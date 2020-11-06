Uykusuz her gece!

Kâbuslar serisinin ilk kitabından tanıyıp çok sevdiğimiz Charlie Laird’ın korku ve gizem dolu bir o kadar da eğlenceli maceraları ‘Kâbuslar- Uyurgezer Şurubu’nda da sürüyor. Eğlenceli ve akıcı diliyle okuyucuyu kendine bağlayan kitabın yazarları Jason Segel ve Kristen Miller. Jason Segel bir yerden tanıdık mı geldi? Televizyonlarda fırtına gibi esen ‘How I Met Your Mother’ dizisinin iyi kalpli Marshall’ının ta kendisi çünkü.

Üvey annesinin işlettiği bitki dükkanında zaman geçiren, tüm kasabanın imrendiği o meşhur mor evde yaşayan Charlie Laird’in hayatı dışarıdan bakan birine harika gözükebilir. Peki gerçekte öyle mi? Orville Falls’ta işler yine karışmak üzere.

Gizemli kasabamızda yine kimse uyuyamamaya başlıyor, üstüne üstlük zombiler de sokaklarda cirit atmakta. Mor pansiyonun kulesinden ışınlanılabilen Kâbuslar Âlemi de işi karmaşıklaştıran başka bir unsur. Bütün bu karmaşanın ortasında yeni bir macera serinin önce kitabından aşina olduğumuz baş kahramanları bekliyor. Kulağa korkutucu geldiğine bakmayın. Yazarların ustalıklı dili ve anlatıma serpiştirilmiş mizahi öğeler sayesinde kitap su gibi akıp gidiyor. İlk gençlik yaş grubunu hedefleyen kitabın okuyucular tarafından eğlenceli, korkutucu, zekice, yenilikçi olarak nitelendirildiğini söylemek mümkün. Tüm bu sebepler birleşince kitabın New York Times En Çok Satanlar listesine girmesine şaşmamak lazım.

İLHAM VEREN GİZEMLİ ÖYKÜ

Rüyalar, uyurgezerler, zombiler bu kitabın ana kahramanları. Çok eğlenceli hikâyenin akışına yedirilmiş aile, dostluk, arkadaşlık temaları ve hassas duygular da kitaba derinlik katıyor. Korkularıyla yüzleşen ve cesur kararlar almaktan çekinmeyen karakterler size de ilham verecek. Kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar süren ürkütücü gizemi, kitabı elinizden bırakamamanızı sağlıyor.

Başlarına gelen olumsuzluklara karşı durmak için karakterler iş birliği yaparak çalışmak zorunda. Jack ve Charlie’nin eğlenceli kardeşlik ilişkisi dinamiklerine üvey anneleri ve diğer karakterler de eklenince eğlenceli diyaloglar çıkıyor ortaya. Bu kitabın ilk kitabın oldukça başarılı bir devamı niteliğinde olduğunu da belirtmek lazım. İlk kitapta tanıştığımız karakterler genişletilip daha da renklendirilmiş. Genç okuyucunun bağ kurmakta zorlanmayacağı karakterler çıkmış ortaya.

Çocuk olmayı, ilk kez zorluklarla yüzleşmeyi hatırlamak isteyen yetişkin okuyucuların da keyifli bir okuma deneyimi yaşayacağını söylemek mümkün. Karikatürize edilmemiş, gerçekçi hisleri yansıtan çocuk kahramanları barındırması kitabı aynı kategorideki diğer kitaplardan ayıran bir başka yönü.

Fantastik ve doğa üstü unsurların gerçek dünyaya ait duygularla, kaygılarla, olaylarla harmanlandığını görünce kitabın yazım dilindeki zekaya daha çok saygı duyuyorsunuz. Kitabı bitirince tek isteğiniz serinin devam kitabını okumak olacak.

Kahramanların her birinin birbirinden farklı ve güçlü karakterlere sahip olması okuyucunun da kendini kitabın kahramanlarından biriymiş gibi hissetmesini sağlıyor. Siz de kitabı okurken kendinizi maceranın kol gezdiği gizemli kasaba Orville Falls’un bir üyesi gibi görmeye başlayabilirsiniz. Gizemi çözmek yolunda bulduğunuz her bir ipucu sorunu daha da karmaşıklaştıracak.

KÂBUSLAR - UYURGEZER ŞURUBU

Kristen Miller ve Jason Segel

Çeviren: Kerem Sanatel

Doğan Egmont, 2020

292 sayfa, 35 TL.