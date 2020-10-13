Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı hakkında bilgiler

Elif Karlı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. 2019 yılında ‘Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı’ seçilen ve birçok albüme imza atan Karlı’nın hayatı merak ediliyor. İşte 1974 yılında dünyaya gelen Elif Karlı hakkında bilgiler

ELİF KARLI KİMDİR?

1974 yılında dünyaya gelen Elif Karlı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda çalgı eğitimi aldı.

Profesyonel yaşama Ercan Saatçi ile başladı. Yakın arkadaşıyla çalışmalarını birlikte gerçekleştiren Elif Karlı’ya, Saatçi’nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı.

2009 yılında ‘‘Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı'' seçildi ve albümüyle başarı kazandı.

1993 yılında evlenen sanatçı hala evlidir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 oğlu vardır. Şarkıları ile dinlenen sanatçı albüm çıkarmaya devam ediyor.