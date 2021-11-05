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Yok edilmiş tarihi eserlerin izinde...

#Michael Rakowitz#Yok Edilmiş Tarihi Eserler#Irak Ulusal Müzesi
Yok edilmiş tarihi eserlerin izinde...

Pi Artworks, yapıtları Documenta 13, P.S.1, MoMA, MassMOCA, Palais de Tokyo, İstanbul Bienali gibi önemli müze ve sergilerde gösterilen Michael Rakowitz’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi ‘Görünmez Düşman Var Olmamalı’ya ev sahipliği yapıyor.

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Pi Artworks, Chicago’da yaşayan ve çalışan ödüllü sanatçı Michael Rakowitz’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi ‘Görünmez Düşman Var Olmamalı’ya ev sahipliği yapıyor. Mülksüzler, silinmişler ve yerinden edilmişlerin sanatçısı olarak anılan ve yapıtları Documenta 13, P.S.1, MoMA, MassMOCA, Castello di Rivoli, Palais de Tokyo, İstanbul Bienali gibi önemli müze ve sergilerde gösterilen Michael Rakowitz’in ‘Görünmez Düşman Var Olmamalı’ isimli yapıtı, 2007’de başlayan ve süregelen bir seriden oluşuyor. Hedef: 2000’lerin başındaki Irak Savaşı süresince ve sonrasında yaşanan kültürel yağmaya bağlı olarak, Irak Ulusal Müzesi’nden alınan, sayısı toplamda 7.000’i aşan, yok edilmiş ve kaybolmuş tarihi eseri yeniden yaratmak.
2015’te, Rakowitz bu seriyi Kalhu’nun (Nimrud) rölyef panellerinin oda oda ‘yeniden ortaya çıkışını’ içerecek şekilde genişletti. Kalhu, eski Mezopotamya’dan günümüze ulaşmış bir hazine olan Asur sarayının yer aldığı bölge (bugün Irak’ta, Musul’un güneyinde, güncel Numaniyah’ta yer almakta); Kalhu’daki rölyef panellerin 2015 yılında IŞİD tarafından yok edilmesi dünya çapında şoka yol açarken, yerel halka da derin bir keder yaşatmıştı. Tarihi eserleri ve panelleri orijinal renkli hallerine yakın bir forma getirmek için Ortadoğu’dan ürün ambalajları ve Arapça-İngilizce gazetelerle bir tür papier-mache tekniği kullanan Rakowitz, Kalhu’daki odaları yeniden canlandırırken, günümüzde Batı’nın saygın ama sömürgeci kurumlarında bulunan yağmalanmış rölyefleri dahil etmiyor. Bu boşlukların anlamı ağır...
Michael Rakowitz’in ‘Görünmez Düşman Var Olmamalı’ başlıklı sergisi 25 Aralık’a kadar Pi Artworks’te...

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#Michael Rakowitz#Yok Edilmiş Tarihi Eserler#Irak Ulusal Müzesi

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