Türkiye-İsrail arasında müzik köprüsü

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Echo, Barış Demirel ve Tomer Katz



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İsrail’den Echo ve Tomer Katz, İstanbul’dan Barış Demirel’i yanlarına aldı ve bir hafta boyunca Salon İKSV’yi stüdyo olarak kullandı. ‘Salon Sessions’da ortaya çıkan eserleri de bu akşam seslendirecekler. Müzikal doyuruculuğu bakımından es geçmemeniz gereken bir konser. Vizyoner müzisyen Barış Demirel, trompetiyle türler arası yaptığı işlerle tanınıyor. İsrail’in en önemli kadın MC’lerinden Echo ise neo soul ve R&B türlerini harmanladığı şarkılarla Akdeniz neşesini sahneye taşıyor. Tomer Katz da Echo ile çalışmalarındaki prodüktör kimliğiyle dikkat çekiyor. Kültürlerarası bu buluşmanın üretimleriyse size büyülü bir gece sunacak. ‘Jam session’ tadındaki üretim sürecinin belgeseli de yapıldı. (9 Nisan, Salon İKSV)

Noga Erez

Tel Aviv’den dünyaya sesini duyuran Noga Erez, Lil Nas X ve Jack Harlow’un meşhur şarkısı ‘Industry Baby’nin cover’ıyla tanındı. Şehirli bir müzik ortaya koyan Erez’in ezgileri hip-hop ve pop arasında geziniyor. ‘Kids’ albümü geçen yılın en iyi çalışmalarından biri olarak gösterildi. Şarkıları yerinizde duramadığınız bir partideymişsiniz enerjisine sahip. Sosyo-politik şarkı sözleri ise sözünü sakınmadığının kanıtı. Zaman zaman Billie Eilish havasını hissedeceksiniz. (13-14 Mayıs, Salon İKSV)

Lola Marsh



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İsrail merkezli dream pop ve indie ikilisi Lola Marsh’ın dünyada en çok dinlendiği ikinci ülke Türkiye. Grubun, canlı performanslarının enerjisi oldukça yüksek. ‘Sirens’ ve ‘You’re Mine’ gibi indie hit’leri tanınmalarını sağladı. Adeta neşeli bir akşamüzeri müziğiyle sizi karşılıyorlar. Pandemi öncesi sahnelerini bir çiçek bahçesi haline getiriyorlardı. Belki burada da böyle neşeli ortam yaratırlar. Karmaşık ilişkileri anlatan ve aşk kırıklıklarını onaracak şarkılarıyla İstanbul sahnesindeler.

Liraz



İsrail’e İran devriminden önce taşınan Sefarad Yahudi bir ailede büyüyen oyuncu ve şarkıcı Liraz Charhi, şarkılarında köklerinden besleniyor. Kültürel bir aktivist olan Liraz, Farsça şarkılar yazıp besteliyor. 2020’de çıkardığı ‘Zan’ (Farsça ‘Kadınlar’) İran’daki besteci ve müzisyenlerle gizli çevrimiçi işbirlikleri sayesinde ortaya çıktı. Liraz’ın şarkılarını Ortadoğu’nun etnik enstrümanları sarmalıyor ve elektronik altyapılar dikkat çekiyor. Türkiye ve İsrail’den 14 müzisyenin yedi şarkıyla bir araya geldiği ‘Remotely Close’ albümünde ise Kamufle ile ‘Azizam’ şarkısını ortaya çıkardı.