.