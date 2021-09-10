Tiyatro Festivali nefes aldıracak

Neşe/Pippo Delbono

Geçen sene pandemi koşulları nedeniyle yarı fiziki, yarı çevrimiçi şeklinde düzenlenen festival bu sene seyircileri Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi Bomontiada ve Zorlu PSM’de fiziksel olarak, COVID-19 önlemleri altında ağırlayacak. Çevrimiçi gösterimler ise passostudio.com adresinden izlenebilecek. Festival, “Bu zamanda tiyatro nefes aldırır!” mottosuyla yola çıkıyor.

Internationaal Theater Amsterdam yapımı ‘Medea’, İtalyan yönetmen Pippo Delbono imzalı ‘Neşe’, Fransa’dan konuk olan dans gösterisi ‘Waterfloor’ seyirciyle fiziki olarak buluşacak uluslararası yapımlar. İngiliz yönetmen Robert Icke imzalı ‘Oedipus’ ise Atlas 1948 Sineması perdesinden yapılacak özel bir gösterimde izlenebilecek.

Festival Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak tek kişilik kadın oyunu ‘Toz’ ile 22 Ekim’de açılıyor. 14 yerli yapımın 11’i sahnelerde prömiyer yapacak.

Biletler 24 Eylül Cuma, 10.30’da passo.com.tr adresinde satışa çıkıyor.