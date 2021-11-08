‘Türk Dünyası’ bu festivalde buluşacak

Haberin Devamı

Türk dünyasının tarihi ve kültürel dokusuna odaklanan sinema filmlerini buluşturacak ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ bugün başlıyor. 12 Kasım tarihine kadar Atlas 1948 ve Emek sinemaları ile Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Cep Sineması’nda ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan festivalde Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden filmler seyirciyle buluşacak. 17 gün sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan, simgesi turna kuşu olarak belirlenen ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ 42 film ve 100’ün üzerinde sinemacıyı ağırlayacak. Festival ortak geçmişle, tarih, kültür ve coğrafyayla birbirine bağlı olan Türk Dünyası geleneğini, sinema diliyle seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Festivalde kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra ‘Tarihi Panorama’, ‘Güncel İnsan Manzaraları’, ‘Turkuaz Belgesel Kuşağı’, ‘Cengiz Aytmatov Sinema Uyarlamaları’ ve ‘Animasyon Filmler’ başlıkları altında gösterim bölümleri bulunuyor. Festival kapsamında, 12 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde de ödül töreni gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ‘www.korkutatafilmfestivali.com’ adresinde.

Haberin Devamı

ORTAK YAPIMLARA KAPI AÇILACAK

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 11 Kasım’da yapılacak ‘Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi’ ile Türk dünyasından sinema kurumlarını, yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri, oyuncuları bir araya getirerek ortak yapımlara kapı açacak çok önemli bir buluşmayı da içerisinde barındırıyor. Zirvede Türk Dili konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu da gündeme gelecek.

ÖZBEK KÜLTÜR BAKANI VE MURAT KARAHAN DÜET YAPACAK

Ayın 12’sinde AKM’de yapılacak ödül töreninde ödüller verilecek. Törene, Türk dünyasının kültür bakanları da katılacak ve en üst düzeyde bu projenin arkasında olduklarının mesajını verecekler. Gecede Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’la Özbekistan Kültür Bakanı’nın bir de düeti olacak.





ORTAK BİR RUH OLUŞTURMAK İSTİYORUZ*

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ni yapma fikri nasıl ortaya çıktı?



- Türk sineması çok güçlü bir yerde. Dizileriyle, bütün dünyada 150’yi aşkın ülkede gösterimde. Bu anlamda ülkemizin gurur verici örneklerini hep birlikte yaşıyoruz. Bu çerçevede Türk sinemasının Türk dünyasında da çok etkili olduğunu biliyoruz.

Haberin Devamı

En son Karabağ zaferi ile beraber ilişkilerde çok daha yakın bir duygu dünyası oluştu Türk dünyasında. Bu dönemde Azerbaycan Kültür Bakanı ile bir yapım anlaşması için buluştuğumuzda şunu gördüm. İnsanlar buradaki yapımcılarla, yönetmenlerle tanışmak istiyor. Çünkü Türkiye setleri ve alt yapısıyla güçlü bir ülke. Onlar da sinemalarını geliştirecekleri yer olarak İstanbul’u görüyor. Böyle bir talepten çıktı bu festivali yapma fikri. Ortak bir duygu dünyasını yakalamak gerekiyordu. Korkut Ata sembol bir isim tüm Türk dünyası için. Sembol olarak aldığımız turna kuşu da öyle. Ve bunun gibi ortak değerlerden ve simgelerden yola çıkarak festivalin bir tanıtım filmini yaptık. Bu sadece bir festival değil Türk Dünyası Sinema Zirvesi. Festivalin çok ötesinde. Arkasında kültürel birlikteliği sürdürebilmek için bir misyonu ve vizyonu var.

Haberin Devamı

* Bir film festivalinin çok ötesinde diyorsunuz, ne gibi farklılıklar olacak?



- Bütün ülkeler gelip burada film gösterimleri yapıyor ama onun dışında bir şeyler istiyorlar. Bir araya gelmek, tanışmak, iş birlikleri yapmak. O yüzden sadece festival değil, bir sinema zirvesi yapmaya karar verdik. Ortak çalıştaylar olsun, bir gala gecesi düzenleyelim, bizim bilinen sanatçılarımız, onların sanatçıları katılsın, ödüller verelim. Festival aynı zamanda bir sinema zirvesine, sektörel buluşmaya da döndü. Ortak bir ruh oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu da başarmanın en etkili yolu sinema. Burada verilecek bir fotoğraf sahadaki herkesi motive eder. Türk dünyasının birlikteliğine bir hizmet bu.

Haberin Devamı

KARABAĞ’A DA GİDECEĞİZ

* Bütün bu yapılacaklardan sonra ne gibi sonuçlar almayı bekliyorsunuz?



- Bu ülkelerde en önemli karar vericiler hükümet başkanları. Öte yandan özel sektörün piyasa talepleri var. Böyle işbirlikleri beraber hareket etmenin önünü açacak. Yapımlara güvenle bakılacak.

100 sinemacı, 30 tane de gazeteci katılacak festivale. Çırağan’da büyük bir yemek düzenleyip bütün ülke ekiplerini tanıştıracağız. Kataloglar hazırlandı bunun için. Sonra iki günlük bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Ülkeler kendi sunumlarını yapacaklar ve ne istediklerini anlatacaklar. Önümüzdeki yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olacak ve onları orada bir kez daha bir araya getireceğiz. Daha sonra Karabağ’da tekrarlanacak bu buluşma ve galalar.