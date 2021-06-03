Tarık Dursun K.’yla gelen imbat esintisi...

Tarık Dursun K.

Tarık Dursun K. (Kakınç), bir yarışmada soyadı karıştığı için ‘Kakınç’ yerine ‘K.’ kullanırdı.

Sadece yayıncı ve edebiyatçı olarak tanımadım onu; tatlı sohbeti, ince alaycı dostluğuyla da özlüyorum Tarık Dursun K.’yı.

Türk öykücülüğünde önemli bir addır. Yayınevleri yönetti, dergiler çıkardı, Babıâli’nin bütün alanlarında başarılı işler yaptı.

Milliyet Yayınları’nı yönetirken, yeri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin altındaydı; bizim Altın Kitaplar Yayınevi de 200 metre ötede, Celâl Ferdi Gökçay Sokağı’nda olduğundan sık sık buluşur, görüşürdük.



Kitaplarından bazılarının adını hatırlatayım:

* Hasangiller

* Vezir Düşü

* Güzel Avrat Otu

* 36 Kısım Tekmili Birden

* Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep



Aldığı ödüller:

* Türk Dil Kurumu Ödülü

* TGC Gazetecilik Başarı Ödülü

* Türkiye İş Bankası Ödülü

* Sait Faik Armağanı

* Orhan Kemal Roman Armağanı



Yazarlığını etkileyen adları şöyle sıralıyor:

“Benim bugüne gelmemde en büyük katkı Orhan Kemal’indir. Sonra benim baş tacı ettiğim, yakın dostluğumuz olmasına rağmen Orhan Kemal’in de, Sait Faik’in de önüne aldığım Memduh Şevket Esendal var.”

Yönettiği dergi ve yayınevleri:

* Kurul Kitabevi

* Milliyet Yayınları

* Günümüzde Kitaplar

* Yeni Sinema Dergisi (Ali Gevgili ile)



Arı, duru dili beni daima etkilemiştir.

İzmir’de doğup İzmir’de ölen Tarık Dursun K. üzerine ne zaman yazsam odamda imbat esintisini hissederim.

Öykü sevenler umarım yeniden onu okurlar.