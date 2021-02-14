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SANAT SERVİSİ
Haber Giriş: 14.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yazar Demir Özlü vefat etti

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Yazar Demir Özlü vefat etti
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Türk edebiyatında varoluşçuluğun en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen yazar Demir Özlü, uzun süredir yaşadığı Stockholm’de 86 yaşında hayata veda etti. Özlü’nün ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Demir Özlü, yazar Tezer Özlü ile çevirmen Ülkü Duru’nun kardeşiydi.

İstanbul’da 1935 yılında doğan Demir Özlü, Kabataş Erkek Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Paris Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Meto­doloji Kürsüsü’nde bir yıl kadar asistanlık yaptı. Dönüşünde mezun olduğu fakültede başladığı asistanlık görevine siyasal eylemleri nedeniyle son verilince, avukatlığa başladı. 1979’da İsveç’e yerleşti, burada hukuk danışmanlığı yaptı. İsveç’te yayımladığı bir yazısı nedeniyle kovuşturmaya uğradı. 12 Eylül 1980’deki askerî darbeden sonra vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye’ye 1989 yılında döndü. Çalışmalarını Stock­holm ve İstanbul’da sürdürdü. İsveç Yazarlar Birliği ve İsveç PEN Kulübü üyesi olan Özlü’nün çok sayıda ödülü bulunuyordu.

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