Bir evlilik 2 ev yanıtı

Piyanist Fazıl Say ile evli olan Ece Dağıstan’ın “Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl’a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz” açıklamasının ardından, sosyal medyada ve televizyon programlarında “Ayrı evlerde evlilik olur mu?” tartışması başladı.

Ece Dağıstan, aldığı eleştirilere Instagram’da yaptığı şu açıklamayla yanıt verdi: “Köşe yazarları, psikologlar, sabah programları bunu tartışıyormuş. Ayrı evlerde evlilik, evlilik sayılır mıymış. Madem ayrı ev niye berabermişiz. Evlilik kurumu özgürlüğü kaldırmazmış. Dedikodu programı yapan, üç evlilik, sayısız ilişki yaşamış ama hâlâ ‘Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır’ diyen tiplerden kurduğumuz bu beklentisiz sevgi ilişkisini anlamalarını beklemiyoruz.





Konu hiç anlaşılmamış. Anlamaya mesaisi yok kimsenin ama gevezeliğe var. Ben 17 yaşından beri tek başına yaşayan biriyim. Evlenmek de hiçbir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim. Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu. Bizim iki evimiz var doğru ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi ilişkimizde. Ama biz her günümüzü çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz. Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasına, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar, çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar. Ama bilsinler ki bu hayat bize çok yakışıyor.”

‘2 KERE SEVİŞİYORUZ’

Fazıl Say da olumsuz yorumlara şu mesajla tepki gösterdi: “2 ev var demek, günde 2 kere sevişiyoruz demek. Bir o evde, bir bu evde. Adamların 10’a kadar sayamadığını kabullenmiştik de bunlar 2’ye kadar da sayamıyor.”