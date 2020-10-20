Tiyatro Festivali hem sahnede hem ekranda

Kuğu Gölü

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen festivalin fiziki performansları COVID-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşecek. Festival programındaki çevrimiçi performanslar ise 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında, festival süresince online.iksv.org adresinde izlenebilecek. Festival biletleri 23 Ekim Cuma günü 10.30’dan itibaren biletix.com üzerinden satın alınabilecek. Festivalde dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove’a onur ödülü sunulacak.





Tut! Bırak!

ODAKTA ‘KADIN’ VAR

Programda kadınları odağa alan oyunlar dikkat çekiyor. Meltem Cumbul’un oynadığı, Franz Kafka ve Milena Jesenská aşkının günümüze ulaşmamış ‘eksik parçaları’nı tamamlayan Ben ‘Sevgili Milena’, Fransız Devrimi’nin bir parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadını sahnede buluşturan ‘Madam Giyotin’, Deniz Kaptan’ın ‘Kadın Hikâyeleri’ kitabından uyarlanan ‘Tut! Bırak!’, erkekler tarafından katledilen kadınların sesini öbür dünyadan duyuran ‘Ölü Kadınlar Diyarı’, Yıldız Kenter anısına öğrencileri Mam’Art Tiyatro, Görkem Yeltan ve Ayça Bingöl tarafından sahneye taşınan ‘Ben Anadolu’ ve yedi kadının, yedi COVID-19 öyküsü anlattığı ‘Her Güne Bir Vaka’ bu yapımlardan.





Dare to Say

DÖRT ULUSLARARASI YAPIM

Festivalin açılış gösterisi 14 Kasım Cumartesi akşamı Yapı Kredi bomontiada’da, Fransız Retouramont topluluğu tarafından hayata geçirilen dans projesi ‘Diagonale Ascendante’ olacak. Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert bedenin yükselişteki sınırlarını, bedenlerinin enerjisini dik bir yapıya tırmanarak sorguluyor. Dansçıların bu düeti, onların hareket ettiği yapıya yansıtılan projeksiyonla pekiştiriliyor.

Klasik baleye getirdikleri özgün yorumlarıyla bilinen uluslararası dans topluluğu Club Guy&Roni, son çalışmaları ‘Kuğu Gölü’yle 18-19 Kasım’da Hollanda’dan canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Internationaal Theater Amsterdam yapımı ‘Babamı Kim Öldürdü?’ ve izleyiciyle çevrimiçi olarak buluşacak olan, Pippo Delbono’nun ‘Dopo La Battaglia’sı (Savaştan Sonra) festivalin diğer iki uluslararası konuğu.

Metin Akpınar’ın altmış yıla yaklaşan kariyerini ekrana taşıyan ‘İyi ki Yapmışım’ belgeseli de festival kapsamında seyirciyle buluşacak.







Programın tamamı https://tiyatro.iksv.org/ adresinde.