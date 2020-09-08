Örgü modelleri - Kazak, yelek, hırka, şal, çanta, şapka ve patik için kolay örgü modelleri (2020)

Çeşitli renk ve motiflerle tasarlanmış kolay şapka modelleri Kışın kullanmayı en çok sevdiğimiz aksesuarlardan biri de rengarenk, ponponlu şapka modelleridir. Yapımı göründüğü kadar zor olmayan bereler için öncelikle kalın şişleri tercih etmelisiniz. Klasik düz örgü şekli olan iki ters iki düz ilmek modeliyle sade ve modası hiç geçmeyen bir şapka örmeniz mümkün. İstediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra uçlarını bir iğne yardımıyla diktiğiniz şapkanız, dilerseniz bir ponpon detayı ile hareketlendirilebilir. Elde ettiğiniz sonuçlar iyi bir motive kaynağı olurken, çok geçmeden araya farklı renkler katarak çeşitli iplerle desenli bereler tasarlamaya başlayabilirsiniz.