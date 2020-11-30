Türk tiyatrosuna yeni nefesler...

Yarışmanın birincisi Cenap Hakan Akgül ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in elinden aldı.

Tiyatro dünyasına özgün, yeni ve nitelikli eserler kazandırmak amacıyla Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ve Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 2020 Yılı Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda seçici kurul, yarışmaya başvuran toplam 133 eseri değerlendirdi. Yarışmanın bu seneki son başvuru tarihi, COVID-19 salgını sebebiyle uzatılmıştı. Geçen sene 80 eserin değerlendirildiği yarışmaya başvuran eser sayısında pandemi koşullarının da etkisiyle belirgin bir artış görüldü. Toplam 146 eserin başvurduğu yarışmada, koşulları taşıyan 133 eser değerlendirmeye alındı. Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü için başvuru sayısı ise 17 oldu.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, gazeteci, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar, Prof. Dr. Metin Balay, yönetmen, oyun Yazarı ve oyuncu Murat Karasu ile Prof. Dr. Tülin Sağlam’dan oluşan seçici kurul değerlendirme süreci boyunca, pandemi önlemleri gereğince tüm toplantıları internet ortamında gerçekleştirerek ilk üç eseri seçti. ‘Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü ise iki eser arasında paylaştırıldı. Yarışmada birincilik ödülü ‘Geç Kalan Akşam Yemeğinin Hezimeti’ adlı eseriyle Cenap Hakan Akgül’e sunulurken, ikinci seçilen oyun Evrin Araç’ın kaleme aldığı ‘Yansıma’ oldu. Turgay Korkmaz ise ‘M.Ali/Bir Varoş Nidası’ adlı oyunuyla üçüncü seçildi. Yarışmada iki isim ise özel ödüle değer görüldü. ‘Dil Ağacı’ adlı eseriyle Ali Cüneyd Kılcıoğlu ve ‘Ses’ adlı oyunuyla Şirin Gürbüz özel ödülün sahibi oldu.

Kazananlar ödüllerini cuma günü Nilüfer Belediyesi’nde COVID-19 önlemleri dahilinde düzenlenen törenle aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in ev sahipliğinde düzenlenen törende Erdem “Kültür-sanatın kenti Nilüfer’de sanatın her dalında olduğu gibi, tiyatronun da herkes için ulaşılabilir olması amacıyla çaba sarf ediyoruz. Nilüfer Kent Tiyatrosu, bu amaçla başarılı çalışmalar yürütüyor. Tiyatroyu ulaşılabilir kılmakla kalmayıp, sanat dünyasına nitelikli eserler kazandırmak ve genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek için de çabalıyoruz. Yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ve seçici kurula teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Ödül törenin kapanışında konuşan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ise Nilüfer Belediyesi çalışanlarına ve uyumlu iş ortaklığı için Mitos Boyut Yayınları Temsilcisi Fatih Ölekli’ye teşekkür ederek, ödül alan oyunların Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlandığını duyurdu.

YENİLİKÇİ, ÖZGÜN VE EVRENSEL OYUNLAR...

Kurul, aday eserlerin değerlendirilme ve seçilme sürecinde şu kriterlere göre hareket etti:

- Eserin; çağın, dünyanın ve içinde yaşadığı toplumun gündemini yenilikçi bir yaklaşımla ele alıyor olması,

- Tiyatro birikiminden güç alarak bugünün tiyatro üretimine özgün bir katkı sunması,

- İnsanlık ailesinin geçmiş ve güncel meselelerinden bahsederken eşitlikçi ve eleştirel bir tavır takınması, cinsiyetçi ve ayrımcı olmaması,

- Toplumsal ideolojiyi yeniden üretmemesi, onunla hesaplaşması,

- Çağının tiyatro estetiğini yansıtabilmesi, evrensel bir his uyandırabilmesi,

- Yeni ve özgün bir tiyatro yapısı ve dili kurabilmesi.