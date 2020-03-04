Haber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul,DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:59,
Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e hakaret davasında karar
Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
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