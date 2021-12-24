Yoğun bakım kapısında şiirsel bir akış...

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“Ona olan sevgimi kıskaçlarımla sımsıkı tutmuşken gün ağırıyor bir kez daha. Kuşlar görünüyor artık, şakacı kuşlar, şarkıcı kuşlar, taklacı kuşlar ve postacı kuşlar. Birini tutsam diyorum, önceden haber yollasam ona, birtakım halhatalarım ve seni üzmüşlerim olabilir ama geri geliyorum, sana geliyorum, yüzünü karartma desem, seni bir daha üzgünç bırakmamaya geliyorum.”

2021 yılının yazın alanında en verimli tarafı hiç tereddütsüz ilk romanını, öyküsünü yazan çok sayıda kadın olmasıydı. Kadınların ve ilk kitapların yılı olduğunu söylemek çok abartılı kaçmasa gerek. Söylenecek çok şeyi, anlatılacak çok hikâyesi var kadınların. İyi ki de var. ‘Selki’ de böylesi bir üretkenlikle yazılmış bir ilk roman. Üstelik adında bıraktığı şiirsel izlenimi de fazlasıyla karşılıyor. Masalsı ve akışkan bir dille yazılmış bir kısa roman. Demet Fünf’ün ilk romanı. Yazın hayatının başında daha ilk romanında okuruyla arasında derin ve ritmi yüksek bir bağ kurmayı başarıyor, Fünf. Selki, tam da adına yakışır şekilde yeni bir üslupla gerçeği ve rüyaları harmanlayan bir şiirsellik taşıyor. Roman, bir kadının bilinci ile bilinçaltından süzülenleri aynı anlatım için yoğuruyor.

Roman neredeyse tamamen ana karakteri Sevim’in hikâyesine odaklanıyor. Yazar ölümle yaşam arasında, hastane koridorlarından yoğun bakım odasına Sevim’in mücadelesini anlatırken ailesinin bu bekleyişteki gelgitlerine, sorgulamalarına ve hesaplaşmalara da yoğunlaşıyor. Yoğun bakımda rüyalar gören Sevim kendisine, ailesine dışarıdan bakarken onu bekleyen kız kardeşi tüm muhasebeyi kendi tarafından, kendi bilincinden yürütüyor.

Zaman her iki roman karakteri için farklı akıyor. Sevim zamanı uyanmaya çalışarak, uykuda geçirdiği bir süre olarak algılar ve öyle aktarırken, aynı zaman kardeşi için yoğun bakım beklemelerini deviren bir hızda akıyor. Okur da böylelikle gerçekliğin iki yüzünü iki farklı gözün anlatışına tanıklık ediyor. İkili bir anlatım benimseyen yazar şiirsel bir ritim de tutturuyor. Böylelikle okur, ölümle yaşam arasında metaforların izini Sevim’in rüyaları sayesinde sürebiliyor. Kız kardeşi ise gerçekliğin, bir başka deyişle bilincin sesi oluyor kitapta.

‘Selki’ bir solukta okunsa da kapağını kapattığınızda üzerine düşünmekten kendinizi alıkoyamadığınız bir bağ kurmayı başarıyor.

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