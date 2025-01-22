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Pop Müziğin Efsanesi Robbie Williams İlk Kez İstanbul’da!

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#Robbie Williams#Konser#Yenikapı
Pop Müziğin Efsanesi Robbie Williams İlk Kez İstanbul’da
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 17:15

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'a geliyor! Müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran, hit parçalarıyla milyonların gönlünü fetheden Williams, 'Live 2025' turnesi kapsamında DBL Entertainment organizasyonuyla 7 Ekim 2025 Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluşacak.

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Pop müziğin efsane ismi, dinleyicilerini büyüleyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kalbe dokunan sanatçı, İstanbul konserinde hem duygu dolu anlar yaşatacak hem de enerji dolu performansıyla izleyenleri coşturacak.

Pop Müziğin Efsanesi Robbie Williams İlk Kez İstanbul’da

Pop Müziğin Efsanesi Yenikapı’da Sahne Alacak

Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor. Bu konser, hem sanatçının İstanbul'a ilk gelişi hem de Türk hayranları için uzun zamandır beklenen bir buluşma niteliğinde.

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7 Ekim gecesi İstanbul Festival Park Yenikapı'da DBL Entertainment organizasyonuyla ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleşecek bu unutulmaz müzik şölenini kaçırmayın. Robbie Williams’ın büyülü dünyasında sevilen şarkılarıyla dinleyicileri dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Pop Müziğin Efsanesi Robbie Williams İlk Kez İstanbul’da

Biletler, 20 Ocak 2025 günü saat 13.00'den itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'te satışta olacak. Pop müzik tarihinin bu eşsiz anına tanıklık etmek için geri sayım başladı!

 

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#Robbie Williams#Konser#Yenikapı

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