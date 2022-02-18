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Taşı toprağı ressam Trabzon

#Beşiktaş Çağdaş#Yolu Trabzon’Dan Geçen Sanatçılar 3#Trabzonlu Ressamlar
Taşı toprağı ressam Trabzon

MKM Beşiktaş Çağdaş Galerisi’nde açılan bugüne kadarki en kapsamlı ‘Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar III’ sergisinde 160 sanatçının 272 eseri izleyiciyle buluşuyor.

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İstanbul’dan sonra Türkiye’de en çok ressam yetiştiren kentlerin başında kuşkusuz Trabzon gelir. Şimdilerde Trabzonlu sanatçılar, MKM Beşiktaş Çağdaş Galerisi’nde açılan dev bir sergide bir araya geliyor. Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı (TAMEV), Trabzon’da üç kuşaktır süregelen resim geleneği örneklerini, bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı sergiyle İstanbul sanat çevrelerinin beğenisine sunuyor.

MKM Beşiktaş Çağdaş Galerisi’nde açılan ‘Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar III’, Trabzon’un kültürel ve sanatsal değerlerini korumak, geliştirmek ve tanıtmak isteyen vakfın düzenlediği üçüncü sergi organizasyonu olma özelliğini taşıyor. TAMEV’den yapılan açıklamada “Merhum devlet adamı Necmettin Karaduman’ın önderliğinde başlattığımız geleneksel hale gelen sergilerimizin üçüncüsünde; Trabzon’da sanatın tohumlarını eken önemli hocaların ve kendilerini kanıtlamış değerli sanatçılarımızın yanı sıra aramıza yeni katılan ve Türk sanatı içinde yerlerini alacaklarına inandığımız genç sanatçılarımızın eserleri de yer alıyor” denildi.
Daha önce Şubat 2013’te 75 sanatçı ve 185 eserle, Aralık 2016’da 113 sanatçı ve 224 eserle yine aynı mekânda izleyicileriyle buluşan ve büyük ilgi gören ‘Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar’ sergisinin üçüncüsünde aralarında Alaettin Aksoy, Mustafa Salim Aktuğ, Gaye Su Akyol, Muzaffer Akyol, Canan Atalay, Aydın Ayan, Mustafa Ayaz, Ali Candaş, Ahmet Umur Deniz, Hakan Esmer, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adem Genç, Veysel Günay, Kemal İskender, Yusuf Katipoğlu, Kayıhan Keskinok, Zeki Kıral, Mustafa Hikmet Malkoç, Adil Ocak, İbrahim Örs, Denizhan Özer, Mehmet Özer, Orhan Peker, Tayfun Pirselimoğlu, Fuat Saka, Adil Salih, Nedret Sekban, Süleyman Saim Tekcan, Sali Turan, Burhan Uygur, Hanefi Yeter ve Şenol Yorozlu’nun da olduğu 160 sanatçının toplam 272 eseri yer alıyor.

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Kapsamlı bir kataloğun da eşlik ettiği ‘Yolu Trabzon’dan Geçen Sanatçılar III’ sergisi, Akatlar’da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi içerisindeki Beşiktaş Çağdaş Galerisi’nde 26 Ocak’a kadar görülebilir.

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