Örgü modelleri - Kazak, yelek, hırka, şal, çanta, şapka ve patik için kolay örgü modelleri (2020)
Kış aylarının sert soğuklarında içimizi ısıtan örgü kazak, hırka, yelek, sapka ve patikler yanımızdan ayırmadığımız önemli parçalardır. Hayatımıza yerleşen yeni trendlerle birlikte el işi örgüler son zamanlarda çantalarda da etkisini göstermeye başladı. Sonbahara yaklaştığımız bu aylarda mağazalarda yerini alan örgü modellerini aslında kendi zevkinize göre tasarlamanız o kadar da zor değil. Bunun için, kalın şişler yardımıyla örülen geniş ilmekli, modern görünümlü bir atkıyla iyi bir başlangıç yapılabilir. Kolay şekillerle başladığınızda kısa süre içerisinde zor modellerin üstesinden gelmenin imkansız olmadığını siz de fark edeceksiniz. Çeşitli boncuk, ponpon ve kurdeleyle süslenen kolay örgü modelleri, soğuk günleri kolayca atlatıp tarzınıza yeni bir soluk getirmek için iyi bir fırsat olabilir. Siz de evde geçirdiğiniz boş vakitleri aynı zamanda iyi bir meditasyon kaynağı olan el işleriyle değerlendirmek istiyorsanız, 2020 sonbahar- kış aylarının en moda örgü modellerine bir göz atın!
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1
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Çeşitli renk ve motiflerle tasarlanmış kolay şapka modelleri
Kışın kullanmayı en çok sevdiğimiz aksesuarlardan biri de rengarenk, ponponlu şapka modelleridir. Yapımı göründüğü kadar zor olmayan bereler için öncelikle kalın şişleri tercih etmelisiniz. Klasik düz örgü şekli olan iki ters iki düz ilmek modeliyle sade ve modası hiç geçmeyen bir şapka örmeniz mümkün. İstediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra uçlarını bir iğne yardımıyla diktiğiniz şapkanız, dilerseniz bir ponpon detayı ile hareketlendirilebilir. Elde ettiğiniz sonuçlar iyi bir motive kaynağı olurken, çok geçmeden araya farklı renkler katarak çeşitli iplerle desenli bereler tasarlamaya başlayabilirsiniz.
2
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Kolay atkı örgülerinin sırrı kalın şişler
Daha önce herhangi bir örgü deneyimi olmayanlar için, düz model bir atkı iyi bir başlangıç olabilir. İşin sırrı ise kalın şişler ve elbette ona uygun kalınlıktaki bir ip kullanmada. Kolay atkı modelleri, bir ters bir düz ilmekle rahatça örülebilir. Bunun yanında uzun atkıların bitmesi zaman alacağından, tam anlamıyla öğrenmek için de iyi bir fırsat olabilir.
3
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Kolay tığ motifleriyle yaratıcılığınızı kullanın
Genellikle battaniye ve yelek motiflerinde kullanılan kalın tığ örgüleri yeni başlangıçlar için ideal bir seçimdir. Yuvarlak bir biçimde ilerleyen her örgüyü istediğiniz bir renkle eşleştirerek etnik bir tasarıma imza atabilirsiniz.
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El işi kazaklarla bütün kış içiniz rahat ve sıcak olsun
Söz konusu çocuklar olunca koca bir kışı kolay atlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız. Mağazalardaki kumaşlara güvenemiyorsanız, en azından kolay modellerle bir kazak örmeyi deneyebilirsiniz.
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Yeni trend örgü çantalar
İster ince şişler yardımıyla, isterseniz de tığ işi şık bir çanta tasarlamaya ne dersiniz? Son zamanların en gözde modası örgü çantalarla siz de sonbahar renklerini yakalayın!
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Minik ayaklara değen anne dokunuşları
Yeni nesil örgü patikleri tekstil ürünlerinden ayırt etmek artık neredeyse imkansız. Tasarımları ve modelleriyle tıpkı bir ayakkabıyı andıran bu minik patikleri mutlaka denemelisiniz.