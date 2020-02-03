Ardan Özmenoğlu, ‘Tanrılar ve Tanrıçalar’ sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Özmenoğlu, sergide Anadolu’da bulunan üç tanrı ve tanrıça kültü üzerinden, üretim ve tüketim mekanizmalarını, insanın doğa ile olan ilişki sürecini kendi oluşturduğu dille izleyiciye aktarıyor. Sergide üç ana figür olarak Kibele, Bereket Tanrısı ve Artemis betimlemeleri yer alıyor. Bu tanrı ve tanrıçaları birbirinden farklı dönemlerde ve üsluplarda var olsalar da, ortak noktaları olan doğa ile kurdukları bağ ve bunun

üzerinden atfedilen anlamları ile ilişkilendiren Özmenoğlu, bereket, güç, doğurganlık kavramlarını o dönemlerde yaşayan insanlar için çevre ile uyumun bir parçası olarak görüyor ve ele alıyor.

Sergi,17 Şubat'a kadar Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.