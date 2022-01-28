‘Sus Barbatus!’ sergi oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erken dehşet anlarını izledi Yapayalnız kimse yokEce Erken dehşet anlarını izledi! 'Yapayalnız kimse yok'#ECE ERKEN
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Transferde görülmemiş kriz İmzayı atıp, formayı giydiler ama...Transferde görülmemiş kriz! İmzayı atıp, formayı giydiler ama...#Trabzonspor
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğüArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü#Kripto Madenciliği
Altın fiyatlarında deprem... Büyük kayıp var İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında deprem... Büyük kayıp var! İşte son gelişmeler#Altın
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'den saatler sonra ilk paylaşım#Ece Erken
Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphaneGeri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane#Geri Dönüşüm
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
İlk görüşte aşk... 10 günde evlendilerİlk görüşte aşk... 10 günde evlendiler!#Deniz Marşan
HABERLERKitap Sanat Haberleri

‘Sus Barbatus!’ sergi oldu

#Faruk Duman#Sus Barbatus!#Yapı Kredi Bomontiada
‘Sus Barbatus’ sergi oldu

Yazar Faruk Duman’ın üç kitaptan oluşan nehir romanı ‘Sus Barbatus!’tan ilhamla hazırlanan sergi, Yapı Kredi Bomontiada Akademi’de izleyiciyle buluşuyor.

Haberin Devamı

‘Sus Barbatus!’ sergisi üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, özellikle görsel doğa betimlemeleriyle öne çıkan romanın el yazmalarından bir seçki var. Serginin ikinci bölümünde ise romanın Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan baskılarını resimleyen Selin Saygılı’nın, romanın akıcı metnine koşut ilerleyen hızlı ve dinamik çizimlerinin fine art baskıları yer alıyor. Üçüncü ve son bölümünde ise Faruk Duman’ın desenleri ve kitap için hazırladığı video çalışmaları var. Duman’ın kitabın yazım sürecinde önce defter kenarlarında, ardından çizim defterlerinde sürdürdüğü desen çalışmaları, daha sonra karton üzerine pastel çalışmalarla devam etmişti. Yazarın çizimleri bu sergiyle birlikte ilk kez izleyiciyle buluşuyor.
Faruk Duman, “Doğanın tahrip edilmediği, ütopyaların diriliğini koruduğu, emeğin ve adaletin saygınlığını yitirmediği, masumiyetin egemen olduğu zamanların romanı” diye tarif ettiği ‘Sus Barbatus!’la Orhan Kemal Roman Armağanı ve Cevdet Kudret Roman Ödülü’nü kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faruk Duman#Sus Barbatus!#Yapı Kredi Bomontiada

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan