‘Türk Dünyası’ bu festivalde buluşacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Ünlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldularÜnlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldular!#Özer Hurmacı
2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."#Fenerbahçe
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredirBakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredir#Hulusi Akar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İyi-kötü-çirkin Küfür, yalan, inkar ve itiraf...İyi-kötü-çirkin! Küfür, yalan, inkar ve itiraf...#İYİ Parti
Kağıthanede dehşet dolu dakikalar Ufak ayrıntı hayatını kurtardıKağıthane'de dehşet dolu dakikalar! Ufak ayrıntı hayatını kurtardı#İstanbul
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Rekora ramak kaldı Altın fiyatlarında büyük hareketRekora ramak kaldı! Altın fiyatlarında büyük hareket#Altın
Kripto paralarda rekor hareketi Yatırımcıların cüzdanları doluyorKripto paralarda rekor hareketi! Yatırımcıların cüzdanları doluyor#Bitcoin
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Geceye damga vurdu Cüneyt Çakır VARa giderken...Geceye damga vurdu! Cüneyt Çakır VAR'a giderken...#Fenerbahçe
Eda Ecenin panik anlarıEda Ece'nin panik anları#Eda Ece
İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilirİmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir#Ekrem İmamoğlu
HABERLERKitap Sanat Haberleri

‘Türk Dünyası’ bu festivalde buluşacak

#Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali#Ahmet Misbah Demircan#AKM
‘Türk Dünyası’ bu festivalde buluşacak

Türkiye dahil 13 ülkeden 42 filmi ve 100’ün üzerinde sinemacıyı İstanbul’da bir araya getirecek olan ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ bugün başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, amaçlarının Türk dünyasının sektör profesyonellerini buluşturan bir sinema zirvesi yapmak olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Türk dünyasının tarihi ve kültürel dokusuna odaklanan sinema filmlerini buluşturacak ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ bugün başlıyor. 12 Kasım tarihine kadar Atlas 1948 ve Emek sinemaları ile Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Cep Sineması’nda ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan festivalde Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden filmler seyirciyle buluşacak. 17 gün sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan, simgesi turna kuşu olarak belirlenen ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ 42 film ve 100’ün üzerinde sinemacıyı ağırlayacak. Festival ortak geçmişle, tarih, kültür ve coğrafyayla birbirine bağlı olan Türk Dünyası geleneğini, sinema diliyle seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Festivalde kurmaca ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra ‘Tarihi Panorama’, ‘Güncel İnsan Manzaraları’, ‘Turkuaz Belgesel Kuşağı’, ‘Cengiz Aytmatov Sinema Uyarlamaları’ ve ‘Animasyon Filmler’ başlıkları altında gösterim bölümleri bulunuyor. Festival kapsamında, 12 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde de ödül töreni gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ‘www.korkutatafilmfestivali.com’ adresinde.

Haberin Devamı

ORTAK YAPIMLARA KAPI AÇILACAK

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 11 Kasım’da yapılacak ‘Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi’ ile Türk dünyasından sinema kurumlarını, yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri, oyuncuları bir araya getirerek ortak yapımlara kapı açacak çok önemli bir buluşmayı da içerisinde barındırıyor. Zirvede Türk Dili konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu da gündeme gelecek.

ÖZBEK KÜLTÜR BAKANI VE MURAT KARAHAN DÜET YAPACAK

Ayın 12’sinde AKM’de yapılacak ödül töreninde ödüller verilecek. Törene, Türk dünyasının kültür bakanları da katılacak ve en üst düzeyde bu projenin arkasında olduklarının mesajını verecekler. Gecede Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’la Özbekistan Kültür Bakanı’nın bir de düeti olacak.

‘Türk Dünyası’ bu festivalde buluşacak


ORTAK BİR RUH OLUŞTURMAK İSTİYORUZ*
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ni yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

- Türk sineması çok güçlü bir yerde. Dizileriyle, bütün dünyada 150’yi aşkın ülkede gösterimde. Bu anlamda ülkemizin gurur verici örneklerini hep birlikte yaşıyoruz. Bu çerçevede Türk sinemasının Türk dünyasında da çok etkili olduğunu biliyoruz.

Haberin Devamı

En son Karabağ zaferi ile beraber ilişkilerde çok daha yakın bir duygu dünyası oluştu Türk dünyasında. Bu dönemde Azerbaycan Kültür Bakanı ile bir yapım anlaşması için buluştuğumuzda şunu gördüm. İnsanlar buradaki yapımcılarla, yönetmenlerle tanışmak istiyor. Çünkü Türkiye setleri ve alt yapısıyla güçlü bir ülke. Onlar da sinemalarını geliştirecekleri yer olarak İstanbul’u görüyor. Böyle bir talepten çıktı bu festivali yapma fikri. Ortak bir duygu dünyasını yakalamak gerekiyordu. Korkut Ata sembol bir isim tüm Türk dünyası için. Sembol olarak aldığımız turna kuşu da öyle. Ve bunun gibi ortak değerlerden ve simgelerden yola çıkarak festivalin bir tanıtım filmini yaptık. Bu sadece bir festival değil Türk Dünyası Sinema Zirvesi. Festivalin çok ötesinde. Arkasında kültürel birlikteliği sürdürebilmek için bir misyonu ve vizyonu var.

Haberin Devamı

* Bir film festivalinin çok ötesinde diyorsunuz, ne gibi farklılıklar olacak?

- Bütün ülkeler gelip burada film gösterimleri yapıyor ama onun dışında bir şeyler istiyorlar. Bir araya gelmek, tanışmak, iş birlikleri yapmak. O yüzden sadece festival değil, bir sinema zirvesi yapmaya karar verdik. Ortak çalıştaylar olsun, bir gala gecesi düzenleyelim, bizim bilinen sanatçılarımız, onların sanatçıları katılsın, ödüller verelim. Festival aynı zamanda bir sinema zirvesine, sektörel buluşmaya da döndü. Ortak bir ruh oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu da başarmanın en etkili yolu sinema. Burada verilecek bir fotoğraf sahadaki herkesi motive eder. Türk dünyasının birlikteliğine bir hizmet bu.

Haberin Devamı

KARABAĞ’A DA GİDECEĞİZ
* Bütün bu yapılacaklardan sonra ne gibi sonuçlar almayı bekliyorsunuz?

- Bu ülkelerde en önemli karar vericiler hükümet başkanları. Öte yandan özel sektörün piyasa talepleri var. Böyle işbirlikleri beraber hareket etmenin önünü açacak. Yapımlara güvenle bakılacak.

100 sinemacı, 30 tane de gazeteci katılacak festivale. Çırağan’da büyük bir yemek düzenleyip bütün ülke ekiplerini tanıştıracağız. Kataloglar hazırlandı bunun için. Sonra iki günlük bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Ülkeler kendi sunumlarını yapacaklar ve ne istediklerini anlatacaklar. Önümüzdeki yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olacak ve onları orada bir kez daha bir araya getireceğiz. Daha sonra Karabağ’da tekrarlanacak bu buluşma ve galalar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali#Ahmet Misbah Demircan#AKM

BAKMADAN GEÇME!

Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Eda Ecenin panik anları

Eda Ece'nin panik anları

#Eda Ece
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco