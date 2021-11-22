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Yapay zekâlı geleceğe kadın bakışı

#Zeynep Özyağcılar#En Güzel Parçam#Tiyatro Martı
Yapay zekâlı geleceğe kadın bakışı

Zeynep Özyağcılar Tiyatro Martı yapımı tek kişilik oyunu 'En Güzel Parçam'da soruyor: "İlişkilerin robotlarla, yapay zekâlarla, nadiren insanlarla yaşandığı bir dünyada aşk var mı, yoksa hepsi bir illüzyon mu? Şimdi böyleyse gelecekte neler olacak?"

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Zeynep Özyağcılar tek kişilik yeni oyunu ‘En Güzel Parçam’da gelecekten sesleniyor: Her şeyin daha da hızlandığı, ilişkilerin robotlarla, yapay zekâlarla, nadiren insanlarla yaşandığı bir dünyada aşk var mı, yoksa hepsi bir illüzyon mu? Şimdi böyleyse gelecekte neler olacak?
Tiyatro Martı'nın Vestel'in katkılarıyla sahneye hazırladığı, yönetmenliğini Kayhan Berkin'in üstlendiği 'En Güzel Parçam' 27 Kasım Cumartesi, 6 Aralık Pazartesi ve 27 Aralık Pazartesi saat 20.30’da Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak.
İdealist bir psikiyatrist olan Destina, robot ve yapay zekâ ilişkilerine karşı olan bir kadındır. Bir taraftan aşktan devamlı yara almakta, bir taraftan da vazgeçmeden gerçek sevgiyi aramaktadır. Olaylar öyle bir noktaya gelir ki, bu kadar karşı olduğu yapay zekâyı sonunda satın alır. Ve Destina kendisini ve çevresini değiştiren bir aşk yolculuğunda bulur kendisini. Ve 'gerçekler' de devreye girmekte gecikmez: Kadına yüklenmiş normlar, baskılar, evlilik, çocuk...
İlişkilere ve kadının hayattaki rolüne dair sorular sorduran ve kendi kaleme aldığı oyun için Zeynep Özyağcılar “Bu oyun, iyileştiren tüm aşklara adanmıştır. Bir kadının aşkla, müzikle, dansla iyileşmesine tanık olacaksınız. Yeterince ağlamadık mı? İzlerken en güzel parçanızı bulmanız dileğiyle” diyor.
Sahnede Özyağcılar'a sesleriyle Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Zuhal Gencer Erkaya, Berna Laçin, Fatih Sönmez, Burak Demir, Gözde Çetiner, Aydın Şentürk, Ceysu Aygen ve Ferdi Alver eşlik ediyor.

 

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#Zeynep Özyağcılar#En Güzel Parçam#Tiyatro Martı

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