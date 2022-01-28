‘Sus Barbatus!’ sergi oldu

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‘Sus Barbatus!’ sergisi üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, özellikle görsel doğa betimlemeleriyle öne çıkan romanın el yazmalarından bir seçki var. Serginin ikinci bölümünde ise romanın Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan baskılarını resimleyen Selin Saygılı’nın, romanın akıcı metnine koşut ilerleyen hızlı ve dinamik çizimlerinin fine art baskıları yer alıyor. Üçüncü ve son bölümünde ise Faruk Duman’ın desenleri ve kitap için hazırladığı video çalışmaları var. Duman’ın kitabın yazım sürecinde önce defter kenarlarında, ardından çizim defterlerinde sürdürdüğü desen çalışmaları, daha sonra karton üzerine pastel çalışmalarla devam etmişti. Yazarın çizimleri bu sergiyle birlikte ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Faruk Duman, “Doğanın tahrip edilmediği, ütopyaların diriliğini koruduğu, emeğin ve adaletin saygınlığını yitirmediği, masumiyetin egemen olduğu zamanların romanı” diye tarif ettiği ‘Sus Barbatus!’la Orhan Kemal Roman Armağanı ve Cevdet Kudret Roman Ödülü’nü kazanmıştı.