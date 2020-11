'Yeni normal'e yeni sezon

İstanbul Tiyatro Festivali oyunlarından 'Lear Mutfakta'

İKSV İÇİN PANDEMİ SÜRECİNİN ANAHTAR SÖZCÜĞÜ DAYANIŞMA

Yeşim Gürer Oymak (İKSV Genel Müdür Yardımcısı): İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 48 yıldır aralıksız olarak sanatı sanatseverlerle buluşturan bir kurum. Pandemi de bu durumu değiştirmedi. Sürecin hemen başında, ilkbahar ve yaz sezonunda gerçekleşecek tüm etkinliklerimizi erteledik ve hızla yeni sezon için çalışmalara başladık. Büyük kalabalıkların bir araya gelemeyeceği açıktı; bu yüzden etkinliklerimizi çevrimiçi olanakları da değerlendirerek hibrit formatta tekrar planladık ve salgın önlemleri üzerine çalışmalarımızı tamamladık. Temmuzda İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma filmlerini açıkhava mekânda göstererek seyircili ilk etkinlik denememizi yaptıktan sonra, ağustosun ikinci yarısından itibaren, sınırlı kapasiteyle açık mekânlarda ve çevrimiçi olarak sırasıyla, Müzik, Caz ve Film Festivali ile İstanbul Tasarım Bienali’ni hem fiziki olarak hem de dijital platformda izleyiciyle buluşturduk. Şu sıralar ise İstanbul Tiyatro Festivali yine hibrit bir yapıyla, sahnelerde ve çevrimiçi platformda gerçekleşiyor.

Bu yılki etkinlik programlarımızı şekillendirirken ülkelerin seyahat kısıtlamaları sebebiyle şartlar yabancı sanatçıları İstanbul’da ağırlamaya ve kalabalık sanatçı topluluklarını bir araya getirmeye uygun değildi. Fakat izleyicimizle buluşturmak istediğimiz yabancı sanatçıları, yapımları çevrimiçi olarak programlarımıza dahil etmeye çaba gösterdik. İKSV için pandemi sürecinin anahtar sözcüğü ‘dayanışma’ydı. En başından beri bu zor dönemi ancak dayanışmayla atlatabileceğimizin farkındaydık. Bu sebeple özellikle Müzik, Caz ve Tiyatro festivallerinin programında, pandemi sebebiyle zor bir dönem geçiren yerli sanatçılara, topluluklara elimizden geldiğince geniş bir alan açmaya özen gösterdik. Bu zor dönemde sanatsal üretimin devamlılığını sağlamak, sanatçılarla izleyicileri kontrollü bir şekilde buluşturacak -fiziki veya dijital- imkânlar yaratmak, müzik, sinema ve tiyatro alanlarında çalışanlar için dayanışma projelerini hayata geçirmek temel amaçlarımız arasındaydı.

Pandemi dünyadaki tüm kültür kurumları için bir milat oldu. İKSV olarak, dijital dünyaya çok hızlı bir şekilde uyum sağladığımızı düşünüyorum. Pandemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri fiziki koşullara göre planlarken, bundan sonra hem fiziki hem de dijital erişime göre kurgulayacağız. Dijitalin erişim gücü sayesinde etkinliklerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyanın pek çok ülkesinden çok daha geniş kitlelerle buluşturma imkânı yakaladık. Bundan vazgeçmemiz artık mümkün değil. Pandemi sona erdikten sonra, etkinliklerimizin önemli bir kısmını çevrimiçi ortama taşıyarak kültür-sanata erişimi kolaylaştırmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyoruz.

İKSV etkinliklerinden seçmeler

Charles'in Bakışı

* 24. İstanbul Tiyatro Festivali, 1 Aralık’a kadar mekânlarda ve çevrimiçi platformda sürüyor. 21 yerli oyunun prömiyer yapacağı festivalin fiziki oyunları çeşitli mekânlarda, çevrimiçi performanslar ise online.iksv.org’da izlenebilir. Ayrıntılı program tiyatro.iksv.org adresinde.

* 39. İstanbul Film Festivali yeni bir seçkiyle 20-29 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi platformda izleyiciyle buluşuyor. San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde prömiyer yapmış, Türkiye’de ilk kez gösterime girecek 10 filmi içeren Kasım Seçkisi filmonline.iksv.org’da izlenebilir.

* 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin programları Nisan 2021’e kadar devam ediyor. Yeni Yurttaşlık Ritüelleri programı kapsamında kentin farklı noktalarına yayılan yerleştirmeler, Eleştirel Yemek Programı adlı dijital video serisi ve projeler etrafında gerçekleştirilen sohbetler ve atölyelerden oluşan etkinlikler tasarimbienali.iksv.org adresinden takip edilebilir.

DAYANIŞMA VE ÖZVERİ SEZONU

Zuhal Üreten (İş Sanat Genel Müdürü): Pandemi başladığında İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ‘Evde Sanat Zamanı’ diye isimlendirdiğimiz bir içerik paylaşım modeli başlattık. Hepimizin birbirimize, müziğe, edebiyata, sanata her zamankinden fazla ihtiyacı vardı. Mayıs sonuna kadar, yaklaşık 75 gün bu yayın modelini sürdürdük. 400’ü aşkın içerik üretip paylaştık, büyük ilgi gördü. Evlerimizde olduğumuz bu dönemde en büyük isteğimiz, umudumuz sonbaharda olağan biçimde sezonumuzu başlatmaktı. Gelişmeleri izleyerek yaz dönemi boyunca, yeni sezon için olası senaryolara uygun farklı planlar çalıştık. Karşı karşıya kaldığımız belirsizlik en büyük zorluğumuz oldu. Tüm dünyada yaratıcı sektörlerin çalışanlarının türlü sıkıntılar içerisinde kaldığı bir dönemde, bu zorluklarla başa çıkabilmek için dayanışmanın gerekliliğine odaklanarak, sanatçılarımızla sanatseverleri buluşturacak bir programı hayata geçirmek için çalıştık. Sahne üzerinde ve arkasında yer alan tüm paydaşlarımızın işbirliğinde bir sezon programı yaptık.

Müzisyenlerin sahne üzerinde mesafeli oturduğu, sahnede bile maskelerin takılı olduğu, nefeslilerin pleksi koruma duvarlarının arkasında çaldığı, fuayenin artık kulis olarak kullanıldığı yeni bir düzenimiz var. Herkesin ateşi ölçülüyor, HES kodlarıyla giriş yapılıyor. 21’inci sezonumuzu en iyi tanımlayan kelimeler dayanışma, özveri, umut ve özlem olsa gerek. Tek eksiğimiz izleyicilerimiz. Bir telefon, tablet ya da TV ekranının karşısında etkinliklerimizi izlediklerini biliyoruz, ilk etkinliklerimizin yayınlanmasından itibaren kısa bir süre içerisinde izlenme sayılarının on binler olduğunu görebiliyoruz ama salonu dolduran izleyici enerjisini, alkışları özlememek mümkün değil. Pandemi koşullarında bir iyileşme yaşanırsa salondaki konser kayıtlarımıza izleyici kabul etmeye başlamamız mümkün olabilir diye umuyoruz.

Pandemi tamamen bittiğinde sürecin yaşattığı deneyim bizi nereye götürür, bugünden öngörmek zor. Belki çevrimiçi etkinliklerden bıkmış oluruz, sadece fiziksel olarak katılacağımız etkinlikler isteriz, belki de fiziksel buluşmalara alışmamız uzun zaman alır ya da çevrimiçinin getirdiği konfora alıştığımız için çevrimiçinin devamını isteriz. Önemli olan, sanat üretiminin her koşulda devam etmesi ve izleyicisiyle buluşmasıdır.

İş Sanat etkinliklerinden seçmeler

Genedos

* Türk halk müziğinin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ile pop müziğin sevilen ismi Buray’ın konseri 20 Kasım Cuma 20.30’da,

* İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı ‘Hansel ve Gretel’ 22 Kasım, ‘Alaaddin’ 29 Kasım saat 15.00’te,

* Ozan Musluoğlu’nun son projesi ‘Genedos’, 24 Kasım Salı 20.30’da,

* Piyanist İklim Tamkan ile mezzosoprano Senem Demircioğlu’nun konseri 4 Aralık Cuma 20.30’da,

* Klasik Türk müziği yorumcusu Melihat Gülses’in konseri 10 Aralık Perşembe 20.30’da,

* ‘Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan’ başlıklı Nâzım Hikmet şiir dinletisi 14 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da,

* Adamlar, Melike Şahin, Son Feci Bisiklet ve Nil İpek’in Maximum Genç ve İş Sanat’ın sponsorluğunda İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği seyircisiz konserin kaydı ise aralık ayında daha sonra açıklanacak bir tarihte İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve issanat.com.tr internet sitesinden ücretsiz izlenebilir.

KONSER SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARDIK

Ahmet Etem Erenli (Borusan Sanat Genel Müdürü): Borusan Sanat olarak 2020-2021 sezon programını Mart 2020 sonunda açıklamak üzere baskıya verecekken COVID-19 salgını patlak verdi. Tüm bu süreç zarfında çeşitli senaryolar üzerinde çalıştık. Bizim için önemli olan üç kriter vardı: Sanatçı, izleyici ve çalışanlarımızın sağlığını, orkestramızın geldiği sanatsal düzeyi ve serbest çalışan orkestra üyelerimizin gelirini korumak.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapacağımız konserlerin 20.00’de başlaması, 65 yaş ve üzeri izleyicilerimizi kaybedeceğimiz anlamını taşıyordu ve salonun küçük bir bölümünü kullanabilecektik, bu da yaklaşık 500 kişiye denk geliyordu. Tedbiren, orkestrada çalan üye sayımızı 35’e kadar düşürüp küçülmek zorunda kalacaktık. Oda orkestrası olarak çalmamız, bazı üyelerimizin bir süre daha bizimle çalışamayacakları anlamına geliyordu. Bu da orkestramızın ulaştığı birlikte iyi müzik yapma düzeyini oldukça olumsuz etkileyecekti.

Tüm bu nedenleri bir araya getirdiğimizde şöyle bir plan düşündük:

BİFO’nun her sezon yaklaşık 12 olan konser sayısını 28’e çıkaralım, böylece orkestramızın tüm üyelerine mümkün olduğunca konser verme olanağı sağlayalım.

Sorun ve çözümleri belirledikten sonra konserlerimize nasıl daha yaygın olarak ulaşılabileceğini planladık. Öncelikle, aylık olarak konser programımızı açıklamanın daha doğru olduğunu düşündük. Tüm konserlerimizi karnaval.com’dan yayın yapan radyomuz Borusan Klasik’te canlı olarak dinleyiciye ulaştırma kararı aldık. Konserlerimizin tamamını Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu ve Borusan Müzik Evi’nden yayımlıyor, aynı zamanda çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm konserlerimizi aralık ayından itibaren ücretsiz olarak web sitemiz üzerinden de izleyicimize sunacağız.

Borusan Sanat etkinliklerinden seçmeler

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

* Borusan Müzik Evi, karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik radyosuyla evlerinize geliyor. Program, bugüne kadar mekânda dinleyicilerle buluşan topluluk, sanatçı ve sanatçı temsilcilerinin özenle hazırladığı programları dinleyicilere sunuyor. 20 Kasım’da Anıl Eraslan, 27 Kasım’da ise Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın’ın seçkileri saat 23.00’te başlayan programlarla sunulacak. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için pazar 21.00 ve cuma 12.00’de tekrarı var.

* Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 26 Kasım Perşembe akşamı 19.00’da karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’ten canlı yayımlanacak konserle dinleyiciyle buluşacak. BİFO’yu Patrick Hahn’ın yöneteceği konserin programında Arvo Pärt’in ‘Benjamin Britten’ın Anısına Cantus’ ve Beethoven’ın ‘Eroica’ başlıklı 3. Senfoni’si yer alıyor.

* Sanatçı ikilisi :mentalKLINIK’in COVID-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu ‘Acı Reçete #02’ sergisi, 31 Ocak 2021’ye kadar Borusan Contemporary’nin sosyal medya hesapları üzerinden ve https://www.borusancontemporary.com/tr/ adresinden 7/24 canlı izlenebiliyor.

* Borusan Contemporary, ‘Acı Reçete #02’ sergisi üzerine dijital bir konuşma serisine başlıyor. Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren, sergi küratörü Dr. Necmi Sönmez ve sanat yazarı, küratör Osman Can Yerebakan’ın katılacağı ilk konuşma, 27 Kasım Cuma 18.00’de kurumun YouTube kanalından (youtube.com/user/borusancontemporary) izlenebilir.

İLK HEDEFİMİZ SEKTÖRÜ İŞLER HALE GETİRMEK

Murat Abbas (Zorlu PSM Genel Müdürü): Pandemi tüm hayatımızı, iş yapış şekillerimizi ve yaşayış biçimlerimizi değiştirdi. Kültür-sanat ve eğlence sektörünün bir parçası olarak bu değişim, işimizin doğasını oldukça derinden etkiledi ve fakat devam etmek zorundaydık... Zorlu PSM olarak ekim ayında her türlü hijyen ve koruma önlemini almış olarak 8’inci sezonumuza başladık. Fiziki mesafe kuralları uyarınca düzenlediğimiz salonlarımızı

% 50 kapasiteyle açtık. İlk etkinliklerde ilgi gerçekten çok iyiydi. Bu bizlere aslında bir kez daha insanların bir araya gelmeyi ne kadar özlediğini gösterdi. İlk etapta programımızda sahne sanatlarının ağırlıkta olduğu tiyatro yapımlarına ve stand-up’lara öncelik verdik. Sahnede olmak, bir konser ya da tiyatro fark etmeksizin sergilenen performansı diğer sanatseverlerle birlikte deneyimlemek bu işin özünde yer alıyor. Yeniden etkinliklerde bir araya geliyoruz ama mottomuz #mesafeliamabirlikte.

Misafirlerimiz PSM’ye geldiklerinde, % 100 temiz hava dolaşımı sağlayan yepyeni bir havalandırma sisteminde buluyorlar kendilerini. Tüm Zorlu Center genelinde özel olarak yapılan bir yatırımla bu olanağı sağlamış olduk. Misafirlerimize içeri girişlerinde yeni maskeler dağıtıyoruz; fuaye alanlarımızın farklı alanlarına dağılmış dezenfektanlarımız var. Etkinliklerimizin sayısına göre, kalabalık girişi önlemek için farklı girişlerimizi de kontrollü olarak açıyoruz.

Önlemler alırken ve sık sık açıklanan yeni düzenlemelerle yeni koşullara uyum sağlarken maddi beklentileri öncelik haline getirmek maalesef gerçekçi olmuyor. Şu aşamada ilk amacımız sektörü yeniden çalışır ve işler hale getirmek; sanatçının çalışmasını sağlamak ve çevresindeki unsurların çarklarını döndürmek. Bu dönemde yeni işlere adım atarken dayanışmanın da oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Temmuz ayında beş farklı sanat kurumu (BKM, DasDas, ENKA Sanat, İKSV, Zorlu PSM) bir araya geldik ve yeni tiyatro eserleri üretimine destek olmak için bir açık çağrı açarak bu alanda üretim yapılmasına önayak olduk. 800’e yakın eser geldi; 5 eser seçildi. 5 eseri de profesyonel yazarlara ısmarladık. Kura yoluyla her kuruma ikişer oyun verildi. 2021 yılında her kurum kendi sahiplendiği oyunun prodüksiyonunu üstlenecek ve sahneye koyacak. Bu önemli ve örnek bir adımdı diye düşünüyorum. Bu tür örneklerin çoğalması sektörümüze çok faydalı olacak.

Bir yandan bu süreçte sanatın her alanındaki sanat üreticileri büyük sıkıntılar yaşadı, yaşıyor. Yine müzik sektöründe mesleğini icra edemeyen sanatçı ve emekçilerle dayanışma içinde olacağımız çeşitli proje fikirleri üzerinde çalışıyoruz. Bizler de bu sektör içinde çalışan insanlar olarak içinde bulunduğumuz bu süreci birlikte hareket ederek aşabileceğimize inanıyoruz. Bu noktada sanatseverlerin desteği ise çok önemli.

‘Yeni Normal’ dediğimiz dönem, dijital ve fizikseli bir arada yaşayacağımız bir modeli beraberinde getirdi. Biz geçtiğimiz sezon Zorlu PSM olarak özellikle YouTube kanalımızda içerikleri zenginleştirmek adına detaylı bir çalışma başlatmıştık. Ancak yeni dönemle birlikte hem bu içeriklere daha çok ağırlık veren üretimlere odaklandık hem de hibrit etkinlikleri hayata geçirmeye başladık. Şimdi ‘Zorlu PSM Online’ olarak açtığımız bir platformumuz var. Kasım ayı boyunca biletli olan etkinliklerimiz için özel bir fiyat uygulamamız var: 30 Kasım’a kadar izleyicilerimiz 10 TL’ye bilet satın alabilecekler. Bu etkinliklerimizin tümü canlı olarak salonda seyircili gerçekleşirken bir yandan online platformumuzda yayımlanıyor. Önümüzdeki Sertab Erener, Bedük, Dilek Türkan ve Cenk Erdoğan konserleri bu şekilde gerçekleşecek. Ayrıca seyahat kısıtlamaları nedeniyle fiziksel olarak şu an konser vermeye gelemeyen ancak ülkemizde çok sayıda seveni bulunan Mark Eliyahu ile de 20 Aralık’ta bu platformumuz üzerinden bir online konserimiz olacak. Kasım sonunda yine tiyatro ile ilgili çok seveceğinize inandığımız bir çevrimiçi içerik üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz.

Karantina döneminde gerçekleştirdiğimiz #PSMylekal yayınlarıyla ulaştığımız 1.5 milyon izleyici bize gösterdi ki; PSM’ye fiziksel olarak gelemeyen, ülkenin ve hatta belki de dünyanın pek çok yerinden izleyici kazandık. Yeni proje kurgularımızı da hep bunun üzerine yapıyoruz. Yeni hayat modeli hibrit olacak.

Zorlu PSM etkinliklerinden seçmeler



* YouTube’un en sevilen Late Night programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ artık Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde ve PSM Online (online.zorlupsm.com) platformunda! Her hafta sürpriz bir konuğun katılacağı program müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara eğlenceli dakikalar vaat ediyor. 23, 30 Kasım, 7, 14, 21 Aralık’ta.

* Her hafta indie, elektronik, hip-hop, rock, metal gibi farklı müzik türlerinde üretim yapan bir sanatçıyı ya da grubu ağırlayan ‘Hakan Tamar ile Mod Sessions’ın 23 Kasım’daki konuğu solo projesi Wipeç’le Ahmetcan Gökçeer olacak. Saat 21.00’de Zorlu PSM YouTube kanalında.

* Tinker Studio işbirliği ve Zorlu Holding’in desteğiyle her salı Zorlu Çocuk Tiyatrosu IGTV hesabında yepyeni atölyeler çocuklarla buluşuyor. Serinin 24 Kasım Salı saat 10.00’daki ‘Beden Perküsyon Atölyesi’ bölümünde çocuklar ritmi ve müziği beden bilgisiyle birleştirerek koordinasyon becerilerini geliştirmeyi öğrenecek.

* Bilim Virüsü işbirliği ve Zorlu Holding’in desteğiyle her cumartesi, Zorlu Çocuk Tiyatrosu YouTube kanalında çocuklarla buluşuyor. 28 Kasım saat 10.00’daki ‘Ormanda Zumbala’ başlıklı etkinlik, çocukları Zumba yaparak hareket etmeye çağırıyor.

* Vestel Gururla Yerli Konserleri: Dilek Türkan ‘Kadın Eli Değmiş Şarkılar’ (konuk sanatçılar: Demet Evgar, Selen Öztürk) 4 Aralık’ta, pop müziğin sevilen ismi Bedük konseri 5 Aralık’ta, Vestel Gururla Yerli Konserleri: Sertab Erener 8 Aralık’ta ve Vestel Gururla Yerli Konserleri: Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem 22 Aralık’ta online.zorlupsm.com platformu üzerinden izlenebilir. Kasım ayı boyunca PSM Online’daki tüm biletler 10 TL‘ye passo.com.tr’de.