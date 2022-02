Yavuz Tanyeli’nin ‘Eşek’leri

Haberin Devamı

Çağdaş figüratif resmin önemli temsilcilerinden Yavuz Tanyeli, ‘Eşek’ başlıklı sergisiyle 27 Şubat’a kadar C.A.M. Galeri’de izleyiciyle buluşuyor. Sanatçı, 1980’li yıllarda eserlerine dahil olmaya başlayan eşek imgesiyle; usta dilinden, içinde yaşadığı doğaya dair yansımaların eşliğinde, lekeci bir yaklaşımla bu yeni seriyi oluşturuyor.

Her sanatçının eserlerini yaparken kullandığı çok sayıda imgeleri, sembolleri olduğunu belirten Tanyeli, “Benim de kendime özgü bir listem var, bilen bilir: selviler, kasaplar, cazcılar, gitarcılar, eşekler, tespihler vs. Eşek figürü resimlerime 1980’li yıllarda girdi. İstanbul Beykoz’daki atölyeme odun getiren mahallenin oduncusunun eşeği Kadife’nin resmini yapmayı istedim, oduncudan eşeği getirmesini rica ettim. Eşeği atölyeye aldım, önüne meyveler koydum, bakarak büyük bir resmini yaptım, güzel oldu. Sonra eşek aralıklarla resimlerime girdi çok sayıda resimde yerini aldı. Son yıllarda siyah beyaz büyük boy desenlerini boyamaya başladım. Sergilerimin çoğunda, tuvallerin yanında her zaman desende göstermeye çalıştım. Bu sergide son dönemin eşeklerini göreceksiniz, siyah beyaz, beynimin içindeki eşek görünümlü lekeler...” diyor.