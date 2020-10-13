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Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı hakkında bilgiler

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Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı hakkında bilgiler
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Elif Karlı gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Sanatçının hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. 1993 yılında evlenen sanatçı eşi Cengiz Karlı ile evliliğine devam ediyor. Ünlü ismin iki çocuğu bulunuyor. Peki Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

Elif Karlı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. 2019 yılında ‘Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı’ seçilen ve birçok albüme imza atan Karlı’nın hayatı merak ediliyor. İşte 1974 yılında dünyaya gelen Elif Karlı hakkında bilgiler

ELİF KARLI KİMDİR?

1974 yılında dünyaya gelen Elif Karlı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda çalgı eğitimi aldı.

Profesyonel yaşama Ercan Saatçi ile başladı. Yakın arkadaşıyla çalışmalarını birlikte gerçekleştiren Elif Karlı’ya, Saatçi’nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı.

2009 yılında ‘‘Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı'' seçildi ve albümüyle başarı kazandı.

Elif Karlı kimdir, kaç yaşında Elif Karlı hakkında bilgiler

1993 yılında evlenen sanatçı hala evlidir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 oğlu vardır. Şarkıları ile dinlenen sanatçı albüm çıkarmaya devam ediyor.

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