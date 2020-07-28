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DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Tuzla’da gençlerden sosyal mesafeli konser

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Tuzla’da gençlerden sosyal mesafeli konser
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Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nde müzik eğitimi alan gençler, “Sahne Senin Performans Senin” etkinliğine katılan dinleyicilere şarkılar söyledi.

Koronavirüs sürecinde evlerinde kalan gençler, sevilen şarkıları seslendirirken açık havanın keyfini çıkardılar. Yeni normal sürecinde gerçekleştirilen sosyal mesafeli gençlik konseri öncesinde gerekli tüm tedbirleri alan Tuzla Belediyesi, konser girişinde ateş ölçümü, maske kontrolü yaptı. Gençler dezenfekte edilen, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kişilere özel ayrılan oturma yerlerinde ağırlandı.

Tuzla’da gençlerden sosyal mesafeli konser

Koronavirüs sürecinde gençlerle sosyal medya üzerinden etkinliklerde bir araya gelmeye devam eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimiz ile birlikte olmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Onların enerjisi, neşesi ve coşkusu bizlere güç veriyor. Gençlik merkezimize devam eden gençlerimiz sadece okul ve sınavlar için eğitim almıyor. Merkezlerimizde aynı zamanda kültür, sanat ve spor branşlarında da eğitimler veriliyor. Eğitimlerini sürdüren gençlerimizle yıl içinde birçok etkinlikte bir araya geliyoruz. Koronavirüs sürecinde sosyal medya üzerinden de gençlik konseri yapmıştık. Bugün ise gereken tüm tedbirleri alarak gençlerimizin coşkusuna amfi tiyatro sahnemizde ortak olduk. Önümüzdeki dönemlerde de gençlerle etkinliklerde, sohbetlerde, gezilerde, konserlerde bir araya gelmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız sevgili gençler…" diyerek sözlerini tamamladı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi bünyesinde yıl içinde verilen kurslarda binlerce genç ücretsiz kurslar ile resim, müzik ve tiyatro gibi branşlarda eğitim alıyor.

 

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