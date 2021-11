Haberin Devamı

Vakit Kütüphanesi neşriyatının iki kurucusu vardır:

Mehmed Asım Us ve Ahmet Emin Yalman.

Mehmed Asım Us, 1884’te Gördes’te doğdu, 1967’de İstanbul’da öldü. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi, Vefa İdadisi ve Mülkiye Mektebi mezunudur.

Ziraat Bankası’nda piyango kâtipliği, İzmir vilayetinde maiyet memurluğu yaptı.

Elmalı kaymakamlığından istifa ederek Hüseyin Cahit Yalçın’ın Tanin gazetesinde çalıştı. Bir süre de İstanbul Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesi’nde öğetmenlik ve Maliye Bakanlığı’nda memurluk yaptıktan sonra, resmi görevinden ayrılarak Ahmet Emin Yalman’la birlikte Vakit gazetesini çıkarmaya başladı.

Cumhuriyet’ten sonra Artvin ve Çoruh’tan milletvekili seçildi. Çıkardığı ve çalıştığı gazetelerde fıkra yazarlığı yaptı.

Eserleri: ‘Karikatür’ (gazete yazıları), ‘Anadolu Yavrusunun Kitabı’ (Ahmet Cevat’la), ‘Müntehab Çocuk’ Şiirleri (antoloji Celâl Sahir’le), ‘İzmir’den Bursa’ya, Yugoslavya Seyahat Notları’, ‘Londra Seyahat Notları’, ‘İstanbul’dan Çoruh’a, Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım’.

Ahmet Emin Yalman, gazeteci-yazar. 1888’de Selanik’te doğdu, 19 Aralık 1972’de İstanbul’da öldü. Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Felsefe doktoru olarak döndüğünde İstanbul Darülfünun’unda bir süre Ziya Gökalp’in sosyoloji asistanı oldu. Mütareke yıllarında İttihat - Terakkicilerle birlikte Malta Adası’na sürüldü.

1923’te Ahmet Şükrü Esmer ve Enis Tahsin ile Vatan gazetesini kurdu. Gazetesi bir ara kapatılınca yabancı şirketlerin temsilciliğini yaptı.

1940’ta yeniden yayımlayıp başyazarlığını 1960’a kadar sürdürdüğü Vatan gazetesi dışında, yine kendi çıkardığı Kaynak dergisi ve Tan gazetesinde yazdı. 1959 yılında bir yazısı yüzünden bir buçuk yıl hapis cezası yedi.

Serbest bırakılınca Amerikan California ve Georgia Üniversitesi tarafından kendisine Üstün Cesaret Armağanı verildi. Devlet Kültür Armağanı ile ödüllendirildi.

Eserleri: ‘Gerçekleşen Rüya’, ‘Havalarda 50.000 km.’, ‘Naziliğin İçyüzü’, ‘Yarının Türkiyesi’ne Seyahat’, ‘San Francisco’da Neler Gördüm’, ‘Turkey in My Time (Benim Zamanımda Türkiye)’, ‘Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim’.



Vakit Yayınları:

* Türkiye Cumhuriyeti Haritası

* Mektep Kitapları

* Milli Bayramlar

* Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı

* Haydar Rifat Bey’in Türkçeye Çevirdiği Başlıca Eserler

* Darülbeyadi’den Kemal Bey’in eseri