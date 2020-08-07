Türkiye tiyatrosunun yeni oyunları yolda...

Beş kültür-sanat kurumu BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM’nin birlikte yürüttüğü ‘Ortak Yapım’ projesine başvurular sona erdi. Açık çağrıya yapılan başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni ise 1 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Açık çağrının yanı sıra Türkiye tiyatrosuna 10 yeni yapım kazandıracak proje kapsamında seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarları Ahmet Sami Özbudak, Ceren Ercan, Ebru Nihan Celkan, Firuze Engin ve Yeşim Özsoy da Ortak Yapım projesi için birer yeni oyun yazacak.

Açık çağrıya gelen 786 başvuru arasından destek almaya hak kazanan beş oyun metni ise 1 Ekim 2020 tarihinde ortakyapim.com adresinde açıklanacak. Daha önce 15 Eylül olarak açıklanan tarih, başvuru sayısının beklenenin çok üstünde olması sebebiyle, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi adına 1 Ekim’e ertelendi.

Başvurular sonucunda seçilecek beş oyun metni tiyatro sanatçıları Demet Akbağ, Tilbe Saran, Mert Fırat, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, dramaturg Beliz Güçbilmez, tiyatro eleştirmeni, akademisyen, yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7 bin 500 TL tutarında destek verilecek. Seçim sürecinin ardından projeyi yürüten beş kurumun her biri, seçilen 10 oyun metninden ikisinin yapımcılığını üstlenecek. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak.