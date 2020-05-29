MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler'Surname 2010' ekrandan izlenebilecek
GeriKitap Sanat 'Surname 2010' ekrandan izlenebilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 29.05.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

'Surname 2010' ekrandan izlenebilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Surname 2010' ekrandan izlenebilecek
Surname 2010
Abone Olgoogle-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı 'Surname 2010' 31 Mayıs Pazar saat 15.00’te online olarak yayınlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları evlere konuk olmaya devam ediyor. 31 Mayıs Pazar Günü saat 15.00’te Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği 'Surname 2010' online olarak yayınlanacak. Yiğit Sertdemir’in yazıp yönettiği oyun, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinden seyirci ile buluşacak.

BİR İSTANBUL 'ŞENLİĞİ'
Kocasının ölümünün ardından açtığı sahafında, özel bir nedenle geceyi bekleyen Sühendan Hanım, kocasına ait hiç görmediği notlarla karşılaşır. Bu notlar, kocasının kendisi için düşündüğü ‘sözde şenliğe’ dair fikirleri içermektedir. Yazılanları şaşkınlıkla okumaya başlayan Sühendan Hanım; kendisini bir düşün içinde, geçmiş ile bugünün İstanbul’u arasında gerçekleşen bir şenliğin tam ortasında bulur.
Yiğit Sertdemir’in yazıp yönettiği oyunda Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Ceren Hacımuratoğlu, Derya Keykubat, Derya Yıldırım, Elyesa Çağlar Evkaya, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam, İrem Erkaya, Mana Alkoy, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul, Özgür Atkın, Özgür Tanık, Seda Fettahoğlu, Semah Tuğsel, Seza Güneş, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yiğit Sertdemir, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 2010 yılında İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez sahnelendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle